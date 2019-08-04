Дания: Суперлига Дании 2019-2020
0:1
5' ГолХанссон Халлюр
1:1
10' ГолВильчек Камиль
17' Желтая карточкаХанссон Халлюр
41' Желтая карточкаАраюури Паулус
1:2
60' Гол в свои воротаАраюури Паулус
76' Желтая карточкаЛамб Микаэл
81' Желтая карточкаJonas Thorsen
86' Желтая карточкаВильчек Камиль
90' Желтая карточкаЮнг Антони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Менса КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Уре МикаэльНападающий
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Peter NymannЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Бо Энриксен
Ход матча
5'
0:1
10'
1:1
17'
41'
60'
1:2
76'
81'
86'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
3 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 9
-
9 Угловые 7
-
3 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
59 Владение мячом, % 41
Предыдущие игры
Брондбю Последние 20 матчей: +9 =2 -9Брондбю 4:1 Лехия Гданьск Брондбю 3:2 Оденсе Лехия Гданьск 2:1 Брондбю Раннерс 2:2 Брондбю
Интер Турку 2:0 Брондбю Брондбю 3:0 Силькеборг Брондбю 4:1 Интер Турку Унион Берлин 2:1 Брондбю Висла Плоцк 1:1 Брондбю Лех 1:0 Брондбю Брондбю 4:2 Раннерс Оденсе 0:2 Брондбю Брондбю 4:1 Митьюлланд Брондбю 1:1 Митьюлланд Брондбю 2:0 Нордшелланн Копенгаген 3:2 Брондбю Брондбю 0:1 Эсбьерг Митьюлланд 1:2 Брондбю Эсбьерг 1:0 Брондбю Брондбю 1:2 Копенгаген
Хорсенс Последние 20 матчей: +4 =4 -12Хорсенс 0:2 Копенгаген Силькеборг 0:3 Хорсенс Хорсенс 0:3 Нордшелланн Хорсенс 0:4 Ольборг
Хорсенс 1:1 Хобро Хорсенс 0:3 Орхус Хорсенс 3:1 Хельсингёр Хорсенс 1:1 Вендсиссель Вендсиссель 0:1 Хорсенс Орхус 3:1 Хорсенс Хорсенс 0:1 Сённерйюск Хорсенс 0:0 Вайле Вайле 3:0 Хорсенс Хорсенс 0:3 Орхус Сённерйюск 0:0 Хорсенс Хорсенс 1:3 Брондбю Раннерс 2:0 Хорсенс Эсбьерг 1:0 Хорсенс Хорсенс 1:2 Оденсе Хорсенс 3:0 Вендсиссель
Последние игры между собой
Брондбю: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Хорсенс: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Хорсенс 1:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:2 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:0 Хорсенс Суперлига Дании Брондбю 2:2 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 2:0 Брондбю Суперлига Брондбю 0:1 Хорсенс САС Лигаен Брондбю 1:4 Хорсенс САС Лигаен Брондбю 0:0 Хорсенс САС Лигаен Хорсенс 2:1 Брондбю САС Лигаен Брондбю 0:1 Хорсенс САС Лигаен Хорсенс 3:0 Брондбю САС Лигаен Брондбю 4:3 Хорсенс САС Лигаен Хорсенс 0:1 Брондбю САС Лигаен
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|4
|4
|0
|0
|9 - 4
|12
|2.
|Митьюлланд
|0:0
|4
|3
|1
|0
|4 - 1
|10
|3.
|Брондбю
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|4.
|Сённерйюск
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|5.
|Оденсе
|4
|2
|0
|2
|9 - 7
|6
|6.
|Нордшелланн
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|7.
|Хорсенс
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|8.
|Хобро
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|9.
|Раннерс
|4
|1
|2
|1
|8 - 7
|5
|10.
|Ольборг
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|11.
|Люнгбю
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|12.
|Орхус
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|13.
|Эсбьерг
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|14.
|Силькеборг
|4
|0
|0
|4
|3 - 12
|0
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