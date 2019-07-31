Кубок Либертадорес 2019

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Палмейрас
4:0
Конец матча
Годой Крус
0'
15' Желтая карточка
Tomas Cardona
34' Желтая карточка
Энрике Бруно
56' Желтая карточка
Joaquin Varela
1:0
57' Пенальти
Raphael Veiga
2:0
74' Гол
Борха Мигель
77' Желтая карточка
Nestor Breitenbruch
3:0
84' Гол
Gustavo Scarpa
88' Красная карточка
Agustin MAnzur
4:0
90' Гол
Dudu X
90'+6
Палмейрас
Годой Крус

Ход матча

15'
 
Tomas Cardona
34'
Энрике Бруно
 
56'
 
Joaquin Varela
57'
Raphael Veiga
1:0
62'
 
Richard Prieto
Nahuel Arena
66'
Gustavo Scarpa
Raphael Veiga
 
69'
Hyoran
Виллиан Сикейра
 
72'
 
Agustin MAnzur
Juan Brunetta
74'
Борха Мигель
2:0
77'
Дейверсон Силва
Борха Мигель
 
77'
 
Nestor Breitenbruch
84'
Gustavo Scarpa
3:0
88'
 
Agustin MAnzur
90'
Dudu X
4:0

Предыдущие игры

Палмейрас Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Палмейрас 1:1 Васко да Гама Годой Крус 2:2 Палмейрас Сеара 2:0 Палмейрас Интернасьональ 1:0 Палмейрас
Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Палмейрас 1:0 Интернасьональ Палмейрас 2:0 Аваи Палмейрас 1:0 Атлетико Паранаэнсе Шапекоэнсе 1:2 Палмейрас Палмейрас 2:0 Сампайо Корреа Ботафого Рибейрао 0:1 Палмейрас Сампайо Корреа 0:1 Палмейрас Палмейрас 4:0 Сантос Атлетико Минейро 0:2 Палмейрас Палмейрас 1:0 Сан-Лоренсо Палмейрас 1:0 Интернасьональ Алагоано 1:1 Палмейрас Палмейрас 4:0 Форталеза Мелгар 0:4 Палмейрас Палмейрас 3:0 Хуниор
Годой Крус Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Сан-Лоренсо 3:2 Годой Крус Годой Крус 2:2 Палмейрас Уракан 1:1 Годой Крус Годой Крус 1:0 Универсидад де Консепсьон
Бока Хуниорс 3:1 Годой Крус Годой Крус 1:2 Бока Хуниорс Годой Крус 2:0 Спортинг Кристал Годой Крус 1:1 Патронато де Парана Патронато де Парана 1:1 Годой Крус Олимпия Асунсьон 2:1 Годой Крус Бельграно 1:0 Годой Крус Универсидад де Консепсьон 0:0 Годой Крус Годой Крус 2:1 Патронато де Парана Годой Крус 2:1 Депортиво Арменио Банфилд 2:2 Годой Крус Спортинг Кристал 1:1 Годой Крус Годой Крус 0:0 Росарио Сентраль Годой Крус 0:0 Олимпия Асунсьон Сан-Мартин Сан-Хуан 0:0 Годой Крус Годой Крус 0:2 Велес Сарсфилд

Последние игры между собой

Палмейрас: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Годой Крус: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Годой Крус 2:2 Палмейрас Кубок Либертадорес
1/8 финала
4 Ривер Плейт
2 Крузейро
2 Годой Крус
6 Палмейрас
4 ЛДУ Кито
2 Олимпия Асунсьон
0 Сан-Лоренсо
0 Серро Портеньо
0 Насьональ Монтевидео
1 Интернасьональ
0 Атлетико Паранаэнсе
1 Бока Хуниорс
2 Эмелек
0 Фламенго
2 Гремио
0 Либертад
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    34'
    Энрике Бруно получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    15'
    Tomas Cardona получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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