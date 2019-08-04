Польша: Экстракласса 2019-2020

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Пяст
0:0
Первый тайм: 35'

Стадион:
Погонь Щецин
0'
32' Желтая карточка
Соколовски Патрик
35'
26
Плах
Франтишек
5
Петровски
Марцин
4
Червински
Якуб
23
Гук
Томаш
28
Рыманяк
Бартош
18
Соколовски
Патрик
10
Дзичек
Патрык
6
Хэйтли
Том
2
Киркесков
Миккель
11
Феликс
Хорхе
9
Пажишек
Пётр
1
Стипица
Данте
2
Бартковски
Якуб
23
Цех
Бенедикт
13
Триантафиллопулос
Костас
77
Ricardo
Nunes
III
28
Подставски
Томаш
16
Santeri
Hostikka
17
Кожуль
Звонимир
27
Sebastian
Kowalczyk
18
Букса
Адам
7
Michalis
Manias
Пяст
3-5-1-1
Погонь Щецин
4-1-4-1

Ход матча

32'
Соколовски Патрик
 

Предыдущие игры

Пяст Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Рига 2:1 Пяст Шлёнск 2:1 Пяст Пяст 3:2 Рига Пяст 1:1 Лех
Пяст 1:2 БАТЭ Пяст 1:3 Лехия Гданьск БАТЭ 1:1 Пяст Пяст 1:0 Лех Погонь Щецин 0:0 Пяст Пяст 2:1 Ягеллония Легия 0:1 Пяст Пяст 3:1 Краковия Пяст 1:0 Заглембе Любин Лехия Гданьск 0:2 Пяст Пяст 4:0 Корона Кельце Висла Краков 2:2 Пяст Пяст 1:0 Висла Плоцк Лехия Гданьск 2:0 Пяст Пяст 2:1 Медзь Гурник Забже 0:2 Пяст
Погонь Щецин Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Погонь Щецин 2:0 Арка Гдыня Легия 1:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:1 Витесс Краковия 0:3 Погонь Щецин
Погонь Щецин 0:0 Пяст Легия 1:1 Погонь Щецин Ягеллония 4:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Лех Погонь Щецин 3:4 Лехия Гданьск Заглембе Любин 2:3 Погонь Щецин Легия 3:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 3:3 Арка Гдыня Лех 3:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:0 Ягеллония РБ Лейпциг 3:5 Погонь Щецин Висла Плоцк 0:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Висла Краков 2:3 Погонь Щецин Корона Кельце 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 3:1 Гурник Забже

Последние игры между собой

Пяст: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Погонь Щецин: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Погонь Щецин 0:0 Пяст Экстракласса Пяст 3:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:2 Пяст Экстракласса Пяст 0:0 Погонь Щецин Экстракласса
Погонь Щецин 2:2 Пяст Экстракласса Пяст 1:2 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:2 Погонь Щецин Экстракласса Пяст 2:1 Погонь Щецин Экстракласса Пяст 0:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 3:1 Пяст Экстракласса Пяст 1:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Пяст Экстракласса Пяст 2:2 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 4:0 Пяст Экстракласса Погонь Щецин 0:2 Пяст Экстракласса Пяст 1:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:1 Пяст First League Пяст 2:1 Погонь Щецин First League Погонь Щецин 1:1 Пяст First League
Команда И В Н П Г О
1. Лех 3 2 1 0 7 - 2 7
2. Погонь Щецин 0:0 3 2 1 0 4 - 1 7
3. Шлёнск 0:0 3 2 1 0 3 - 1 7
4. Лехия Гданьск 3 1 2 0 2 - 1 5
5. Гурник Забже 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Ягеллония 3 1 1 1 5 - 3 4
7. Краковия 3 1 1 1 5 - 4 4
8. Легия 0:0 3 1 1 1 3 - 3 4
9. ЛКС Лодзь 3 1 1 1 3 - 3 4
10. Корона Кельце 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Ракув 3 1 0 2 2 - 4 3
12. Заглембе Любин 3 0 2 1 3 - 4 2
13. Пяст 0:0 3 0 2 1 2 - 3 2
14. Висла Краков 2 0 1 1 0 - 1 1
15. Висла Плоцк 3 0 1 2 2 - 7 1
16. Арка Гдыня 3 0 1 2 1 - 6 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Piast. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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