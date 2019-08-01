Кубок Либертадорес 2019

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Фламенго
2:0
Первый тайм: 33'
Эмелек
0'
1:0
10' Пенальти
Габриэл Барбоза
2:0
19' Гол
Габриэл Барбоза
21' Желтая карточка
Bruno Henrique IV
25' Желтая карточка
Marlon Mejia
33'
Фламенго
Эмелек

Ход матча

10'
Габриэл Барбоза
1:0
19'
Габриэл Барбоза
2:0
21'
Bruno Henrique IV
 
25'
 
Marlon Mejia

Предыдущие игры

Фламенго Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Фламенго 3:2 Ботафого Рибейрао Эмелек 2:0 Фламенго Коринтианс 1:1 Фламенго Фламенго 1:1 Атлетико Паранаэнсе
Фламенго 6:1 Гойяс Атлетико Паранаэнсе 1:1 Фламенго Алагоано 0:2 Фламенго Флуминенсе 0:0 Фламенго Фламенго 1:0 Коринтианс Фламенго 2:0 Форталеза Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Минейро 2:1 Фламенго Коринтианс 0:1 Фламенго Фламенго 2:1 Шапекоэнсе Пеньяроль 0:0 Фламенго Сан-Паулу 1:1 Фламенго Интернасьональ 2:1 Фламенго Фламенго 3:1 Крузейро ЛДУ Кито 2:1 Фламенго Фламенго 2:0 Васко да Гама
Эмелек Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Текнико Университарио 2:2 Эмелек Эмелек 2:0 Фламенго Эмелек 0:1 Депортиво Куэнка Фуэрса Амарилья 1:4 Эмелек
Эмелек 2:1 Аукас Мушук Руна 0:2 Эмелек Эмелек 1:0 Универсидад Католика Сантьяго Эмелек 0:1 Барселона Гуаякиль Крузейро 1:2 Эмелек Ольмедо 3:1 Эмелек Эмелек 0:0 Америка Кито Уракан 1:2 Эмелек ЛДУ Кито 2:1 Эмелек Гуаякиль Сити 1:0 Эмелек Эмелек 2:2 Депортиво Лара Эмелек 1:0 Макара Эмелек 0:1 Крузейро Индепендьенте дель Валле 1:0 Эмелек Эмелек 2:1 Эль Насьональ Эмелек 0:0 Уракан

Последние игры между собой

Фламенго: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 2
Эмелек: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 5
Эмелек 2:0 Фламенго Кубок Либертадорес Фламенго 2:0 Эмелек Кубок Либертадорес Эмелек 1:2 Фламенго Кубок Либертадорес Эмелек 1:2 Фламенго Кубок Либертадорес
Фламенго 3:1 Эмелек Кубок Либертадорес Эмелек 3:2 Фламенго Южная Америка Фламенго 1:0 Эмелек Кубок Либертадорес
1/8 финала
4 Ривер Плейт
2 Крузейро
2 Годой Крус
6 Палмейрас
4 ЛДУ Кито
2 Олимпия Асунсьон
1 Сан-Лоренсо
2 Серро Портеньо
0 Насьональ Монтевидео
3 Интернасьональ
0 Атлетико Паранаэнсе
1 Бока Хуниорс
2 Эмелек
0 Фламенго
2 Гремио
0 Либертад
1/4 финала
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1/2 финала
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