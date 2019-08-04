Польша: Экстракласса 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2019-2020
Висла Плоцк
0:0
Первый тайм: 34'

Стадион:
Лехия Гданьск
0'
0:1
12' Гол
Собех Артур
23' Желтая карточка
Damian Rasak
31' Желтая карточка
Собех Артур
34'
30
Дене
Томас
20
Cezary
Stefanczyk
18
Alan
Uryga
3
Марцьяник
Михал
2
Damian
Michalski
8
Фурман
Доминик
6
Damian
Rasak
10
Меребашвили
Георгий
9
Швох
Матеуш
21
Рикардиньо
II
16
Завада
Оскар
12
Куцяк
Душан
19
Фила
Карол
25
Налепа
Михал
26
Августин
Блажей
5
Младенович
Филип
36
Маковский
Томаш
7
Гаёс
Мацей
6
Кубицки
Ярослав
17
Гараслин
Лукаш
90
Собех
Артур
21
Пешко
Славомир
Висла Плоцк
4-2-3-1
Лехия Гданьск
4-3-3

Ход матча

12'
0:1
Собех Артур
(Младенович Филип)
23'
Damian Rasak
 
31'
 
Собех Артур

Предыдущие игры

Висла Плоцк Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Лех 4:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Гурник Забже Висла Плоцк 1:1 Брондбю Висла Плоцк 0:0 Заглембе Сосновец
Гурник Забже 0:1 Висла Плоцк Шлёнск 2:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Арка Гдыня Медзь 3:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:1 Корона Кельце Висла Краков 2:3 Висла Плоцк Заглембе Сосновец 1:3 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:0 Шлёнск Пяст 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Заглембе Любин Висла Плоцк 0:2 Погонь Щецин Лехия Гданьск 1:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 3:2 Краковия Медзь 2:1 Висла Плоцк Ягеллония 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Легия
Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Брондбю 4:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:0 Висла Краков Лехия Гданьск 2:1 Брондбю ЛКС Лодзь 0:0 Лехия Гданьск
Пяст 1:3 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Ягеллония Лех 2:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Заглембе Любин Краковия 2:0 Лехия Гданьск Ягеллония 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:3 Легия Погонь Щецин 3:4 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:2 Пяст Краковия 4:2 Лехия Гданьск Ракув 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Лех Арка Гдыня 0:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Пяст Заглембе Сосновец 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Висла Плоцк

Последние игры между собой

Висла Плоцк: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
Лехия Гданьск: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
Лехия Гданьск 1:1 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:0 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 0:2 Лехия Гданьск Экстракласса
Лехия Гданьск 2:1 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:0 Висла Плоцк Второй дивизион Лехия Гданьск 5:1 Висла Плоцк Кубок
Команда И В Н П Г О
1. Лех 3 2 1 0 7 - 2 7
2. Погонь Щецин 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Шлёнск 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Гурник Забже 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Ягеллония 3 1 1 1 5 - 3 4
6. Краковия 3 1 1 1 5 - 4 4
7. ЛКС Лодзь 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Корона Кельце 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Легия 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Ракув 3 1 0 2 2 - 4 3
11. Лехия Гданьск 0:0 3 0 3 0 0 - 0 3
12. Заглембе Любин 3 0 2 1 3 - 4 2
13. Висла Плоцк 0:0 3 0 2 1 1 - 5 2
14. Пяст 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Висла Краков 2 0 1 1 0 - 1 1
16. Арка Гдыня 3 0 1 2 1 - 6 1
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    31'
    Собех Артур получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Damian Rasak получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Собех Артур бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Kazimierz Gorski. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...