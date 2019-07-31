Кубок Либертадорес 2019
Серро Портеньо
0:0
Первый тайм: 14'
Сан-Лоренсо
4' Желтая карточкаМеносси Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
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30 Josue ColmanПолузащитник
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22 Агилар ХуанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Патиньо ХуанЗащитник
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16 Серхио ДиасПолузащитник
- Полузащитник
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11 Oscar RuizПолузащитник
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19 Diego ChurinНападающий
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23 Фаринья ЛуисНападающий
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- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Adam Bareiro
- Запасные игроки
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25 Девекки ХосеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
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19 Ботта РубенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
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Ход матча
Предыдущие игры
Серро Портеньо Последние 20 матчей: +11 =4 -5Спортиво Сан-Лоренсо 2:1 Серро Портеньо Сан-Лоренсо 0:0 Серро Портеньо Серро Портеньо 3:0 Депортиво Капьята Депортиво Сантани 0:2 Серро Портеньо
Сол де Америка 0:1 Серро Портеньо Спортиво Лукеньо 2:1 Серро Портеньо Серро Портеньо 3:2 Депортиво Сантани Насьонал Мадейра 1:1 Серро Портеньо Серро Портеньо 1:1 Спортиво Сан-Лоренсо Насьонал Мадейра 0:3 Серро Портеньо Самора 2:1 Серро Портеньо Серро Портеньо 1:3 Олимпия Асунсьон Депортиво Капьята 1:1 Серро Портеньо Ривер Плейт Асунсьон 1:5 Серро Портеньо Серро Портеньо 4:1 Атлетико Минейро Серро Портеньо 2:0 Хенераль Диас Серро Портеньо 1:0 Насьонал Мадейра Серро Портеньо 1:2 Либертад Серро Портеньо 5:2 Гуарани Асунсьон Серро Портеньо 7:2 Сол де Америка
Сан-Лоренсо Последние 20 матчей: +6 =8 -6Сан-Лоренсо 3:2 Годой Крус Сан-Лоренсо 0:0 Серро Портеньо Сан-Лоренсо 0:2 Эстудиантес Сан-Луис Палмейрас 1:0 Сан-Лоренсо
Сан-Лоренсо 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Сан-Лоренсо Хуниор 1:0 Сан-Лоренсо Уракан 0:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 0:0 Уракан Сан-Лоренсо 2:0 Мелгар Сан-Мартин Тукуман 0:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:0 Палмейрас Сан-Лоренсо 1:1 Химнасия Ла-Плата Колон 1:1 Сан-Лоренсо Росарио Сентраль 0:1 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:0 Хуниор Бока Хуниорс 3:0 Сан-Лоренсо Мелгар 0:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 2:3 Аргентинос Хуниорс Бельграно 0:0 Сан-Лоренсо
Последние игры между собой
Серро Портеньо: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 0
Сан-Лоренсо: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 8
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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