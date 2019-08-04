Польша: Экстракласса 2019-2020

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Легия
0:0
Первый тайм: 31'

Стадион:
Шлёнск
0' 31'
1
Маецки
Радослав
29
Вешович
Марко
5
Левчук
Игор
55
Енджейчик
Артур
41
Столярски
Павел
24
Мартинш
Андре
7
Антолич
Домагой
18
Новиковас
Арвидас
8
Гвилия
Валериане
82
Лукинас
11
Jaroslaw
Niezgoda
1
Путноцки
Матуш
28
Брозь
Лукаш
3
Целебан
Пётр
14
Голла
Войцех
4
Штиглец
Дино
29
Мончиньски
Кжиштоф
6
Храпек
Михал
8
Плахета
Пшемыслав
7
Пих
Роберт
18
Мусонда
Лубамба
9
Экспозито
Эрик
Легия
4-2-3-1
Шлёнск
4-2-3-1

Предыдущие игры

Легия Последние 20 матчей: +10 =4 -6
КуПС 0:0 Легия Корона Кельце 1:2 Легия Легия 1:0 КуПС Легия 1:2 Погонь Щецин
Легия 3:0 Европа Европа 0:0 Легия Легия 2:2 Заглембе Любин Ягеллония 1:0 Легия Легия 1:1 Погонь Щецин Легия 0:1 Пяст Лехия Гданьск 1:3 Легия Лех 1:0 Легия Легия 1:0 Краковия Легия 3:1 Погонь Щецин Гурник Забже 1:2 Легия Легия 3:0 Ягеллония Висла Краков 4:0 Легия Легия 1:0 Шлёнск Ракув 2:1 Легия Арка Гдыня 1:2 Легия
Шлёнск Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Шлёнск 2:1 Пяст Висла Краков 0:1 Шлёнск Шлёнск 4:0 Арка Гдыня Медзь 0:2 Шлёнск
Шлёнск 2:1 Висла Плоцк Заглембе Сосновец 2:4 Шлёнск Висла Краков 1:1 Шлёнск Шлёнск 1:2 Гурник Забже Корона Кельце 2:0 Шлёнск Шлёнск 0:1 Гурник Забже Висла Плоцк 2:0 Шлёнск Шлёнск 0:0 Медзь Арка Гдыня 0:2 Шлёнск Легия 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:0 Ягеллония Пяст 2:0 Шлёнск Шлёнск 2:0 Заглембе Любин Висла Краков 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:0 Заглембе Сосновец Ольборг 2:2 Шлёнск

Последние игры между собой

Легия: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Шлёнск: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Легия 1:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:1 Легия Экстракласса Легия 4:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 2:1 Легия Экстракласса
Шлёнск 0:4 Легия Экстракласса Легия 0:0 Шлёнск Экстракласса Легия 1:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:4 Легия Экстракласса Шлёнск 1:1 Легия Ekstraklasa Final Round Шлёнск 1:3 Легия Экстракласса Легия 1:1 Шлёнск Кубок Шлёнск 1:1 Легия Кубок Легия 4:3 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:1 Легия Экстракласса Легия 2:1 Шлёнск Экстракласса Легия 5:0 Шлёнск Экстракласса Легия 0:1 Шлёнск Кубок Польши Шлёнск 0:2 Легия Кубок Польши Шлёнск 1:0 Легия Экстракласса Шлёнск 1:1 Легия Суперкубок
Команда И В Н П Г О
1. Лех 3 2 1 0 7 - 2 7
2. Погонь Щецин 0:0 3 2 1 0 4 - 1 7
3. Шлёнск 0:0 3 2 1 0 3 - 1 7
4. Лехия Гданьск 3 1 2 0 2 - 1 5
5. Гурник Забже 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Ягеллония 3 1 1 1 5 - 3 4
7. Краковия 3 1 1 1 5 - 4 4
8. Легия 0:0 3 1 1 1 3 - 3 4
9. ЛКС Лодзь 3 1 1 1 3 - 3 4
10. Корона Кельце 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Ракув 3 1 0 2 2 - 4 3
12. Заглембе Любин 3 0 2 1 3 - 4 2
13. Пяст 0:0 3 0 2 1 2 - 3 2
14. Висла Краков 2 0 1 1 0 - 1 1
15. Висла Плоцк 3 0 1 2 2 - 7 1
16. Арка Гдыня 3 0 1 2 1 - 6 1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polish Army. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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