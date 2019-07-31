Кубок Либертадорес 2019
Интернасьональ
0:0
Первый тайм: 14'
Насьональ Монтевидео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
6 UendelЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Rodrigo I
-
- Защитник
- Запасные игроки
-
14 KlausЗащитник
-
28 НатанаэлЗащитник
- Полузащитник
-
25 ГуставоПолузащитник
-
16 RithelyПолузащитник
- Нападающий
-
23 Собис РафаэлНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
27 ParaguaioНападающий
-
- Основной состав
-
12 Мехия ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
17 Matias Vina
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Чори КастроНападающий
-
-
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-
24 Brian Ocampo
Предыдущие игры
Интернасьональ Последние 20 матчей: +11 =3 -6Интернасьональ 1:0 Сеара Насьональ Монтевидео 0:1 Интернасьональ Интернасьональ 1:1 Гремио Интернасьональ 1:0 Палмейрас
Атлетико Паранаэнсе 1:0 Интернасьональ Палмейрас 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 3:1 Байя Васко да Гама 2:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Аваи Пайсанду 0:1 Интернасьональ Сантос 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 3:1 Пайсанду Интернасьональ 2:0 Алагоано Интернасьональ 3:1 Крузейро Ривер Плейт 2:2 Интернасьональ Палмейрас 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 2:1 Фламенго Шапекоэнсе 2:0 Интернасьональ Альянса Лима 0:1 Интернасьональ Гремио 0:0 Интернасьональ
Насьональ Монтевидео Последние 20 матчей: +8 =6 -6Насьональ Монтевидео 4:2 Атлетико Прогресо Насьональ Монтевидео 0:1 Интернасьональ Данубио 1:2 Насьональ Монтевидео Насьональ Монтевидео 1:2 Дефенсор Спортинг
Насьональ Монтевидео 1:0 Хувентуд Лас-Пьедрас Рампла Хуниорс 0:3 Насьональ Монтевидео Расинг Монтевидео 1:1 Насьональ Монтевидео Насьональ Монтевидео 1:2 Пеньяроль Насьональ Монтевидео 1:0 Данубио Насьональ Монтевидео 0:1 Флуминенсе Атенас 2:2 Насьональ Монтевидео Флуминенсе 1:1 Насьональ Монтевидео Насьональ Монтевидео 1:1 Пеньяроль Бостон Ривер 1:0 Насьональ Монтевидео Насьональ Монтевидео 0:0 Эль-Танке Сислей Ливерпуль Монтевидео 1:2 Насьональ Монтевидео Насьональ Монтевидео 2:0 Сан-Лоренсо Насьональ Монтевидео 1:3 Монтевидео Уондерерс Ривер Плейт Монтевидео 0:0 Насьональ Монтевидео Насьональ Монтевидео 1:0 Расинг Монтевидео
Последние игры между собой
Интернасьональ: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Насьональ Монтевидео: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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