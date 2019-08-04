Польша: Экстракласса 2019-2020
Легия
0:0
Первый тайм: 31'
Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского
Шлёнск
82
Лукинас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
82 ЛукинасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Роша ЛуисЗащитник
-
34 Астис ИньякиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Кафу КарлушПолузащитник
-
21 Нодь ДоминикПолузащитник
-
20 Канте ХосеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Aleksandar Vukovic
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Брозь ЛукашЗащитник
- Защитник
-
14 Голла ВойцехЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Лыщаш АдрианПолузащитник
-
25 Damian GaskaПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Vitezslav Lavicka
Предыдущие игры
Легия Последние 20 матчей: +10 =4 -6КуПС 0:0 Легия Корона Кельце 1:2 Легия Легия 1:0 КуПС Легия 1:2 Погонь Щецин
Легия 3:0 Европа Европа 0:0 Легия Легия 2:2 Заглембе Любин Ягеллония 1:0 Легия Легия 1:1 Погонь Щецин Легия 0:1 Пяст Лехия Гданьск 1:3 Легия Лех 1:0 Легия Легия 1:0 Краковия Легия 3:1 Погонь Щецин Гурник Забже 1:2 Легия Легия 3:0 Ягеллония Висла Краков 4:0 Легия Легия 1:0 Шлёнск Ракув 2:1 Легия Арка Гдыня 1:2 Легия
Шлёнск Последние 20 матчей: +10 =3 -7Шлёнск 2:1 Пяст Висла Краков 0:1 Шлёнск Шлёнск 4:0 Арка Гдыня Медзь 0:2 Шлёнск
Шлёнск 2:1 Висла Плоцк Заглембе Сосновец 2:4 Шлёнск Висла Краков 1:1 Шлёнск Шлёнск 1:2 Гурник Забже Корона Кельце 2:0 Шлёнск Шлёнск 0:1 Гурник Забже Висла Плоцк 2:0 Шлёнск Шлёнск 0:0 Медзь Арка Гдыня 0:2 Шлёнск Легия 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:0 Ягеллония Пяст 2:0 Шлёнск Шлёнск 2:0 Заглембе Любин Висла Краков 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:0 Заглембе Сосновец Ольборг 2:2 Шлёнск
Последние игры между собой
Легия: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Шлёнск: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Шлёнск 0:4 Легия Экстракласса Легия 0:0 Шлёнск Экстракласса Легия 1:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:4 Легия Экстракласса Шлёнск 1:1 Легия Ekstraklasa Final Round Шлёнск 1:3 Легия Экстракласса Легия 1:1 Шлёнск Кубок Шлёнск 1:1 Легия Кубок Легия 4:3 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:1 Легия Экстракласса Легия 2:1 Шлёнск Экстракласса Легия 5:0 Шлёнск Экстракласса Легия 0:1 Шлёнск Кубок Польши Шлёнск 0:2 Легия Кубок Польши Шлёнск 1:0 Легия Экстракласса Шлёнск 1:1 Легия Суперкубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|2.
|Погонь Щецин
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|Шлёнск
|0:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|4.
|Лехия Гданьск
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|5.
|Гурник Забже
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Ягеллония
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|7.
|Краковия
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|8.
|Легия
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|ЛКС Лодзь
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Корона Кельце
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Ракув
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|12.
|Заглембе Любин
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|Пяст
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|Висла Краков
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|15.
|Висла Плоцк
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|16.
|Арка Гдыня
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
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