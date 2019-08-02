Копа Судамерикана 2019

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Монтевидео Уондерерс
0:0
Первый тайм: 15'
Коринтианс
0'
14' Желтая карточка
Damian Macaluso Rojas
15'
12
Ignacio
De
Arruabarrena
28
Federico
Barrandeguy
2
Gaston
Bueno
13
Damian
Macaluso
Rojas
15
Lucas
Morales
16
Bruno
Veglio
22
Gabriel
Perez
19
Браво
Кристиан
21
Diego
Riolfo
11
Nicolas
Albarracin
7
Баррето
Гонсало
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
26
Жил
Карлос
3
Henrique
XIV
6
Carlos
Augusto
5
Gabriel
Paulista
VIII
28
Рамиро
24
Matheus
Jesus
22
Mateus
Vital
25
Clayson
9
Вагнер
Лав
Монтевидео Уондерерс
Коринтианс

Ход матча

14'
Damian Macaluso Rojas
 

Предыдущие игры

Монтевидео Уондерерс Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Феникс 3:0 Монтевидео Уондерерс Коринтианс 2:0 Монтевидео Уондерерс Монтевидео Уондерерс 1:2 Серро Ларго Пласа Колония 2:1 Монтевидео Уондерерс
Серро 3:0 Монтевидео Уондерерс Серро 0:1 Монтевидео Уондерерс Монтевидео Уондерерс 2:2 Пласа Колония Монтевидео Уондерерс 0:0 Серро Данубио 0:2 Монтевидео Уондерерс Монтевидео Уондерерс 0:3 Бостон Ривер Расинг Монтевидео 2:4 Монтевидео Уондерерс Монтевидео Уондерерс 0:0 Серро Ларго Спорт Уанкайо 1:1 Монтевидео Уондерерс Монтевидео Уондерерс 2:1 Ливерпуль Хувентуд Лас-Пьедрас 4:1 Монтевидео Уондерерс Монтевидео Уондерерс 1:0 Рампла Хуниорс Дефенсор Спортинг 1:1 Монтевидео Уондерерс Монтевидео Уондерерс 2:0 Спорт Уанкайо Монтевидео Уондерерс 2:0 Пеньяроль Атлетико Прогресо 2:2 Монтевидео Уондерерс
Коринтианс Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Форталеза 1:3 Коринтианс Коринтианс 2:0 Монтевидео Уондерерс Коринтианс 1:1 Фламенго Коринтианс 1:0 Алагоано
Коринтианс 1:2 Ботафого Рибейрао Сантос 1:0 Коринтианс Крузейро 0:0 Коринтианс Фламенго 1:0 Коринтианс Депортиво Лара 0:2 Коринтианс Коринтианс 1:0 Сан-Паулу Коринтианс 2:0 Депортиво Лара Атлетико Паранаэнсе 0:2 Коринтианс Коринтианс 0:1 Фламенго Коринтианс 0:0 Гремио Васко да Гама 1:1 Коринтианс Коринтианс 1:0 Шапекоэнсе Байя 3:2 Коринтианс Коринтианс 2:0 Шапекоэнсе Коринтианс 2:1 Сан-Паулу Шапекоэнсе 1:0 Коринтианс

Последние игры между собой

Монтевидео Уондерерс: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Коринтианс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Коринтианс 2:0 Монтевидео Уондерерс Копа Судамерикана
1/8 финала
2 Рояль Пари
4 Ла Экидад
0 Каракас
2 Индепендьенте дель Валле
5 Колон
4 Аргентинос Хуниорс
3 Сулия
3 Спортинг Кристал
2 Пеньяроль
5 Флуминенсе
0 Ботафого Рибейрао
3 Атлетико Минейро
1 Индепендьенте
0 Универсидад Католика Сантьяго
2 Коринтианс
0 Монтевидео Уондерерс
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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