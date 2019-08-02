Кубок Либертадорес 2019
0:1
6' ПенальтиJean Pyerre
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Ivan Franco
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Alfio OviedoНападающий
-
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-
10 Julio Enciso
-
Главный тренер: Pedro Sarabia
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Кортез БруноЗащитник
-
20 Браз ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Андре ФилипеНападающий
-
21 Jean Pyerre
-
23 Alisson II
- Запасные игроки
- Защитник
-
27 TonhaoЗащитник
- Полузащитник
-
16 ThacianoПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Пепе КеплерПолузащитник
-
7 ЛуанПолузащитник
- Нападающий
-
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-
-
Ход матча
6'
0:1
Предыдущие игры
Либертад Последние 20 матчей: +13 =2 -5Сол де Америка 0:1 Либертад Гремио 2:0 Либертад Либертад 1:0 Гуарани Асунсьон Спортиво Сан-Лоренсо 0:1 Либертад
Депортиво Сантани 0:3 Либертад Либертад 1:0 Спортиво Лукеньо Росарио Сентраль 2:1 Либертад Спортиво Сан-Лоренсо 3:4 Либертад Либертад 1:2 Насьонал Мадейра Олимпия Асунсьон 3:0 Либертад Либертад 0:2 Гремио Либертад 2:1 Ривер Плейт Асунсьон Либертад 1:1 Гуарани Асунсьон Хенераль Диас 1:3 Либертад Универсидад Католика Сантьяго 2:3 Либертад Либертад 5:1 Депортиво Капьята Либертад 2:0 Росарио Сентраль Серро Портеньо 1:2 Либертад Насьонал Мадейра 0:1 Либертад Либертад 2:2 Сол де Америка
Гремио Последние 20 матчей: +10 =6 -4Алагоано 0:0 Гремио Гремио 2:0 Либертад Интернасьональ 1:1 Гремио Байя 0:1 Гремио
Гремио 2:1 Васко да Гама Гремио 1:1 Байя Ботафого Рибейрао 0:1 Гремио Гремио 1:0 Форталеза Байя 1:0 Гремио Гремио 3:0 Жувентуд Гремио 1:0 Атлетико Минейро Жувентуд 0:0 Гремио Сеара 2:1 Гремио Коринтианс 0:0 Гремио Гремио 2:0 Универсидад Католика Сантьяго Гремио 4:5 Флуминенсе Аваи 1:1 Гремио Гремио 1:2 Сантос Либертад 0:2 Гремио Гремио 0:0 Интернасьональ
Последние игры между собой
Либертад: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Гремио: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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