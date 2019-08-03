Польша: Экстракласса 2019-2020

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  4. Экстракласса 2019-2020
ЛКС Лодзь
1:2
Перерыв

Стадион:
Лех
0'
0:1
4' Гол
Амарал Жоау
31' Желтая карточка
Тиба Педру
1:1
32' Гол
Dani Ramirez
1:2
34' Гол
Йевтич Дарко
40' Желтая карточка
Maciej Wolski
25
Michal
Kolba
4
Artur
Bogusz
29
Maksymilian
Rozwandowicz
2
Собоциньский
Ян
3
Adrian
Klimczak
23
Калинковски
Бартоломей
20
Pirulo
I
28
Пионтек
Лукаш
6
Maciej
Wolski
11
Dani
Ramirez
88
Rafal
Kujawa
1
Ван
дер
Харт
Микки
2
Гумни
Роберт
4
Рогне
Томас
5
Црномаркович
Джордже
27
Пухач
Тымотеуш
6
Karlo
Muhar
25
Тиба
Педру
10
Йевтич
Дарко
24
Амарал
Жоау
9
Гюткьяр
Кристиан
7
Юзвяк
Камиль
ЛКС Лодзь
4-5-1
Лех
4-2-3-1

Ход матча

4'
0:1
Амарал Жоау
(Гюткьяр Кристиан)
31'
 
Тиба Педру
32'
Dani Ramirez
(Maciej Wolski)
1:1
34'
1:2
Йевтич Дарко
40'
Maciej Wolski
 

Предыдущие игры

ЛКС Лодзь Последние 20 матчей: +13 =6 -1
Краковия 1:2 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:0 Лехия Гданьск Одра Ополе 3:3 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:0 Хойничанка
ГКС Ястшембе 0:2 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:0 Ракув Вигры Сувалки 1:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:0 Сандецья Тыхы 0:2 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:1 Пуща Неполомице Бытовия 0:2 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 3:0 Подбескидзе ЛКС Лодзь 3:0 Варта Познань Сталь Мелец 0:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 3:0 Гарбарния Краков Стомил Ольштын 2:2 ЛКС Лодзь ГКС Катовице 1:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 1:1 Нецеча ЛКС Лодзь 2:0 Хробры ЛКС Лодзь 5:1 Одра Ополе
Лех Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Лех 4:0 Висла Плоцк Пяст 1:1 Лех Лех 2:0 Витесс Лех 2:1 Митьюлланд
Лех 1:0 Брондбю Пяст 1:0 Лех Лех 2:1 Лехия Гданьск Краковия 1:0 Лех Лех 1:1 Заглембе Любин Погонь Щецин 1:1 Лех Лех 1:0 Легия Ягеллония 3:3 Лех Лех 0:2 Ягеллония Лехия Гданьск 1:0 Лех Лех 3:2 Погонь Щецин Корона Кельце 0:0 Лех Лех 0:3 Гурник Забже Медзь 3:2 Лех Лех 1:0 Арка Гдыня Лех 2:0 Легия

Последние игры между собой

ЛКС Лодзь: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 5
Лех: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1
ЛКС Лодзь 0:1 Лех Кубок Лех 4:0 ЛКС Лодзь Экстракласса ЛКС Лодзь 0:5 Лех Экстракласса Лех 1:1 ЛКС Лодзь Orange Ekstraklasa
ЛКС Лодзь 0:3 Лех Orange Ekstraklasa Лех 1:2 ЛКС Лодзь Orange Ekstraklasa ЛКС Лодзь 1:2 Лех Orange Ekstraklasa
Команда И В Н П Г О
1. Лех 2:1 3 2 1 0 7 - 2 7
2. Погонь Щецин 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Шлёнск 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Гурник Забже 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Ягеллония 3 1 1 1 5 - 3 4
6. Краковия 3 1 1 1 5 - 4 4
7. ЛКС Лодзь 1:2 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Корона Кельце 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Легия 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Ракув 3 1 0 2 2 - 4 3
11. Лехия Гданьск 2 0 2 0 0 - 0 2
12. Заглембе Любин 3 0 2 1 3 - 4 2
13. Пяст 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Висла Краков 2 0 1 1 0 - 1 1
15. Висла Плоцк 2 0 1 1 1 - 5 1
16. Арка Гдыня 3 0 1 2 1 - 6 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    40'
    Maciej Wolski получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Йевтич Дарко бьет в цель!
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Dani Ramirez бьет в цель!
  • Желтая карточка
    31'
    Тиба Педру получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Амарал Жоау бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion LKS. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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