Польша: Экстракласса 2019-2020
ЛКС Лодзь
1:2
Перерыв
Стадион: Stadion LKS
Лех
0:1
4' ГолАмарал Жоау
31' Желтая карточкаТиба Педру
1:1
32' ГолDani Ramirez
1:2
34' ГолЙевтич Дарко
40' Желтая карточкаMaciej Wolski
25
Michal
Kolba
20
Pirulo
I
11
Dani
Ramirez
88
Rafal
Kujawa
- Основной состав
-
25 Michal KolbaВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Pirulo IПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Dani RamirezПолузащитник
-
88 Rafal KujawaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
18 Piotr Pyrdol
-
14 Guima II
-
21 Jan Grzesik
-
Главный тренер: Kazimierz Moskal
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
-
10 Йевтич ДаркоПолузащитник
-
24 Амарал ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
19 Цывка ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
15 Jakub Moder
-
-
Главный тренер: Dariusz Zuraw
Ход матча
4'
0:1
31'
32'
1:1
34'
1:2
40'
Предыдущие игры
ЛКС Лодзь Последние 20 матчей: +13 =6 -1Краковия 1:2 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:0 Лехия Гданьск Одра Ополе 3:3 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:0 Хойничанка
ГКС Ястшембе 0:2 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:0 Ракув Вигры Сувалки 1:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:0 Сандецья Тыхы 0:2 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:1 Пуща Неполомице Бытовия 0:2 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 3:0 Подбескидзе ЛКС Лодзь 3:0 Варта Познань Сталь Мелец 0:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 3:0 Гарбарния Краков Стомил Ольштын 2:2 ЛКС Лодзь ГКС Катовице 1:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 1:1 Нецеча ЛКС Лодзь 2:0 Хробры ЛКС Лодзь 5:1 Одра Ополе
Лех Последние 20 матчей: +9 =5 -6Лех 4:0 Висла Плоцк Пяст 1:1 Лех Лех 2:0 Витесс Лех 2:1 Митьюлланд
Последние игры между собой
ЛКС Лодзь: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 5
Лех: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|2:1
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|2.
|Погонь Щецин
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Шлёнск
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Гурник Забже
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Ягеллония
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|6.
|Краковия
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|7.
|ЛКС Лодзь
|1:2
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Корона Кельце
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Легия
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Ракув
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|11.
|Лехия Гданьск
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|12.
|Заглембе Любин
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|Пяст
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Висла Краков
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|15.
|Висла Плоцк
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|16.
|Арка Гдыня
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
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