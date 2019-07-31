Кубок Либертадорес 2019
Олимпия Асунсьон
1:1
Конец матча
ЛДУ Кито
3' Желтая карточкаWilliam Mendieta
15' Желтая карточкаАгирре Родриго
0:1
20' ГолJhojan Julio
1:1
35' ГолWilliam Mendieta
49' Красная карточкаJhojan Julio
89' Желтая карточкаAdrian Jose Gabbarini
90' Желтая карточкаСильва Алехандро
90' Красная карточкаEdison Realpe
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Торрес ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Jorge OrtegaНападающий
-
-
-
19 Carlos Rolon
-
-
Главный тренер: Fernando Jubero
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Кайседо ЛуисЗащитник
-
30 Jose AyoviПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Jhojan Julio
-
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Jose CazaresПолузащитник
-
16 Ангуло ХулиоПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Adolfo MunozПолузащитник
-
-
-
-
-
Ход матча
15'
20'
0:1
35'
1:1
49'
90'
90'
Предыдущие игры
Олимпия Асунсьон Последние 20 матчей: +13 =5 -2Олимпия Асунсьон 2:1 Ривер Плейт Асунсьон ЛДУ Кито 3:1 Олимпия Асунсьон Насьональ Асунсьон 1:3 Олимпия Асунсьон Хенераль Диас 1:4 Олимпия Асунсьон
Олимпия Асунсьон 2:0 Гуарани Асунсьон Ривер Плейт Асунсьон 2:2 Олимпия Асунсьон Олимпия Асунсьон 0:1 Спортинг Кристал Олимпия Асунсьон 4:1 Хенераль Диас Депортиво Сантани 0:6 Олимпия Асунсьон Депортиво Капьята 2:2 Олимпия Асунсьон Олимпия Асунсьон 3:0 Либертад Универсидад де Консепсьон 3:3 Олимпия Асунсьон Серро Портеньо 1:3 Олимпия Асунсьон Олимпия Асунсьон 2:0 Спортиво Лукеньо Олимпия Асунсьон 4:0 Сол де Америка Олимпия Асунсьон 2:1 Годой Крус Спортинг Кристал 0:3 Олимпия Асунсьон Спортиво Сан-Лоренсо 1:4 Олимпия Асунсьон Олимпия Асунсьон 0:0 Насьонал Мадейра Олимпия Асунсьон 2:2 Депортиво Сантани
ЛДУ Кито Последние 20 матчей: +7 =7 -6Гуаякиль Сити 1:0 ЛДУ Кито ЛДУ Кито 3:1 Олимпия Асунсьон ЛДУ Кито 1:0 Америка Кито ЛДУ Кито 1:5 Универсидад Католика Сантьяго
Ольмедо 0:2 ЛДУ Кито Фуэрса Амарилья 1:1 ЛДУ Кито ЛДУ Кито 2:2 Депортиво Куэнка Дельфин 2:1 ЛДУ Кито ЛДУ Кито 4:0 Сан-Хосе Оруро ЛДУ Кито 1:1 Индепендьенте дель Валле Мушук Руна 0:4 ЛДУ Кито ЛДУ Кито 2:1 Фламенго ЛДУ Кито 2:1 Эмелек Эль Насьональ 2:2 ЛДУ Кито Пеньяроль 1:0 ЛДУ Кито ЛДУ Кито 0:0 Текнико Университарио Сан-Хосе Оруро 3:3 ЛДУ Кито Барселона Гуаякиль 1:1 ЛДУ Кито ЛДУ Кито 0:1 Аукас Фламенго 3:1 ЛДУ Кито
Последние игры между собой
Олимпия Асунсьон: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
ЛДУ Кито: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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