Кубок Либертадорес 2019

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Либертад
0:1
Первый тайм: 15'
Гремио
0'
0:1
6' Пенальти
Jean Pyerre
15'
Либертад
Гремио

Ход матча

6'
0:1
Jean Pyerre

Предыдущие игры

Либертад Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Сол де Америка 0:1 Либертад Гремио 2:0 Либертад Либертад 1:0 Гуарани Асунсьон Спортиво Сан-Лоренсо 0:1 Либертад
Депортиво Сантани 0:3 Либертад Либертад 1:0 Спортиво Лукеньо Росарио Сентраль 2:1 Либертад Спортиво Сан-Лоренсо 3:4 Либертад Либертад 1:2 Насьонал Мадейра Олимпия Асунсьон 3:0 Либертад Либертад 0:2 Гремио Либертад 2:1 Ривер Плейт Асунсьон Либертад 1:1 Гуарани Асунсьон Хенераль Диас 1:3 Либертад Универсидад Католика Сантьяго 2:3 Либертад Либертад 5:1 Депортиво Капьята Либертад 2:0 Росарио Сентраль Серро Портеньо 1:2 Либертад Насьонал Мадейра 0:1 Либертад Либертад 2:2 Сол де Америка
Гремио Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Алагоано 0:0 Гремио Гремио 2:0 Либертад Интернасьональ 1:1 Гремио Байя 0:1 Гремио
Гремио 2:1 Васко да Гама Гремио 1:1 Байя Ботафого Рибейрао 0:1 Гремио Гремио 1:0 Форталеза Байя 1:0 Гремио Гремио 3:0 Жувентуд Гремио 1:0 Атлетико Минейро Жувентуд 0:0 Гремио Сеара 2:1 Гремио Коринтианс 0:0 Гремио Гремио 2:0 Универсидад Католика Сантьяго Гремио 4:5 Флуминенсе Аваи 1:1 Гремио Гремио 1:2 Сантос Либертад 0:2 Гремио Гремио 0:0 Интернасьональ

Последние игры между собой

Либертад: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Гремио: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Гремио 2:0 Либертад Кубок Либертадорес Либертад 0:2 Гремио Кубок Либертадорес Гремио 0:1 Либертад Кубок Либертадорес
1/8 финала
4 Ривер Плейт
2 Крузейро
2 Годой Крус
6 Палмейрас
4 ЛДУ Кито
2 Олимпия Асунсьон
1 Сан-Лоренсо
2 Серро Портеньо
0 Насьональ Монтевидео
3 Интернасьональ
0 Атлетико Паранаэнсе
3 Бока Хуниорс
4 Эмелек
6 Фламенго
2 Гремио
0 Либертад
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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  • Первый тайм
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Jean Pyerre из команды Гремио забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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