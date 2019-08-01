Копа Судамерикана 2019
Атлетико Минейро
0:0
Первый тайм: 33'
Ботафого Рибейрао
3' Желтая карточкаVinicius X
3' Желтая карточкаLuiz Fernando IV
16
Igor
Rabello
13
Jair
II
18
Vinicius
X
15
Отеро
Ромуло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Jair IIПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Vinicius XПолузащитник
-
15 Отеро РомулоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 GugaЗащитник
-
19 Iago MaidanaЗащитник
-
22 ЖеуваниоПолузащитник
-
14 Jose WelisonПолузащитник
-
20 David TeransПолузащитник
-
30 Papagaio
-
27 Luan III
-
17 Alerrandro
-
-
-
-
Главный тренер: Кульпи Левир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Cicero IIЗащитник
-
6 Gilson IЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
12 Диего РибасПолузащитник
- Полузащитник
-
5 ДжинПолузащитник
-
19 Алан СантосПолузащитник
-
-
-
15 Wenderson
-
27 Rickson
-
26 Lucas Barros
-
28 Igor Cassio
Ход матча
3'
Предыдущие игры
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +11 =4 -5Гойяс 0:0 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:2 Форталеза Атлетико Минейро 2:0 Крузейро
Шапекоэнсе 1:2 Атлетико Минейро Крузейро 3:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:1 Сан-Паулу Сантос 3:1 Атлетико Минейро Сантос 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 4:0 Алагоано Атлетико Минейро 1:0 Унион Ла-Калера Гремио 1:0 Атлетико Минейро Унион Ла-Калера 1:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Фламенго Атлетико Минейро 0:0 Сантос Атлетико Минейро 0:2 Палмейрас Самора 1:2 Атлетико Минейро Сеара 1:2 Атлетико Минейро Васко да Гама 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Аваи
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +9 =3 -8Фламенго 3:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 0:1 Сантос Крузейро 0:0 Ботафого Рибейрао
Коринтианс 1:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Гремио Алагоано 1:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Васко да Гама Ботафого Рибейрао 4:0 Сол де Америка Ботафого Рибейрао 0:1 Палмейрас Сол де Америка 0:1 Ботафого Рибейрао Гойяс 1:0 Ботафого Рибейрао Флуминенсе 0:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Форталеза Ботафого Рибейрао 3:2 Байя Сан-Паулу 2:0 Ботафого Рибейрао Жувентуд 2:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:1 Жувентуд Americano Rj 2:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 4:1 Португеза
Последние игры между собой
Атлетико Минейро: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Ботафого Рибейрао: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Атлетико Минейро 1:0 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 1:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 4:2 Атлетико Минейро Кубок Бразилии Атлетико Минейро 2:2 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 2:3 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 3:2 Ботафого Рибейрао Серия A Атлетико Минейро 4:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 3:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 0:2 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 3:0 Атлетико Минейро Серия A Ботафого Рибейрао 3:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:1 Ботафого Рибейрао Серия A Атлетико Минейро 2:1 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 4:0 Атлетико Минейро Серия A Ботафого Рибейрао 2:0 Атлетико Минейро Кубок Бразилии
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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