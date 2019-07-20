Россия: Премьер-лига 2019-2020
Предыдущие игры
Сочи Последние 20 матчей: +12 =3 -5Краснодар 3:0 Сочи Сочи 0:2 Зенит Спартак Москва 1:0 Сочи Риека 1:2 Сочи
Уфа Последние 20 матчей: +6 =4 -10Уфа 2:1 Крылья Советов Уфа 2:3 Краснодар Урал 3:2 Уфа Уфа 9:1 Ваккер Инсбрук
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|Рубин
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|Ростов
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 5
|7
|4.
|Краснодар
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|5.
|Урал
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|11.
|Тамбов
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|12.
|Крылья Советов
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|13.
|Уфа
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|14.
|Ахмат
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|15.
|Оренбург
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|16.
|Сочи
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
Сочи
60.6% (40)
Ничья
27.3% (18)
Уфа
12.1% (8)
1:0 Сочи
25.8% (17)
2:1 Сочи
24.2% (16)
1:1 Ничья
22.7% (15)
2:0 Сочи
6.1% (4)
1:2 Уфа
4.5% (3)
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