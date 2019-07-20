Россия: Премьер-лига 2019-2020

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Сочи
 
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Уфа

Предыдущие игры

Сочи Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Краснодар 3:0 Сочи Сочи 0:2 Зенит Спартак Москва 1:0 Сочи Риека 1:2 Сочи
Сочи 2:0 Раднички Ниш Спартак Москва 7:1 Сочи Сочи 2:0 Луч Спартак-2 1:1 Сочи Сочи 0:0 Шинник Авангард Курск 2:1 Сочи Сибирь 0:1 Сочи Сочи 3:1 Томь Луч 0:1 Сочи Сочи 2:1 Чертаново Тамбов 0:3 Сочи Сочи 1:1 Тюмень Мордовия 0:2 Сочи Сочи 2:0 СКА-Хабаровск Краснодар-2 0:2 Сочи Сочи 1:0 Армавир
Уфа Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Уфа 2:1 Крылья Советов Уфа 2:3 Краснодар Урал 3:2 Уфа Уфа 9:1 Ваккер Инсбрук
Уфа 0:1 Виктория Пльзень Уфа 1:0 Ботошани Карабах 2:1 Уфа Хорн 2:1 Уфа Томь 1:0 Уфа Уфа 2:0 Томь Локомотив Москва 1:0 Уфа Уфа 0:2 Оренбург Спартак Москва 1:0 Уфа Крылья Советов 1:1 Уфа Уфа 4:1 Урал Рубин 1:1 Уфа Уфа 1:2 Арсенал Тула Енисей 0:0 Уфа Уфа 1:0 Ростов ЦСКА Москва 2:2 Уфа
Команда И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2. Рубин Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
3. Ростов Заявка 3 2 1 0 7 - 5 7
4. Краснодар Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
5. Урал Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
6. ЦСКА Москва Заявка 3 2 0 1 3 - 3 6
7. Динамо Москва Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
8. Локомотив Москва Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Арсенал Тула Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
10. Спартак Москва Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11. Тамбов Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
12. Крылья Советов Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
13. Уфа Заявка 3 1 0 2 6 - 7 3
14. Ахмат Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
15. Оренбург Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
16. Сочи Заявка 3 0 0 3 0 - 6 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Сочи - Уфа

    До начала игры, которая состоится 04.08.2019, осталось 2 дня 17 часов 42 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Сочи - Уфа
    Сочи
    60.6% (40)
    Ничья
    27.3% (18)
    Уфа
    12.1% (8)
    1:0 Сочи
    25.8% (17)
    2:1 Сочи
    24.2% (16)
    1:1 Ничья
    22.7% (15)
    2:0 Сочи
    6.1% (4)
    1:2 Уфа
    4.5% (3)
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