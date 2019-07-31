Кубок Либертадорес 2019
Палмейрас
4:0
Конец матча
Годой Крус
15' Желтая карточкаTomas Cardona
34' Желтая карточкаЭнрике Бруно
56' Желтая карточкаJoaquin Varela
1:0
57' ПенальтиRaphael Veiga
2:0
74' ГолБорха Мигель
77' Желтая карточкаNestor Breitenbruch
3:0
84' ГолGustavo Scarpa
88' Красная карточкаAgustin MAnzur
4:0
90' ГолDudu X
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Энрике БруноПолузащитник
-
30 Мело ФелипеПолузащитник
- Нападающий
-
7 Dudu X
-
-
13 Luan IV
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Луис ВикторЗащитник
-
12 Майке РошаЗащитник
-
28 HyoranПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Оливейра Марсело
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Juan AndradaПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
22 Nahuel Arena
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
27 Ivan Smith
-
Ход матча
15'
34'
56'
57'
1:0
74'
2:0
84'
3:0
88'
90'
4:0
Предыдущие игры
Палмейрас Последние 20 матчей: +14 =4 -2Палмейрас 1:1 Васко да Гама Годой Крус 2:2 Палмейрас Сеара 2:0 Палмейрас Интернасьональ 1:0 Палмейрас
Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Палмейрас 1:0 Интернасьональ Палмейрас 2:0 Аваи Палмейрас 1:0 Атлетико Паранаэнсе Шапекоэнсе 1:2 Палмейрас Палмейрас 2:0 Сампайо Корреа Ботафого Рибейрао 0:1 Палмейрас Сампайо Корреа 0:1 Палмейрас Палмейрас 4:0 Сантос Атлетико Минейро 0:2 Палмейрас Палмейрас 1:0 Сан-Лоренсо Палмейрас 1:0 Интернасьональ Алагоано 1:1 Палмейрас Палмейрас 4:0 Форталеза Мелгар 0:4 Палмейрас Палмейрас 3:0 Хуниор
Годой Крус Последние 20 матчей: +6 =8 -6Сан-Лоренсо 3:2 Годой Крус Годой Крус 2:2 Палмейрас Уракан 1:1 Годой Крус Годой Крус 1:0 Универсидад де Консепсьон
Бока Хуниорс 3:1 Годой Крус Годой Крус 1:2 Бока Хуниорс Годой Крус 2:0 Спортинг Кристал Годой Крус 1:1 Патронато де Парана Патронато де Парана 1:1 Годой Крус Олимпия Асунсьон 2:1 Годой Крус Бельграно 1:0 Годой Крус Универсидад де Консепсьон 0:0 Годой Крус Годой Крус 2:1 Патронато де Парана Годой Крус 2:1 Депортиво Арменио Банфилд 2:2 Годой Крус Спортинг Кристал 1:1 Годой Крус Годой Крус 0:0 Росарио Сентраль Годой Крус 0:0 Олимпия Асунсьон Сан-Мартин Сан-Хуан 0:0 Годой Крус Годой Крус 0:2 Велес Сарсфилд
Последние игры между собой
Палмейрас: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Годой Крус: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
1/8 финала
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1/2 финала
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