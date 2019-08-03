Польша: Экстракласса 2019-2020

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  4. Экстракласса 2019-2020
Ракув
1:3
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Краковия
0'
7' Желтая карточка
Ханка Серджу
0:1
7' Гол
1:1
19' Гол
Форбс Браун
41' Желтая карточка
Рыпэ Корнел
1:2
45' Гол
Rafael Guimarães Lopes IV
1:3
56' Гол
Рыпэ Корнел
78' Желтая карточка
Яблонски Давид
90'+1
1
Michal
Gliwa
77
Шимонович
Давид
2
Tomas
Petrasek
28
Arkadiusz
Kasperkiewicz
8
Лукович
Андрия
17
Petr
Schwarz
10
Сапала
Игор
23
Кун
Патрик
5
Emir
Azemovic
91
Форбс
Браун
30
Щепаньски
Милош
40
Michal
Peskovic
2
Рыпэ
Корнел
34
Дитятьев
Алексей
85
Яблонски
Давид
3
Сиплак
Михал
5
Гол
Януш
11
Вдовяк
Матеуш
6
Sylwester
Lusiusz
10
Ван
Амерсфоорт
Пелле
4
Ханка
Серджу
21
Rafael
Guimarães
Lopes
IV
Ракув
3-4-3
Краковия
4-1-4-1

Ход матча

7'
 
Ханка Серджу
7'
0:1
(Гол Януш)
19'
Форбс Браун
1:1
41'
 
Рыпэ Корнел
45'
1:2
Rafael Guimarães Lopes IV
(Вдовяк Матеуш)
56'
1:3
Рыпэ Корнел
(Сиплак Михал)
67'
 
Filip Piszczek
Сиплак Михал
68'
Bryan Nouvier
Petr Schwarz
 
78'
 
Яблонски Давид
80'
Скурась Михал
Emir Azemovic
 
87'
 
Пестка Камил
Sylwester Lusiusz
87'
 
Димун Милан
Ханка Серджу

Предыдущие игры

Ракув Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Ягеллония 0:1 Ракув Ракув 0:1 Корона Кельце Ракув 1:2 Вигры Сувалки Сандецья 2:2 Ракув
Ракув 0:0 Тыхы ЛКС Лодзь 2:0 Ракув Ракув 2:0 Подбескидзе Бытовия 2:2 Ракув Ракув 3:0 Варта Познань Ракув 0:1 Лехия Гданьск Сталь Мелец 3:1 Ракув Ракув 1:0 Гарбарния Краков Стомил Ольштын 1:1 Ракув Ракув 1:0 Нецеча Ракув 2:1 Легия ГКС Катовице 0:3 Ракув Ракув 1:0 Хробры Вигры Сувалки 0:3 Ракув Одра Ополе 0:2 Ракув Ракув 1:0 Хойничанка
Краковия Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Краковия 1:2 ЛКС Лодзь Заглембе Любин 1:1 Краковия Краковия 2:2 ДАК ДАК 1:1 Краковия
Оренбург 1:0 Краковия Краковия 0:3 Погонь Щецин Заглембе Любин 1:2 Краковия Краковия 1:0 Лех Краковия 2:0 Лехия Гданьск Пяст 3:1 Краковия Краковия 0:1 Ягеллония Легия 1:0 Краковия Краковия 4:2 Лехия Гданьск Медзь 2:1 Краковия Краковия 2:1 Корона Кельце Гурник Забже 0:1 Краковия Висла Краков 3:2 Краковия Краковия 2:1 Заглембе Сосновец Висла Плоцк 3:2 Краковия Краковия 1:0 Ягеллония
Команда И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Шлёнск 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Лех 2 1 1 0 5 - 1 4
4. ЛКС Лодзь 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Гурник Забже 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Ягеллония 3 1 1 1 5 - 3 4
7. Краковия 3:1 3 1 1 1 5 - 4 4
8. Корона Кельце 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Легия 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Ракув 1:3 3 1 0 2 2 - 4 3
11. Лехия Гданьск 2 0 2 0 0 - 0 2
12. Заглембе Любин 3 0 2 1 3 - 4 2
13. Пяст 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Висла Краков 2 0 1 1 0 - 1 1
15. Висла Плоцк 2 0 1 1 1 - 5 1
16. Арка Гдыня 3 0 1 2 1 - 6 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Rafael Lopes бьет в цель!
  • Желтая карточка
    41'
    Рыпэ Корнел получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Форбс Браун бьет в цель!
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Ханка Серджу бьет в цель!
  • Желтая карточка
    7'
    Ханка Серджу получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Rakow. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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