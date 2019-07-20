Франция: Суперкубок 2019-2020
ПСЖ
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Стадион: Shenzhen Universiade Sports Centre
Ренн
Предыдущие игры
ПСЖ Последние 20 матчей: +10 =3 -7ПСЖ 3:0 Сидней ПСЖ 1:1 Интер Милан Нюрнберг 1:1 ПСЖ Динамо Дрезден 1:6 ПСЖ
Ренн Последние 20 матчей: +6 =8 -6РБ Лейпциг 2:0 Ренн Ренн 0:1 Динамо-Брест Ренн 1:1 Челси XI Селтик 0:0 Ренн
Последние игры между собой
ПСЖ: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
Ренн: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
Ренн 2:3 ПСЖ Кубок лиги Ренн 1:6 ПСЖ Кубок Ренн 1:4 ПСЖ Лига 1 Ренн 0:4 ПСЖ Кубок Ренн 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 4:0 Ренн Лига 1 ПСЖ 4:0 Ренн Лига 1 Ренн 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:0 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:2 Ренн Лига 1 Ренн 1:3 ПСЖ Лига 1 Ренн 0:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:2 Ренн Лига 1 ПСЖ 3:0 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 ПСЖ Лига 1
ПСЖ
96.9% (63)
Ничья
0% (0)
Ренн
3.1% (2)
2:0 ПСЖ
40% (26)
3:1 ПСЖ
24.6% (16)
2:1 ПСЖ
15.4% (10)
3:0 ПСЖ
9.2% (6)
1:0 ПСЖ
3.1% (2)
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