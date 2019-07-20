Россия: Премьер-лига 2019-2020

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Урал
 
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Стадион:
Ростов

Предыдущие игры

Урал Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Динамо Москва 2:0 Урал Урал 3:0 Ахмат Урал 3:2 Уфа Краснодар 0:2 Урал
Пюник 0:3 Урал Урал 2:1 Астра Анжи 0:2 Урал Локомотив Москва 1:0 Урал Урал 2:2 Локомотив Москва Арсенал Тула 2:2 Урал Оренбург 2:2 Урал Урал 0:1 Спартак Москва Уфа 4:1 Урал Крылья Советов 0:1 Урал Урал 2:1 Рубин Арсенал Тула 0:0 Урал Урал 3:2 Енисей Урал 1:0 Арсенал Тула Ростов 2:1 Урал Урал 0:1 ЦСКА Москва
Ростов Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Арсенал Тула 2:3 Ростов Ростов 2:2 Спартак Москва Ростов 2:1 Оренбург Ганновер 96 2:1 Ростов
ЦСКА Москва 1:2 Ростов Краснодар 3:0 Ростов Ростов 2:0 Спартак Москва Ахмат 1:0 Ростов Ростов 1:0 Зенит Ростов 0:2 Локомотив Москва Динамо Москва 0:0 Ростов Ростов 1:1 Краснодар Анжи 1:1 Ростов Ростов 1:2 Локомотив Москва Оренбург 3:0 Ростов Ростов 2:1 Спартак Москва Уфа 1:0 Ростов Локомотив Москва 2:2 Ростов Ростов 2:1 Урал Рубин 0:2 Ростов

Последние игры между собой

Урал: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 8
Ростов: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 1
Ростов 2:1 Урал Премьер-лига Урал 1:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Урал Премьер-лига Урал 1:1 Ростов Премьер-лига
Урал 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Урал Премьер-лига Ростов 1:0 Урал Премьер-лига Урал 1:2 Ростов Премьер-лига Урал 0:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Урал Премьер-лига Урал 1:4 Ростов Премьер-лига Ростов 1:1 Урал Премьер-лига Ростов 3:1 Урал ФНЛ - Первый дивизион Урал 1:1 Ростов ФНЛ - Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2. Рубин Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
3. Ростов Заявка 3 2 1 0 7 - 5 7
4. Краснодар Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
5. Урал Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
6. ЦСКА Москва Заявка 3 2 0 1 3 - 3 6
7. Динамо Москва Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
8. Локомотив Москва Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Арсенал Тула Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
10. Спартак Москва Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11. Тамбов Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
12. Крылья Советов Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
13. Уфа Заявка 3 1 0 2 6 - 7 3
14. Ахмат Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
15. Оренбург Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
16. Сочи Заявка 3 0 0 3 0 - 6 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Урал - Ростов

    До начала игры, которая состоится 03.08.2019, осталось 2 дня 13 часов 52 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Урал - Ростов
    Урал
    16.1% (10)
    Ничья
    48.4% (30)
    Ростов
    35.5% (22)
    1:1 Ничья
    40.3% (25)
    1:2 Ростов
    29% (18)
    2:1 Урал
    6.5% (4)
    1:0 Урал
    6.5% (4)
    3:2 Урал
    3.2% (2)
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