Франция: Суперкубок 2019-2020

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ПСЖ
 
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Стадион:
Ренн

Предыдущие игры

ПСЖ Последние 20 матчей: +10 =3 -7
ПСЖ 3:0 Сидней ПСЖ 1:1 Интер Милан Нюрнберг 1:1 ПСЖ Динамо Дрезден 1:6 ПСЖ
Реймс 3:1 ПСЖ ПСЖ 4:0 Дижон Анже 1:2 ПСЖ ПСЖ 1:1 Ницца Монпелье 3:2 ПСЖ Ренн 2:2 ПСЖ ПСЖ 3:1 Монако Нант 3:2 ПСЖ Лилль 5:1 ПСЖ ПСЖ 2:2 Страсбург ПСЖ 3:0 Нант Тулуза 0:1 ПСЖ ПСЖ 3:1 Марсель Дижон 0:4 ПСЖ ПСЖ 1:3 Манчестер Юнайтед Кан 1:2 ПСЖ
Ренн Последние 20 матчей: +6 =8 -6
РБ Лейпциг 2:0 Ренн Ренн 0:1 Динамо-Брест Ренн 1:1 Челси XI Селтик 0:0 Ренн
Ренн 3:1 Лилль Страсбург 0:2 Ренн Ренн 1:1 Генгам Тулуза 2:2 Ренн Ренн 2:2 Монако Ренн 2:2 ПСЖ Дижон 3:2 Ренн Ренн 0:0 Ницца Ним 3:1 Ренн Анже 3:3 Ренн Лион 2:3 Ренн Ренн 0:1 Лион Бордо 1:1 Ренн Арсенал 3:0 Ренн Ренн 3:1 Кан Ренн 3:1 Арсенал

Последние игры между собой

ПСЖ: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
Ренн: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
Ренн 2:2 ПСЖ Кубок ПСЖ 4:1 Ренн Лига 1 Ренн 1:3 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 0:2 Ренн Лига 1
Ренн 2:3 ПСЖ Кубок лиги Ренн 1:6 ПСЖ Кубок Ренн 1:4 ПСЖ Лига 1 Ренн 0:4 ПСЖ Кубок Ренн 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 4:0 Ренн Лига 1 ПСЖ 4:0 Ренн Лига 1 Ренн 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:0 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:2 Ренн Лига 1 Ренн 1:3 ПСЖ Лига 1 Ренн 0:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:2 Ренн Лига 1 ПСЖ 3:0 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 ПСЖ Лига 1
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Ренн

    До начала игры, которая состоится 03.08.2019, осталось 2 дня 14 часов 21 минуту.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч ПСЖ - Ренн
    ПСЖ
    96.9% (63)
    Ничья
    0% (0)
    Ренн
    3.1% (2)
    2:0 ПСЖ
    40% (26)
    3:1 ПСЖ
    24.6% (16)
    2:1 ПСЖ
    15.4% (10)
    3:0 ПСЖ
    9.2% (6)
    1:0 ПСЖ
    3.1% (2)
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