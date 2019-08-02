Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2019-2020

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Торпедо Москва
 
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Армавир

Предыдущие игры

Торпедо Москва Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Нижний Новгород 2:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:2 Мордовия СКА-Хабаровск 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Балтика
Факел 0:1 Торпедо Москва Химки-2 1:4 Торпедо Москва Торпедо Москва 4:1 Сатурн Зоркий 1:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 4:0 Ротор-2 Динамо Брянск 3:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:1 Металлург Липецк Химик Новомосковск 2:2 Торпедо Москва Калуга 2:3 Торпедо Москва Квант 1:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:1 Сокол Рязань 0:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:1 Салют Строгино 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:1 Химки-2 Сатурн 0:2 Торпедо Москва
Армавир Последние 20 матчей: +6 =9 -5
Армавир 1:1 Спартак-2 Шинник 1:1 Армавир Армавир 0:2 Нефтехимик Томь 2:0 Армавир
Армавир 2:1 Краснодар-2 Армавир 2:0 СКА-Хабаровск Краснодар-2 0:0 Армавир Армавир 0:1 Сибирь Армавир 2:1 Нижний Новгород Балтика 1:1 Армавир Армавир 1:0 Зенит-2 Ротор 0:1 Армавир Армавир 0:2 Химки Факел 0:0 Армавир Армавир 0:0 Спартак-2 Шинник 0:0 Армавир Армавир 0:0 Авангард Курск Сочи 1:0 Армавир Армавир 0:0 Томь Анжи 0:3 Армавир
Команда И В Н П Г О
1. Химки Заявка 5 4 1 0 17 - 4 13
2. Томь Заявка 5 4 1 0 9 - 2 13
3. Чертаново Заявка 5 4 1 0 6 - 2 13
4. Ротор Заявка 5 3 1 1 10 - 4 10
5. Торпедо Москва Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
6. Шинник Заявка 5 3 1 1 8 - 5 10
7. Спартак-2 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
8. Нефтехимик Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
9. Луч Заявка 5 2 2 1 8 - 9 8
10. СКА-Хабаровск Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
11. Краснодар-2 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
12. Мордовия Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
13. Чайка Заявка 5 1 2 2 1 - 3 5
14. Армавир Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
15. Нижний Новгород Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
16. Авангард Курск Заявка 5 1 1 3 2 - 9 4
17. Балтика Заявка 5 1 0 4 3 - 7 3
18. Енисей Заявка 5 1 0 4 2 - 10 3
19. Факел Заявка 5 0 2 3 1 - 4 2
20. Текстильщик Заявка 5 0 1 4 5 - 11 1
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Торпедо Москва - Армавир

    До начала игры, которая состоится 04.08.2019, осталось 2 дня 14 часов 13 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Торпедо Москва - Армавир
    Торпедо Москва
    92.2% (59)
    Ничья
    3.1% (2)
    Армавир
    4.7% (3)
    1:0 Торпедо Москва
    39.1% (25)
    2:0 Торпедо Москва
    31.3% (20)
    2:1 Торпедо Москва
    21.9% (14)
    1:1 Ничья
    3.1% (2)
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