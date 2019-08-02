Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2019-2020
Торпедо Москва
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Армавир
Предыдущие игры
Торпедо Москва Последние 20 матчей: +13 =5 -2Нижний Новгород 2:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:2 Мордовия СКА-Хабаровск 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Балтика
Факел 0:1 Торпедо Москва Химки-2 1:4 Торпедо Москва Торпедо Москва 4:1 Сатурн Зоркий 1:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 4:0 Ротор-2 Динамо Брянск 3:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:1 Металлург Липецк Химик Новомосковск 2:2 Торпедо Москва Калуга 2:3 Торпедо Москва Квант 1:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:1 Сокол Рязань 0:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:1 Салют Строгино 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:1 Химки-2 Сатурн 0:2 Торпедо Москва
Армавир Последние 20 матчей: +6 =9 -5Армавир 1:1 Спартак-2 Шинник 1:1 Армавир Армавир 0:2 Нефтехимик Томь 2:0 Армавир
Армавир 2:1 Краснодар-2 Армавир 2:0 СКА-Хабаровск Краснодар-2 0:0 Армавир Армавир 0:1 Сибирь Армавир 2:1 Нижний Новгород Балтика 1:1 Армавир Армавир 1:0 Зенит-2 Ротор 0:1 Армавир Армавир 0:2 Химки Факел 0:0 Армавир Армавир 0:0 Спартак-2 Шинник 0:0 Армавир Армавир 0:0 Авангард Курск Сочи 1:0 Армавир Армавир 0:0 Томь Анжи 0:3 Армавир
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химки
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|17 - 4
|13
|2.
|Томь
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|3.
|Чертаново
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|6 - 2
|13
|4.
|Ротор
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|6.
|Шинник
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|7.
|Спартак-2
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|9.
|Луч
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 9
|8
|10.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|11.
|Краснодар-2
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|12.
|Мордовия
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|13.
|Чайка
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|1 - 3
|5
|14.
|Армавир
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|15.
|Нижний Новгород
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|16.
|Авангард Курск
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 9
|4
|17.
|Балтика
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 7
|3
|18.
|Енисей
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 10
|3
|19.
|Факел
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 4
|2
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 11
|1
Торпедо Москва
92.2% (59)
Ничья
3.1% (2)
Армавир
4.7% (3)
1:0 Торпедо Москва
39.1% (25)
2:0 Торпедо Москва
31.3% (20)
2:1 Торпедо Москва
21.9% (14)
1:1 Ничья
3.1% (2)
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