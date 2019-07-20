Россия: Премьер-лига 2019-2020

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Крылья Советов
 
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Стадион:
Локомотив Москва

Предыдущие игры

Крылья Советов Последние 20 матчей: +5 =1 -14
Уфа 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:3 Арсенал Тула Крылья Советов 2:0 ЦСКА Москва Крылья Советов 2:1 Краснодар
Крылья Советов 2:1 Целе Крылья Советов 1:2 Хайдук Крылья Советов 0:1 Баник Острава Крылья Советов 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:3 Крылья Советов ЦСКА Москва 6:0 Крылья Советов Крылья Советов 1:2 Спартак Москва Ахмат 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 1:1 Уфа Зенит 4:2 Крылья Советов Крылья Советов 0:1 Урал Динамо Москва 1:0 Крылья Советов Крылья Советов 1:0 Рубин Краснодар 1:0 Крылья Советов Оренбург 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 0:1 Арсенал Тула
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +12 =6 -2
ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 Тамбов Локомотив Москва 1:1 Рубин Зенит 2:3 Локомотив Москва
Жилина 0:0 Локомотив Москва Фастав Злин 2:4 Локомотив Москва Аустрия Клагенфурт 1:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Уфа Локомотив Москва 1:0 Урал Урал 2:2 Локомотив Москва Ростов 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 4:0 Рубин Арсенал Тула 2:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 Енисей Ростов 1:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва Ахмат 1:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Зенит Локомотив Москва 2:2 Ростов Динамо Москва 0:1 Локомотив Москва

Последние игры между собой

Крылья Советов: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Локомотив Москва: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Локомотив Москва 2:2 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига Крылья Советов 3:2 Локомотив Москва Кубок Крылья Советов 0:3 Локомотив Москва Премьер-лига
Крылья Советов 1:3 Локомотив Москва Кубок Локомотив Москва 0:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:0 Крылья Советов Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Крылья Советов Товарищеские матчи Локомотив Москва 2:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 2:2 Локомотив Москва Премьер-лига Крылья Советов 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:0 Крылья Советов Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Крылья Советов 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 3:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:3 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 2:0 Локомотив Москва Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2. Рубин Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
3. Ростов Заявка 3 2 1 0 7 - 5 7
4. Краснодар Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
5. Урал Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
6. ЦСКА Москва Заявка 3 2 0 1 3 - 3 6
7. Динамо Москва Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
8. Локомотив Москва Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Арсенал Тула Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
10. Спартак Москва Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11. Тамбов Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
12. Крылья Советов Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
13. Уфа Заявка 3 1 0 2 6 - 7 3
14. Ахмат Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
15. Оренбург Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
16. Сочи Заявка 3 0 0 3 0 - 6 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Локомотив Москва

    До начала игры, которая состоится 03.08.2019, осталось 2 дня 16 часов 21 минуту.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Крылья Советов - Локомотив Москва
    Крылья Советов
    4.9% (3)
    Ничья
    27.9% (17)
    Локомотив Москва
    67.2% (41)
    1:2 Локомотив Москва
    42.6% (26)
    1:1 Ничья
    26.2% (16)
    0:1 Локомотив Москва
    11.5% (7)
    0:2 Локомотив Москва
    6.6% (4)
    2:1 Крылья Советов
    3.3% (2)
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