Дания: Суперлига Дании 2019-2020
0:1
9' ГолТорстейнссон Йон
29' Желтая карточкаПоульсен Николай II
30' Желтая карточкаЙеспер Чристджансен
34' Желтая карточкаKasper Enghardt
1:1
68' ГолЙеспер Чристджансен
2:1
71' ГолГюткьяер Фредерик
11
Andre
Riel
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Andre RielНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Шиембе КевинЗащитник
-
10 Чорлу РезанПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Christian Nielsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Блуме БрорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Сана ТобиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Нильсен Давид
Ход матча
9'
34'
68'
71'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
5 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 1
-
2 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
44 Владение мячом, % 56
Предыдущие игры
Люнгбю Последние 20 матчей: +12 =3 -5Люнгбю 0:3 Сённерйюск Оденсе 4:1 Люнгбю Люнгбю 2:0 Ольборг Люнгбю 1:0 Хельсингёр
Люнгбю 1:0 ХБ Кеге Вендсиссель 2:2 Люнгбю Люнгбю 2:1 Вендсиссель Хельсингёр 1:2 Люнгбю Люнгбю 2:0 Нествед Роскилле 1:2 Люнгбю Фремад Амагер 4:3 Люнгбю Люнгбю 1:1 ХБ Кеге Тистед 2:1 Люнгбю Люнгбю 3:0 Нюкёбинг Люнгбю 1:0 Видовре Фредерисия 0:3 Люнгбю Люнгбю 1:4 Виборг Люнгбю 2:0 Силькеборг Нюкёбинг 1:1 Люнгбю Люнгбю 3:1 Тистед
Орхус Последние 20 матчей: +9 =5 -6Орхус 0:1 Митьюлланд Копенгаген 2:1 Орхус Хобро 1:1 Орхус Раннерс 1:1 Орхус
Последние игры между собой
Люнгбю: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 5
Орхус: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 5
Орхус 1:2 Люнгбю Товарищеские матчи Люнгбю 2:2 Орхус Первый дивизион Орхус 1:0 Люнгбю Первый дивизион Орхус 2:3 Люнгбю Первый дивизион Люнгбю 3:2 Орхус Кубок Орхус 2:1 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 1:1 Орхус САС Лигаен Орхус 2:1 Люнгбю САС Лигаен Орхус 3:1 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 1:3 Орхус САС Лигаен
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|4
|4
|0
|0
|9 - 4
|12
|2.
|Митьюлланд
|4
|4
|0
|0
|5 - 1
|12
|3.
|Брондбю
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|4.
|Сённерйюск
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|5.
|Оденсе
|4
|2
|0
|2
|9 - 7
|6
|6.
|Нордшелланн
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|7.
|Хорсенс
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|8.
|Люнгбю
|2:1
|4
|2
|0
|2
|5 - 8
|6
|9.
|Хобро
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|10.
|Раннерс
|4
|1
|2
|1
|8 - 7
|5
|11.
|Ольборг
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Орхус
|1:2
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|13.
|Эсбьерг
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|14.
|Силькеборг
|4
|0
|0
|4
|3 - 12
|0
Загрузка...