Кубок Либертадорес 2019
1:0
10' ПенальтиГабриэл Барбоза
2:0
19' ГолГабриэл Барбоза
21' Желтая карточкаBruno Henrique IV
25' Желтая карточкаMarlon Mejia
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Мари ПаблоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
6 Rene III
-
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
16 Лукаш ЖоаоЗащитник
-
2 RodineiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Reinier
-
17 Hugo Moura
-
-
12 Cesar II
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Jordan JaimeЗащитник
-
16 Багуи ОскарЗащитник
-
29 Wilmer GodoyПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Bryan AnguloНападающий
-
-
26 Marlon Mejia
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
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Главный тренер: Omar de Felippe
Ход матча
10'
1:0
19'
2:0
25'
Предыдущие игры
Фламенго Последние 20 матчей: +10 =5 -5Фламенго 3:2 Ботафого Рибейрао Эмелек 2:0 Фламенго Коринтианс 1:1 Фламенго Фламенго 1:1 Атлетико Паранаэнсе
Фламенго 6:1 Гойяс Атлетико Паранаэнсе 1:1 Фламенго Алагоано 0:2 Фламенго Флуминенсе 0:0 Фламенго Фламенго 1:0 Коринтианс Фламенго 2:0 Форталеза Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Минейро 2:1 Фламенго Коринтианс 0:1 Фламенго Фламенго 2:1 Шапекоэнсе Пеньяроль 0:0 Фламенго Сан-Паулу 1:1 Фламенго Интернасьональ 2:1 Фламенго Фламенго 3:1 Крузейро ЛДУ Кито 2:1 Фламенго Фламенго 2:0 Васко да Гама
Эмелек Последние 20 матчей: +9 =4 -7Текнико Университарио 2:2 Эмелек Эмелек 2:0 Фламенго Эмелек 0:1 Депортиво Куэнка Фуэрса Амарилья 1:4 Эмелек
Эмелек 2:1 Аукас Мушук Руна 0:2 Эмелек Эмелек 1:0 Универсидад Католика Сантьяго Эмелек 0:1 Барселона Гуаякиль Крузейро 1:2 Эмелек Ольмедо 3:1 Эмелек Эмелек 0:0 Америка Кито Уракан 1:2 Эмелек ЛДУ Кито 2:1 Эмелек Гуаякиль Сити 1:0 Эмелек Эмелек 2:2 Депортиво Лара Эмелек 1:0 Макара Эмелек 0:1 Крузейро Индепендьенте дель Валле 1:0 Эмелек Эмелек 2:1 Эль Насьональ Эмелек 0:0 Уракан
Последние игры между собой
Фламенго: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 2
Эмелек: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 5
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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