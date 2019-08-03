Польша: Экстракласса 2019-2020
Ракув
1:3
Второй тайм: 90+'
Стадион: Stadion Rakow
Краковия
7' Желтая карточкаХанка Серджу
1:1
19' ГолФорбс Браун
41' Желтая карточкаРыпэ Корнел
1:2
45' ГолRafael Guimarães Lopes IV
1:3
56' ГолРыпэ Корнел
78' Желтая карточкаЯблонски Давид
17
Petr
Schwarz
10
Сапала
Игор
23
Кун
Патрик
91
Форбс
Браун
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Petr SchwarzПолузащитник
-
10 Сапала ИгорПолузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
- Нападающий
-
91 Форбс БраунНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Шумски ЯкубВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Marek Papszun
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
5 Гол ЯнушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
-
39 Хелик МихалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Пестка КамилПолузащитник
- Нападающий
-
9 Рубио
-
97 Daniel Pik
-
Главный тренер: Michal Probierz
Ход матча
7'
7'
0:1
(Гол Януш)
19'
1:1
41'
45'
56'
1:3
78'
Предыдущие игры
Ракув Последние 20 матчей: +11 =4 -5Ягеллония 0:1 Ракув Ракув 0:1 Корона Кельце Ракув 1:2 Вигры Сувалки Сандецья 2:2 Ракув
Ракув 0:0 Тыхы ЛКС Лодзь 2:0 Ракув Ракув 2:0 Подбескидзе Бытовия 2:2 Ракув Ракув 3:0 Варта Познань Ракув 0:1 Лехия Гданьск Сталь Мелец 3:1 Ракув Ракув 1:0 Гарбарния Краков Стомил Ольштын 1:1 Ракув Ракув 1:0 Нецеча Ракув 2:1 Легия ГКС Катовице 0:3 Ракув Ракув 1:0 Хробры Вигры Сувалки 0:3 Ракув Одра Ополе 0:2 Ракув Ракув 1:0 Хойничанка
Краковия Последние 20 матчей: +8 =3 -9Краковия 1:2 ЛКС Лодзь Заглембе Любин 1:1 Краковия Краковия 2:2 ДАК ДАК 1:1 Краковия
Оренбург 1:0 Краковия Краковия 0:3 Погонь Щецин Заглембе Любин 1:2 Краковия Краковия 1:0 Лех Краковия 2:0 Лехия Гданьск Пяст 3:1 Краковия Краковия 0:1 Ягеллония Легия 1:0 Краковия Краковия 4:2 Лехия Гданьск Медзь 2:1 Краковия Краковия 2:1 Корона Кельце Гурник Забже 0:1 Краковия Висла Краков 3:2 Краковия Краковия 2:1 Заглембе Сосновец Висла Плоцк 3:2 Краковия Краковия 1:0 Ягеллония
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Шлёнск
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Лех
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|4.
|ЛКС Лодзь
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Гурник Забже
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Ягеллония
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|7.
|Краковия
|3:1
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|8.
|Корона Кельце
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Легия
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Ракув
|1:3
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|11.
|Лехия Гданьск
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|12.
|Заглембе Любин
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|Пяст
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Висла Краков
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|15.
|Висла Плоцк
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|16.
|Арка Гдыня
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
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