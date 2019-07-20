Россия: Премьер-лига 2019-2020
Урал
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Стадион: Екатеринбург Арена
Ростов
Предыдущие игры
Урал Последние 20 матчей: +10 =4 -6Динамо Москва 2:0 Урал Урал 3:0 Ахмат Урал 3:2 Уфа Краснодар 0:2 Урал
Пюник 0:3 Урал Урал 2:1 Астра Анжи 0:2 Урал Локомотив Москва 1:0 Урал Урал 2:2 Локомотив Москва Арсенал Тула 2:2 Урал Оренбург 2:2 Урал Урал 0:1 Спартак Москва Уфа 4:1 Урал Крылья Советов 0:1 Урал Урал 2:1 Рубин Арсенал Тула 0:0 Урал Урал 3:2 Енисей Урал 1:0 Арсенал Тула Ростов 2:1 Урал Урал 0:1 ЦСКА Москва
Ростов Последние 20 матчей: +8 =5 -7Арсенал Тула 2:3 Ростов Ростов 2:2 Спартак Москва Ростов 2:1 Оренбург Ганновер 96 2:1 Ростов
ЦСКА Москва 1:2 Ростов Краснодар 3:0 Ростов Ростов 2:0 Спартак Москва Ахмат 1:0 Ростов Ростов 1:0 Зенит Ростов 0:2 Локомотив Москва Динамо Москва 0:0 Ростов Ростов 1:1 Краснодар Анжи 1:1 Ростов Ростов 1:2 Локомотив Москва Оренбург 3:0 Ростов Ростов 2:1 Спартак Москва Уфа 1:0 Ростов Локомотив Москва 2:2 Ростов Ростов 2:1 Урал Рубин 0:2 Ростов
Последние игры между собой
Урал: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 8
Ростов: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 1
Урал 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Урал Премьер-лига Ростов 1:0 Урал Премьер-лига Урал 1:2 Ростов Премьер-лига Урал 0:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Урал Премьер-лига Урал 1:4 Ростов Премьер-лига Ростов 1:1 Урал Премьер-лига Ростов 3:1 Урал ФНЛ - Первый дивизион Урал 1:1 Ростов ФНЛ - Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|Рубин
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|Ростов
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 5
|7
|4.
|Краснодар
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|5.
|Урал
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|11.
|Тамбов
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|12.
|Крылья Советов
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|13.
|Уфа
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|14.
|Ахмат
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|15.
|Оренбург
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|16.
|Сочи
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
Урал
16.1% (10)
Ничья
48.4% (30)
Ростов
35.5% (22)
1:1 Ничья
40.3% (25)
1:2 Ростов
29% (18)
2:1 Урал
6.5% (4)
1:0 Урал
6.5% (4)
3:2 Урал
3.2% (2)
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