Дания: Суперлига Дании 2019-2020

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  4. Суперлига Дании 2019-2020
Брондбю
1:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 15148
Хорсенс
0'
0:1
5' Гол
Ханссон Халлюр
1:1
10' Гол
Вильчек Камиль
17' Желтая карточка
Ханссон Халлюр
41' Желтая карточка
Араюури Паулус
1:2
60' Гол в свои ворота
Араюури Паулус
76' Желтая карточка
Ламб Микаэл
81' Желтая карточка
Jonas Thorsen
86' Желтая карточка
Вильчек Камиль
90' Желтая карточка
Юнг Антони
90'+6
1
Швебе
Марвин
2
Гаммельбю
Йенс-Мартин
23
Араюури
Паулус
28
Anton
Skipper
3
Юнг
Антони
21
Кристенсен
Лассе
42
Бёркеейет
Тобиас
7
Кайзер
Доминик
12
Тибблинг
Симон
20
Вильчек
Камиль
18
Линнстрем
Йеспер
22
Michael
Lansing
11
Peter
Nymann
6
Нильсен
Сиверт
4
Malte
Kiilerich
Hansen
5
Ламб
Микаэл
18
Louka
Andreasen
8
Bjarke
Jacobsen
17
Ханссон
Халлюр
19
Jonas
Thorsen
12
Rune
Frantsen
44
Брок-Мадсен
Николай
Брондбю
4-3-3
Хорсенс
4-4-2

Ход матча

5'
0:1
Ханссон Халлюр
(Ламб Микаэл)
10'
Вильчек Камиль
(Кайзер Доминик)
1:1
17'
 
Ханссон Халлюр
41'
Араюури Паулус
 
46'
Хедлунд Симон
Кристенсен Лассе
 
59'
Фискер Каспер
Кайзер Доминик
 
60'
1:2
Араюури Паулус
68'
Уре Микаэль
Линнстрем Йеспер
 
74'
 
Kasper Junker
Rune Frantsen
76'
 
Ламб Микаэл
81'
 
Jonas Thorsen
82'
 
Peter Therkildsen
Брок-Мадсен Николай
86'
Вильчек Камиль
 
89'
 
Машович Эрхан
Peter Nymann
90'
Юнг Антони
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 9
  • 9 Угловые 7
  • 3 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 59 Владение мячом, % 41

Предыдущие игры

Брондбю Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Брондбю 4:1 Лехия Гданьск Брондбю 3:2 Оденсе Лехия Гданьск 2:1 Брондбю Раннерс 2:2 Брондбю
Интер Турку 2:0 Брондбю Брондбю 3:0 Силькеборг Брондбю 4:1 Интер Турку Унион Берлин 2:1 Брондбю Висла Плоцк 1:1 Брондбю Лех 1:0 Брондбю Брондбю 4:2 Раннерс Оденсе 0:2 Брондбю Брондбю 4:1 Митьюлланд Брондбю 1:1 Митьюлланд Брондбю 2:0 Нордшелланн Копенгаген 3:2 Брондбю Брондбю 0:1 Эсбьерг Митьюлланд 1:2 Брондбю Эсбьерг 1:0 Брондбю Брондбю 1:2 Копенгаген
Хорсенс Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Хорсенс 0:2 Копенгаген Силькеборг 0:3 Хорсенс Хорсенс 0:3 Нордшелланн Хорсенс 0:4 Ольборг
Хорсенс 1:1 Хобро Хорсенс 0:3 Орхус Хорсенс 3:1 Хельсингёр Хорсенс 1:1 Вендсиссель Вендсиссель 0:1 Хорсенс Орхус 3:1 Хорсенс Хорсенс 0:1 Сённерйюск Хорсенс 0:0 Вайле Вайле 3:0 Хорсенс Хорсенс 0:3 Орхус Сённерйюск 0:0 Хорсенс Хорсенс 1:3 Брондбю Раннерс 2:0 Хорсенс Эсбьерг 1:0 Хорсенс Хорсенс 1:2 Оденсе Хорсенс 3:0 Вендсиссель

Последние игры между собой

Брондбю: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Хорсенс: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Хорсенс 1:3 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:2 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 2:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 5:1 Хорсенс Суперлига Дании
Хорсенс 1:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:2 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:0 Хорсенс Суперлига Дании Брондбю 2:2 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 2:0 Брондбю Суперлига Брондбю 0:1 Хорсенс САС Лигаен Брондбю 1:4 Хорсенс САС Лигаен Брондбю 0:0 Хорсенс САС Лигаен Хорсенс 2:1 Брондбю САС Лигаен Брондбю 0:1 Хорсенс САС Лигаен Хорсенс 3:0 Брондбю САС Лигаен Брондбю 4:3 Хорсенс САС Лигаен Хорсенс 0:1 Брондбю САС Лигаен
Команда И В Н П Г О
1. Копенгаген 4 4 0 0 9 - 4 12
2. Митьюлланд 0:0 4 3 1 0 4 - 1 10
3. Брондбю 4 2 1 1 9 - 6 7
4. Сённерйюск 4 2 1 1 7 - 4 7
5. Оденсе 4 2 0 2 9 - 7 6
6. Нордшелланн 4 2 0 2 7 - 5 6
7. Хорсенс 4 2 0 2 5 - 6 6
8. Хобро 4 1 3 0 7 - 6 6
9. Раннерс 4 1 2 1 8 - 7 5
10. Ольборг 0:0 4 1 2 1 4 - 4 5
11. Люнгбю 3 1 0 2 3 - 7 3
12. Орхус 3 0 1 2 2 - 4 1
13. Эсбьерг 4 0 1 3 1 - 5 1
14. Силькеборг 4 0 0 4 3 - 12 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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