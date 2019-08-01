Копа Судамерикана 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Копа Судамерикана 2019
Атлетико Минейро
0:0
Первый тайм: 33'
Ботафого Рибейрао
0'
3' Желтая карточка
Vinicius X
3' Желтая карточка
Luiz Fernando IV
33'
12
Cleiton
Schwengber
2
Patric
II
4
Ревер
Умберто
16
Igor
Rabello
6
Fabio
Santos
IV
7
Mendes
Elias
II
13
Jair
II
8
Чара
Йимми
18
Vinicius
X
15
Отеро
Ромуло
9
Оливейра
Рикардо
II
1
Роберто
Фернандес
4
Silva
Marsinio
III
14
Marcelo
Conceicao
20
Cicero
II
6
Gilson
I
8
Joao
Paulo
I
7
Luiz
Fernando
IV
25
Gustavo
Costa
18
Alex
Santana
II
17
Rodrigo
Pimpao
9
Соуза
Диего
Атлетико Минейро
Ботафого Рибейрао

Ход матча

3'
Vinicius X
 
3'
 
Luiz Fernando IV

Предыдущие игры

Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Гойяс 0:0 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:2 Форталеза Атлетико Минейро 2:0 Крузейро
Шапекоэнсе 1:2 Атлетико Минейро Крузейро 3:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:1 Сан-Паулу Сантос 3:1 Атлетико Минейро Сантос 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 4:0 Алагоано Атлетико Минейро 1:0 Унион Ла-Калера Гремио 1:0 Атлетико Минейро Унион Ла-Калера 1:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Фламенго Атлетико Минейро 0:0 Сантос Атлетико Минейро 0:2 Палмейрас Самора 1:2 Атлетико Минейро Сеара 1:2 Атлетико Минейро Васко да Гама 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Аваи
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Фламенго 3:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 0:1 Сантос Крузейро 0:0 Ботафого Рибейрао
Коринтианс 1:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Гремио Алагоано 1:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Васко да Гама Ботафого Рибейрао 4:0 Сол де Америка Ботафого Рибейрао 0:1 Палмейрас Сол де Америка 0:1 Ботафого Рибейрао Гойяс 1:0 Ботафого Рибейрао Флуминенсе 0:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Форталеза Ботафого Рибейрао 3:2 Байя Сан-Паулу 2:0 Ботафого Рибейрао Жувентуд 2:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:1 Жувентуд Americano Rj 2:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 4:1 Португеза

Последние игры между собой

Атлетико Минейро: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Ботафого Рибейрао: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Минейро Копа Судамерикана Ботафого Рибейрао 4:2 Ботафого Рибейрао Кубок Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 0:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А
Атлетико Минейро 1:0 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 1:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 4:2 Атлетико Минейро Кубок Бразилии Атлетико Минейро 2:2 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 2:3 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 3:2 Ботафого Рибейрао Серия A Атлетико Минейро 4:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 3:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 0:2 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 3:0 Атлетико Минейро Серия A Ботафого Рибейрао 3:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:1 Ботафого Рибейрао Серия A Атлетико Минейро 2:1 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 4:0 Атлетико Минейро Серия A Ботафого Рибейрао 2:0 Атлетико Минейро Кубок Бразилии
1/8 финала
2 Рояль Пари
4 Ла Экидад
0 Каракас
2 Индепендьенте дель Валле
5 Колон
4 Аргентинос Хуниорс
3 Сулия
3 Спортинг Кристал
2 Пеньяроль
5 Флуминенсе
0 Ботафого Рибейрао
1 Атлетико Минейро
1 Индепендьенте
0 Универсидад Католика Сантьяго
2 Коринтианс
0 Монтевидео Уондерерс
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    3'
    Luiz Fernando получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    3'
    Vinicius получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Загрузка...