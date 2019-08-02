Польша: Экстракласса 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2019-2020
Заглембе Любин
2:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 4003
Ягеллония
0'
27' Желтая карточка
Вуйцицки Якуб
0:1
39' Гол
Patryk Klimala
0:2
66' Гол
Имас Хесус
1:2
70' Гол
Patryk Szysz
2:2
78' Гол
Lukasz Poreba
86' Желтая карточка
Тосик Якуб
90'+4
12
Флоренц
Конрад
2
Копац
Бартош
33
Гулдан
Любомир
55
Damian
Oko
3
Балич
Саша
44
Alan
Czerwinski
24
Тосик
Якуб
8
Lukasz
Poreba
18
Стажиньски
Филип
7
Живец
Саша
17
Patryk
Szysz
96
Венгларз
Дамиан
7
Вуйцицки
Якуб
5
Митрович
Неманья
15
Zoran
Arsenic
19
Бедварссон
Бедвар
26
Поспишил
Мартин
11
Имас
Хесус
6
Романчук
Тарас
14
Пржикрыл
Томаш
9
Patryk
Klimala
10
Камара
Хуан
Заглембе Любин
4-2-3-1
Ягеллония
4-3-3

Ход матча

27'
 
Вуйцицки Якуб
39'
0:1
Patryk Klimala
(Пржикрыл Томаш)
65'
Бохар Дамьян
Живец Саша
 
66'
0:2
Имас Хесус
(Поспишил Мартин)
68'
 
Коштал Мартин
Камара Хуан
70'
Patryk Szysz
(Alan Czerwinski)
1:2
77'
 
Полетанович Марко
Поспишил Мартин
78'
Lukasz Poreba
(Стажиньски Филип)
2:2
84'
Тушыньски Патрык
Стажиньски Филип
 
86'
Тосик Якуб
 
87'
 
Мудрински Огнен
Пржикрыл Томаш

Предыдущие игры

Заглембе Любин Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Гурник Забже 1:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Краковия Спарта Роттердам 1:0 Заглембе Любин Легия 2:2 Заглембе Любин
Заглембе Любин 1:2 Краковия Лехия Гданьск 1:1 Заглембе Любин Лех 1:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:0 Ягеллония Пяст 1:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:3 Погонь Щецин Заглембе Любин 3:1 Висла Краков Корона Кельце 0:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Гурник Забже Висла Плоцк 0:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:0 Арка Гдыня Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:1 Лехия Гданьск Шлёнск 2:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:0 Медзь Лех 1:2 Заглембе Любин
Ягеллония Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Ягеллония 0:1 Ракув Арка Гдыня 0:3 Ягеллония Лехия Гданьск 2:0 Ягеллония Ягеллония 1:0 Легия
Пяст 2:1 Ягеллония Ягеллония 4:2 Погонь Щецин Ягеллония 0:1 Лехия Гданьск Заглембе Любин 2:0 Ягеллония Краковия 0:1 Ягеллония Ягеллония 3:3 Лех Лех 0:2 Ягеллония Ягеллония 2:1 Медзь Ягеллония 2:1 Заглембе Сосновец Легия 3:0 Ягеллония Погонь Щецин 0:0 Ягеллония Ягеллония 1:3 Корона Кельце Одра Ополе 0:2 Ягеллония Шлёнск 2:0 Ягеллония Ягеллония 2:2 Гурник Забже Краковия 1:0 Ягеллония

Последние игры между собой

Заглембе Любин: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Ягеллония: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Заглембе Любин 2:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:4 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:2 Ягеллония Экстракласса Заглембе Любин 1:2 Ягеллония Экстракласса
Заглембе Любин 1:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 3:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 2:1 Ягеллония Кубок Заглембе Любин 3:4 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:2 Заглембе Любин Кубок Ягеллония 1:2 Заглембе Любин Экстракласса Ягеллония 1:0 Заглембе Любин Экстракласса Ягеллония 1:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:1 Ягеллония Экстракласса Заглембе Любин 2:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:0 Заглембе Любин Экстракласса Ягеллония 3:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:0 Заглембе Любин Экстракласса
Команда И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Шлёнск 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Лех 2 1 1 0 5 - 1 4
4. ЛКС Лодзь 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Гурник Забже 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Ягеллония 3 1 1 1 5 - 3 4
7. Корона Кельце 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Легия 2 1 0 1 3 - 3 3
9. Ракув 2 1 0 1 1 - 1 3
10. Лехия Гданьск 2 0 2 0 0 - 0 2
11. Заглембе Любин 3 0 2 1 3 - 4 2
12. Краковия 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Пяст 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Висла Краков 2 0 1 1 0 - 1 1
15. Висла Плоцк 2 0 1 1 1 - 5 1
16. Арка Гдыня 3 0 1 2 1 - 6 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Patryk Klimala бьет в цель!
  • Желтая карточка
    27'
    Вуйцицки Якуб получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Zaglebie. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...