Копа Судамерикана 2019
Монтевидео Уондерерс
0:0
Первый тайм: 15'
Коринтианс
14' Желтая карточкаDamian Macaluso Rojas
16
Bruno
Veglio
21
Diego
Riolfo
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
26
Жил
Карлос
28
Рамиро
22
Mateus
Vital
25
Clayson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Bruno VeglioПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Diego RiolfoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
17 Lucas Lopes
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alfredo Arias
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
-
26 Жил КарлосЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 РамироПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Mateus VitalПолузащитник
-
25 ClaysonПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Junior UrsoПолузащитник
- Нападающий
-
21 Janderson
-
-
20 Regis I
-
-
-
-
Главный тренер: Менезес Мано
Ход матча
Предыдущие игры
Монтевидео Уондерерс Последние 20 матчей: +7 =6 -7Феникс 3:0 Монтевидео Уондерерс Коринтианс 2:0 Монтевидео Уондерерс Монтевидео Уондерерс 1:2 Серро Ларго Пласа Колония 2:1 Монтевидео Уондерерс
Серро 3:0 Монтевидео Уондерерс Серро 0:1 Монтевидео Уондерерс Монтевидео Уондерерс 2:2 Пласа Колония Монтевидео Уондерерс 0:0 Серро Данубио 0:2 Монтевидео Уондерерс Монтевидео Уондерерс 0:3 Бостон Ривер Расинг Монтевидео 2:4 Монтевидео Уондерерс Монтевидео Уондерерс 0:0 Серро Ларго Спорт Уанкайо 1:1 Монтевидео Уондерерс Монтевидео Уондерерс 2:1 Ливерпуль Хувентуд Лас-Пьедрас 4:1 Монтевидео Уондерерс Монтевидео Уондерерс 1:0 Рампла Хуниорс Дефенсор Спортинг 1:1 Монтевидео Уондерерс Монтевидео Уондерерс 2:0 Спорт Уанкайо Монтевидео Уондерерс 2:0 Пеньяроль Атлетико Прогресо 2:2 Монтевидео Уондерерс
Коринтианс Последние 20 матчей: +10 =4 -6Форталеза 1:3 Коринтианс Коринтианс 2:0 Монтевидео Уондерерс Коринтианс 1:1 Фламенго Коринтианс 1:0 Алагоано
Коринтианс 1:2 Ботафого Рибейрао Сантос 1:0 Коринтианс Крузейро 0:0 Коринтианс Фламенго 1:0 Коринтианс Депортиво Лара 0:2 Коринтианс Коринтианс 1:0 Сан-Паулу Коринтианс 2:0 Депортиво Лара Атлетико Паранаэнсе 0:2 Коринтианс Коринтианс 0:1 Фламенго Коринтианс 0:0 Гремио Васко да Гама 1:1 Коринтианс Коринтианс 1:0 Шапекоэнсе Байя 3:2 Коринтианс Коринтианс 2:0 Шапекоэнсе Коринтианс 2:1 Сан-Паулу Шапекоэнсе 1:0 Коринтианс
Последние игры между собой
Монтевидео Уондерерс: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Коринтианс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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