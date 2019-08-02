Польша: Экстракласса 2019-2020
Заглембе Любин
2:2
Конец матча
Стадион: Заглебье Любин Зрители: 4003
Ягеллония
27' Желтая карточкаВуйцицки Якуб
0:1
39' ГолPatryk Klimala
0:2
66' ГолИмас Хесус
1:2
70' ГолPatryk Szysz
2:2
78' ГолLukasz Poreba
86' Желтая карточкаТосик Якуб
55
Damian
Oko
24
Тосик
Якуб
17
Patryk
Szysz
11
Имас
Хесус
10
Камара
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Damian OkoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Тосик ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Patryk SzyszНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Бохар ДамьянПолузащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
-
9 Сирк РокНападающий
- Нападающий
-
15 Patryk Mucha
-
-
Главный тренер: Ben van Dael
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Камара ХуанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
31 Bartosz Bida
-
Главный тренер: Мамрот Иренеуш
Ход матча
27'
39'
0:1
66'
0:2
70'
1:2
78'
86'
Предыдущие игры
Заглембе Любин Последние 20 матчей: +8 =6 -6Гурник Забже 1:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Краковия Спарта Роттердам 1:0 Заглембе Любин Легия 2:2 Заглембе Любин
Заглембе Любин 1:2 Краковия Лехия Гданьск 1:1 Заглембе Любин Лех 1:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:0 Ягеллония Пяст 1:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:3 Погонь Щецин Заглембе Любин 3:1 Висла Краков Корона Кельце 0:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Гурник Забже Висла Плоцк 0:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:0 Арка Гдыня Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:1 Лехия Гданьск Шлёнск 2:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:0 Медзь Лех 1:2 Заглембе Любин
Ягеллония Последние 20 матчей: +8 =3 -9Ягеллония 0:1 Ракув Арка Гдыня 0:3 Ягеллония Лехия Гданьск 2:0 Ягеллония Ягеллония 1:0 Легия
Пяст 2:1 Ягеллония Ягеллония 4:2 Погонь Щецин Ягеллония 0:1 Лехия Гданьск Заглембе Любин 2:0 Ягеллония Краковия 0:1 Ягеллония Ягеллония 3:3 Лех Лех 0:2 Ягеллония Ягеллония 2:1 Медзь Ягеллония 2:1 Заглембе Сосновец Легия 3:0 Ягеллония Погонь Щецин 0:0 Ягеллония Ягеллония 1:3 Корона Кельце Одра Ополе 0:2 Ягеллония Шлёнск 2:0 Ягеллония Ягеллония 2:2 Гурник Забже Краковия 1:0 Ягеллония
Последние игры между собой
Заглембе Любин: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Ягеллония: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Заглембе Любин 1:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 3:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 2:1 Ягеллония Кубок Заглембе Любин 3:4 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:2 Заглембе Любин Кубок Ягеллония 1:2 Заглембе Любин Экстракласса Ягеллония 1:0 Заглембе Любин Экстракласса Ягеллония 1:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:1 Ягеллония Экстракласса Заглембе Любин 2:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:0 Заглембе Любин Экстракласса Ягеллония 3:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:0 Заглембе Любин Экстракласса
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Шлёнск
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Лех
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|4.
|ЛКС Лодзь
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Гурник Забже
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Ягеллония
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|7.
|Корона Кельце
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Легия
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Ракув
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|Лехия Гданьск
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|11.
|Заглембе Любин
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|12.
|Краковия
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Пяст
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Висла Краков
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|15.
|Висла Плоцк
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|16.
|Арка Гдыня
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
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