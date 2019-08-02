Копа Судамерикана 2019
Универсидад Католика Сантьяго
0:0
Первый тайм: 15'
Индепендьенте
11' Желтая карточкаGuillermo De Los Santos
11
Jeison
Chala
16
Чала
Вальтер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Jeison ChalaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Чала ВальтерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
13 Bryan Ona
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
13 Alan Sonora
Ход матча
Предыдущие игры
Универсидад Католика Сантьяго Последние 20 матчей: +12 =3 -5Уачипато 0:1 Универсидад Католика Сантьяго Фуэрса Амарилья 1:2 Универсидад Католика Сантьяго Индепендьенте 1:0 Универсидад Католика Сантьяго Универсидад Католика Сантьяго 1:1 Аукас
Сантьяго Монинг 0:2 Универсидад Католика Сантьяго ЛДУ Кито 1:5 Универсидад Католика Сантьяго Универсидад Католика Сантьяго 2:1 Ла Серена Универсидад Католика Сантьяго 6:2 Текнико Университарио Универсидад Католика Сантьяго 0:0 Унион Эспаньола Ла Серена 1:0 Универсидад Католика Сантьяго Универсидад Католика Сантьяго 3:2 Индепендьенте дель Валле Мелгар 0:0 Универсидад Католика Сантьяго Универсидад Католика Сантьяго 1:0 Америка Кито Индепендьенте дель Валле 5:0 Универсидад Католика Сантьяго Универсидад Католика Сантьяго 6:0 Мелгар Эмелек 1:0 Универсидад Католика Сантьяго Универсидад Католика Сантьяго 5:1 Антофагаста Универсидад Католика Сантьяго 2:0 Ольмедо Кобресал 0:2 Универсидад Католика Сантьяго Гремио 2:0 Универсидад Католика Сантьяго
Индепендьенте Последние 20 матчей: +11 =4 -5Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 1:0 Универсидад Католика Сантьяго Индепендьенте 2:0 Агилас Дорадас Агилас Дорадас 3:2 Индепендьенте
Депортиво Бинасьональ 1:2 Индепендьенте Индепендьенте 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:2 Индепендьенте Росарио Сентраль 1:2 Индепендьенте Индепендьенте 4:1 Депортиво Бинасьональ Индепендьенте 2:1 Велес Сарсфилд Ривер Плейт 3:0 Индепендьенте Индепендьенте 2:0 Альдосиви Индепендьенте 4:0 Атлас Химнасия Ла-Плата 1:0 Индепендьенте Индепендьенте 1:3 Расинг Авельянеда Сан-Мартин Сан-Хуан 1:1 Индепендьенте Индепендьенте 2:1 Унион Санта-Фе Сан-Лоренсо 0:0 Индепендьенте Индепендьенте 1:1 Тальерес Кордоба Индепендьенте 2:0 Химнасия Ла-Плата
Последние игры между собой
Универсидад Католика Сантьяго: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Индепендьенте: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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