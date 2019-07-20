Россия: Премьер-лига 2019-2020
Крылья Советов
Позже
Стадион: Самара Арена
Локомотив Москва
Предыдущие игры
Крылья Советов Последние 20 матчей: +5 =1 -14Уфа 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:3 Арсенал Тула Крылья Советов 2:0 ЦСКА Москва Крылья Советов 2:1 Краснодар
Крылья Советов 2:1 Целе Крылья Советов 1:2 Хайдук Крылья Советов 0:1 Баник Острава Крылья Советов 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:3 Крылья Советов ЦСКА Москва 6:0 Крылья Советов Крылья Советов 1:2 Спартак Москва Ахмат 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 1:1 Уфа Зенит 4:2 Крылья Советов Крылья Советов 0:1 Урал Динамо Москва 1:0 Крылья Советов Крылья Советов 1:0 Рубин Краснодар 1:0 Крылья Советов Оренбург 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 0:1 Арсенал Тула
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +12 =6 -2ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 Тамбов Локомотив Москва 1:1 Рубин Зенит 2:3 Локомотив Москва
Жилина 0:0 Локомотив Москва Фастав Злин 2:4 Локомотив Москва Аустрия Клагенфурт 1:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Уфа Локомотив Москва 1:0 Урал Урал 2:2 Локомотив Москва Ростов 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 4:0 Рубин Арсенал Тула 2:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 Енисей Ростов 1:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва Ахмат 1:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Зенит Локомотив Москва 2:2 Ростов Динамо Москва 0:1 Локомотив Москва
Последние игры между собой
Крылья Советов: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Локомотив Москва: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Крылья Советов 1:3 Локомотив Москва Кубок Локомотив Москва 0:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:0 Крылья Советов Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Крылья Советов Товарищеские матчи Локомотив Москва 2:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 2:2 Локомотив Москва Премьер-лига Крылья Советов 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:0 Крылья Советов Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Крылья Советов 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 3:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:3 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 2:0 Локомотив Москва Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|Рубин
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|Ростов
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 5
|7
|4.
|Краснодар
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|5.
|Урал
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|11.
|Тамбов
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|12.
|Крылья Советов
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|13.
|Уфа
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|14.
|Ахмат
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|15.
|Оренбург
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|16.
|Сочи
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
Крылья Советов
4.9% (3)
Ничья
27.9% (17)
Локомотив Москва
67.2% (41)
1:2 Локомотив Москва
42.6% (26)
1:1 Ничья
26.2% (16)
0:1 Локомотив Москва
11.5% (7)
0:2 Локомотив Москва
6.6% (4)
2:1 Крылья Советов
3.3% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...