Польша: Экстракласса 2019-2020
Висла Плоцк
0:0
Первый тайм: 34'
Стадион: Казимеж Гурски
Лехия Гданьск
0:1
12' ГолСобех Артур
23' Желтая карточкаDamian Rasak
31' Желтая карточкаСобех Артур
30
Дене
Томас
18
Alan
Uryga
16
Завада
Оскар
12
Куцяк
Душан
19
Фила
Карол
25
Налепа
Михал
90
Собех
Артур
- Основной состав
-
30 Дене ТомасВратарь
- Защитник
-
18 Alan UrygaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Завада ОскарНападающий
- Запасные игроки
-
22 Врабель ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
88 Olaf Nowak
-
Главный тренер: Ойжиньски Лешек
- Основной состав
-
12 Куцяк ДушанВратарь
-
19 Фила КаролЗащитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Собех АртурНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
77 Rafal Kobryn
-
10 Egi Vikri
-
-
Главный тренер: Piotr Stokowiec
Ход матча
12'
0:1
23'
31'
Предыдущие игры
Висла Плоцк Последние 20 матчей: +6 =5 -9Лех 4:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Гурник Забже Висла Плоцк 1:1 Брондбю Висла Плоцк 0:0 Заглембе Сосновец
Гурник Забже 0:1 Висла Плоцк Шлёнск 2:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Арка Гдыня Медзь 3:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:1 Корона Кельце Висла Краков 2:3 Висла Плоцк Заглембе Сосновец 1:3 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:0 Шлёнск Пяст 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Заглембе Любин Висла Плоцк 0:2 Погонь Щецин Лехия Гданьск 1:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 3:2 Краковия Медзь 2:1 Висла Плоцк Ягеллония 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Легия
Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +9 =5 -6Брондбю 4:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:0 Висла Краков Лехия Гданьск 2:1 Брондбю ЛКС Лодзь 0:0 Лехия Гданьск
Пяст 1:3 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Ягеллония Лех 2:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Заглембе Любин Краковия 2:0 Лехия Гданьск Ягеллония 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:3 Легия Погонь Щецин 3:4 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:2 Пяст Краковия 4:2 Лехия Гданьск Ракув 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Лех Арка Гдыня 0:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Пяст Заглембе Сосновец 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Висла Плоцк
Последние игры между собой
Висла Плоцк: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
Лехия Гданьск: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|2.
|Погонь Щецин
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Шлёнск
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Гурник Забже
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Ягеллония
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|6.
|Краковия
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|7.
|ЛКС Лодзь
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Корона Кельце
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Легия
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Ракув
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|11.
|Лехия Гданьск
|0:0
|3
|0
|3
|0
|0 - 0
|3
|12.
|Заглембе Любин
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|Висла Плоцк
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|14.
|Пяст
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Висла Краков
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|16.
|Арка Гдыня
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
Загрузка...