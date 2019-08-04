Польша: Экстракласса 2019-2020
Пяст
0:0
Первый тайм: 35'
Стадион: Пяст
Погонь Щецин
32' Желтая карточкаСоколовски Патрик
23
Гук
Томаш
11
Феликс
Хорхе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Гук ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Феликс ХорхеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Моква ТомашЗащитник
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
-
88 Корун УрошЗащитник
-
21 Бадиа ЖерарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Букса АдамПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
22 David StecЗащитник
-
55 Ласицки ИгорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
Ход матча
Предыдущие игры
Пяст Последние 20 матчей: +11 =4 -5Рига 2:1 Пяст Шлёнск 2:1 Пяст Пяст 3:2 Рига Пяст 1:1 Лех
Пяст 1:2 БАТЭ Пяст 1:3 Лехия Гданьск БАТЭ 1:1 Пяст Пяст 1:0 Лех Погонь Щецин 0:0 Пяст Пяст 2:1 Ягеллония Легия 0:1 Пяст Пяст 3:1 Краковия Пяст 1:0 Заглембе Любин Лехия Гданьск 0:2 Пяст Пяст 4:0 Корона Кельце Висла Краков 2:2 Пяст Пяст 1:0 Висла Плоцк Лехия Гданьск 2:0 Пяст Пяст 2:1 Медзь Гурник Забже 0:2 Пяст
Погонь Щецин Последние 20 матчей: +9 =6 -5Погонь Щецин 2:0 Арка Гдыня Легия 1:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:1 Витесс Краковия 0:3 Погонь Щецин
Погонь Щецин 0:0 Пяст Легия 1:1 Погонь Щецин Ягеллония 4:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Лех Погонь Щецин 3:4 Лехия Гданьск Заглембе Любин 2:3 Погонь Щецин Легия 3:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 3:3 Арка Гдыня Лех 3:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:0 Ягеллония РБ Лейпциг 3:5 Погонь Щецин Висла Плоцк 0:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Висла Краков 2:3 Погонь Щецин Корона Кельце 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 3:1 Гурник Забже
Последние игры между собой
Пяст: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Погонь Щецин: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Погонь Щецин 2:2 Пяст Экстракласса Пяст 1:2 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:2 Погонь Щецин Экстракласса Пяст 2:1 Погонь Щецин Экстракласса Пяст 0:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 3:1 Пяст Экстракласса Пяст 1:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Пяст Экстракласса Пяст 2:2 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 4:0 Пяст Экстракласса Погонь Щецин 0:2 Пяст Экстракласса Пяст 1:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:1 Пяст First League Пяст 2:1 Погонь Щецин First League Погонь Щецин 1:1 Пяст First League
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|2.
|Погонь Щецин
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|Шлёнск
|0:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|4.
|Лехия Гданьск
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|5.
|Гурник Забже
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Ягеллония
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|7.
|Краковия
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|8.
|Легия
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|ЛКС Лодзь
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Корона Кельце
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Ракув
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|12.
|Заглембе Любин
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|Пяст
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|Висла Краков
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|15.
|Висла Плоцк
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|16.
|Арка Гдыня
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
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