Кубок Либертадорес 2019

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Олимпия Асунсьон
1:1
Конец матча
ЛДУ Кито
0'
3' Желтая карточка
William Mendieta
15' Желтая карточка
Агирре Родриго
0:1
20' Гол
Jhojan Julio
1:1
35' Гол
William Mendieta
49' Красная карточка
Jhojan Julio
89' Желтая карточка
Adrian Jose Gabbarini
90' Желтая карточка
Сильва Алехандро
90' Красная карточка
Edison Realpe
90'+7
Олимпия Асунсьон
ЛДУ Кито

Ход матча

3'
William Mendieta
 
15'
 
Агирре Родриго
20'
0:1
Jhojan Julio
35'
William Mendieta
1:1
49'
 
Jhojan Julio
58'
Jorge Ortega
Рохас Родриго
 
63'
Виудес Табаре
William Mendieta
 
71'
 
Adolfo Munoz
Anderson Julio
74'
Монтенегро Брайан
Торрес Иван
 
76'
 
Abel Mathias Platero Hernandez III
Jose Ayovi
87'
 
Cristian Martinez Borja
Агирре Родриго
89'
 
Adrian Jose Gabbarini
90'
Сильва Алехандро
 
90'
 
Edison Realpe

Предыдущие игры

Олимпия Асунсьон Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Олимпия Асунсьон 2:1 Ривер Плейт Асунсьон ЛДУ Кито 3:1 Олимпия Асунсьон Насьональ Асунсьон 1:3 Олимпия Асунсьон Хенераль Диас 1:4 Олимпия Асунсьон
Олимпия Асунсьон 2:0 Гуарани Асунсьон Ривер Плейт Асунсьон 2:2 Олимпия Асунсьон Олимпия Асунсьон 0:1 Спортинг Кристал Олимпия Асунсьон 4:1 Хенераль Диас Депортиво Сантани 0:6 Олимпия Асунсьон Депортиво Капьята 2:2 Олимпия Асунсьон Олимпия Асунсьон 3:0 Либертад Универсидад де Консепсьон 3:3 Олимпия Асунсьон Серро Портеньо 1:3 Олимпия Асунсьон Олимпия Асунсьон 2:0 Спортиво Лукеньо Олимпия Асунсьон 4:0 Сол де Америка Олимпия Асунсьон 2:1 Годой Крус Спортинг Кристал 0:3 Олимпия Асунсьон Спортиво Сан-Лоренсо 1:4 Олимпия Асунсьон Олимпия Асунсьон 0:0 Насьонал Мадейра Олимпия Асунсьон 2:2 Депортиво Сантани
ЛДУ Кито Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Гуаякиль Сити 1:0 ЛДУ Кито ЛДУ Кито 3:1 Олимпия Асунсьон ЛДУ Кито 1:0 Америка Кито ЛДУ Кито 1:5 Универсидад Католика Сантьяго
Ольмедо 0:2 ЛДУ Кито Фуэрса Амарилья 1:1 ЛДУ Кито ЛДУ Кито 2:2 Депортиво Куэнка Дельфин 2:1 ЛДУ Кито ЛДУ Кито 4:0 Сан-Хосе Оруро ЛДУ Кито 1:1 Индепендьенте дель Валле Мушук Руна 0:4 ЛДУ Кито ЛДУ Кито 2:1 Фламенго ЛДУ Кито 2:1 Эмелек Эль Насьональ 2:2 ЛДУ Кито Пеньяроль 1:0 ЛДУ Кито ЛДУ Кито 0:0 Текнико Университарио Сан-Хосе Оруро 3:3 ЛДУ Кито Барселона Гуаякиль 1:1 ЛДУ Кито ЛДУ Кито 0:1 Аукас Фламенго 3:1 ЛДУ Кито

Последние игры между собой

Олимпия Асунсьон: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
ЛДУ Кито: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
ЛДУ Кито 3:1 Олимпия Асунсьон Кубок Либертадорес
1/8 финала
4 Ривер Плейт
2 Крузейро
2 Годой Крус
6 Палмейрас
4 ЛДУ Кито
2 Олимпия Асунсьон
0 Сан-Лоренсо
0 Серро Портеньо
0 Насьональ Монтевидео
1 Интернасьональ
0 Атлетико Паранаэнсе
1 Бока Хуниорс
2 Эмелек
0 Фламенго
2 Гремио
0 Либертад
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - William Mendieta бьет в цель!
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Jhojan Julio бьет в цель!
  • Желтая карточка
    15'
    Агирре Родриго получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    3'
    William Mendieta получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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