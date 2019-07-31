Кубок Либертадорес 2019

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Интернасьональ
0:0
Первый тайм: 14'
Насьональ Монтевидео
0' 14'
Интернасьональ
Насьональ Монтевидео

Предыдущие игры

Интернасьональ Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Интернасьональ 1:0 Сеара Насьональ Монтевидео 0:1 Интернасьональ Интернасьональ 1:1 Гремио Интернасьональ 1:0 Палмейрас
Атлетико Паранаэнсе 1:0 Интернасьональ Палмейрас 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 3:1 Байя Васко да Гама 2:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Аваи Пайсанду 0:1 Интернасьональ Сантос 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 3:1 Пайсанду Интернасьональ 2:0 Алагоано Интернасьональ 3:1 Крузейро Ривер Плейт 2:2 Интернасьональ Палмейрас 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 2:1 Фламенго Шапекоэнсе 2:0 Интернасьональ Альянса Лима 0:1 Интернасьональ Гремио 0:0 Интернасьональ
Насьональ Монтевидео Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Насьональ Монтевидео 4:2 Атлетико Прогресо Насьональ Монтевидео 0:1 Интернасьональ Данубио 1:2 Насьональ Монтевидео Насьональ Монтевидео 1:2 Дефенсор Спортинг
Насьональ Монтевидео 1:0 Хувентуд Лас-Пьедрас Рампла Хуниорс 0:3 Насьональ Монтевидео Расинг Монтевидео 1:1 Насьональ Монтевидео Насьональ Монтевидео 1:2 Пеньяроль Насьональ Монтевидео 1:0 Данубио Насьональ Монтевидео 0:1 Флуминенсе Атенас 2:2 Насьональ Монтевидео Флуминенсе 1:1 Насьональ Монтевидео Насьональ Монтевидео 1:1 Пеньяроль Бостон Ривер 1:0 Насьональ Монтевидео Насьональ Монтевидео 0:0 Эль-Танке Сислей Ливерпуль Монтевидео 1:2 Насьональ Монтевидео Насьональ Монтевидео 2:0 Сан-Лоренсо Насьональ Монтевидео 1:3 Монтевидео Уондерерс Ривер Плейт Монтевидео 0:0 Насьональ Монтевидео Насьональ Монтевидео 1:0 Расинг Монтевидео

Последние игры между собой

Интернасьональ: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Насьональ Монтевидео: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Насьональ Монтевидео 0:1 Интернасьональ Кубок Либертадорес
1/8 финала
4 Ривер Плейт
2 Крузейро
2 Годой Крус
6 Палмейрас
4 ЛДУ Кито
2 Олимпия Асунсьон
0 Сан-Лоренсо
0 Серро Портеньо
0 Насьональ Монтевидео
1 Интернасьональ
0 Атлетико Паранаэнсе
1 Бока Хуниорс
2 Эмелек
0 Фламенго
2 Гремио
0 Либертад
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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