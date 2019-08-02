Копа Судамерикана 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Копа Судамерикана 2019
Универсидад Католика Сантьяго
0:0
Первый тайм: 15'
Индепендьенте
0'
11' Желтая карточка
Guillermo De Los Santos
15'
12
Hernan
Ismael
Galindez
25
Лопес
Маркос
II
6
Guillermo
De
Los
Santos
17
Yuber
Antonio
Mosquera
15
Gustavo
Cortez
11
Jeison
Chala
5
Cristian
Ona
10
Facundo
Martin
Martinez
16
Чала
Вальтер
28
Luis
Amarilla
II
23
Bruno
Leonel
Vides
25
Кампанья
Мартин
2
Франко
Алан
22
Сильва
Франсиско
20
Сильва
Гастон
4
Jorge
Figal
5
Доминго
Николас
19
Эрнандес
Пабло
II
6
Санчес-Миньо
Хуан
29
Francisco
Pizzini
7
Martin
Nicolas
Benitez
11
Домингес
Сесильо
Универсидад Католика Сантьяго
Индепендьенте

Ход матча

8'
 
Бустос Фабрисио
Домингес Сесильо
11'
Guillermo De Los Santos
 

Предыдущие игры

Универсидад Католика Сантьяго Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Уачипато 0:1 Универсидад Католика Сантьяго Фуэрса Амарилья 1:2 Универсидад Католика Сантьяго Индепендьенте 1:0 Универсидад Католика Сантьяго Универсидад Католика Сантьяго 1:1 Аукас
Сантьяго Монинг 0:2 Универсидад Католика Сантьяго ЛДУ Кито 1:5 Универсидад Католика Сантьяго Универсидад Католика Сантьяго 2:1 Ла Серена Универсидад Католика Сантьяго 6:2 Текнико Университарио Универсидад Католика Сантьяго 0:0 Унион Эспаньола Ла Серена 1:0 Универсидад Католика Сантьяго Универсидад Католика Сантьяго 3:2 Индепендьенте дель Валле Мелгар 0:0 Универсидад Католика Сантьяго Универсидад Католика Сантьяго 1:0 Америка Кито Индепендьенте дель Валле 5:0 Универсидад Католика Сантьяго Универсидад Католика Сантьяго 6:0 Мелгар Эмелек 1:0 Универсидад Католика Сантьяго Универсидад Католика Сантьяго 5:1 Антофагаста Универсидад Католика Сантьяго 2:0 Ольмедо Кобресал 0:2 Универсидад Католика Сантьяго Гремио 2:0 Универсидад Католика Сантьяго
Индепендьенте Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 1:0 Универсидад Католика Сантьяго Индепендьенте 2:0 Агилас Дорадас Агилас Дорадас 3:2 Индепендьенте
Депортиво Бинасьональ 1:2 Индепендьенте Индепендьенте 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:2 Индепендьенте Росарио Сентраль 1:2 Индепендьенте Индепендьенте 4:1 Депортиво Бинасьональ Индепендьенте 2:1 Велес Сарсфилд Ривер Плейт 3:0 Индепендьенте Индепендьенте 2:0 Альдосиви Индепендьенте 4:0 Атлас Химнасия Ла-Плата 1:0 Индепендьенте Индепендьенте 1:3 Расинг Авельянеда Сан-Мартин Сан-Хуан 1:1 Индепендьенте Индепендьенте 2:1 Унион Санта-Фе Сан-Лоренсо 0:0 Индепендьенте Индепендьенте 1:1 Тальерес Кордоба Индепендьенте 2:0 Химнасия Ла-Плата

Последние игры между собой

Универсидад Католика Сантьяго: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Индепендьенте: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Индепендьенте 1:0 Универсидад Католика Сантьяго Копа Судамерикана Универсидад Католика Сантьяго 2:1 Индепендьенте Копа Судамерикана Индепендьенте 2:2 Универсидад Католика Сантьяго Копа Судамерикана
1/8 финала
2 Рояль Пари
4 Ла Экидад
0 Каракас
2 Индепендьенте дель Валле
5 Колон
4 Аргентинос Хуниорс
3 Сулия
3 Спортинг Кристал
2 Пеньяроль
5 Флуминенсе
0 Ботафого Рибейрао
3 Атлетико Минейро
1 Индепендьенте
0 Универсидад Католика Сантьяго
2 Коринтианс
0 Монтевидео Уондерерс
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
Загрузка...