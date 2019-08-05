Дания: Суперлига Дании 2019-2020

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Люнгбю
2:1
Второй тайм: 82'

Стадион:
Орхус
0'
0:1
9' Гол
Торстейнссон Йон
29' Желтая карточка
Поульсен Николай II
30' Желтая карточка
Йеспер Чристджансен
34' Желтая карточка
Kasper Enghardt
1:1
68' Гол
Йеспер Чристджансен
2:1
71' Гол
Гюткьяер Фредерик
82'
31
Thomas
Mikkelsen
III
21
Kasper
Enghardt
14
Nikolaj
Geertsen
6
Frederik
Winther
9
Фосгаард
Лассе
5
Эрнсков
Мартин
7
Йеспер
Чристджансен
4
Да
Силва
Патрик
11
Andre
Riel
26
Гюткьяер
Фредерик
16
Нильсен
Эмиль
30
Эскелинен
Виллиам
13
Мунксгор
Александер
5
Тингагер
Фредерик
18
Йулсгор
Йеспер
16
Нильсен
Каспер
29
Блуме
Брор
6
Поульсен
Николай
II
8
Амини
Мустафа
19
Mustapha
Bundu
9
Мортенсен
Патрик
17
Торстейнссон
Йон
Люнгбю
3-4-3
Орхус
4-3-3

Ход матча

9'
0:1
Торстейнссон Йон
(Mustapha Bundu)
29'
 
Поульсен Николай II
30'
Йеспер Чристджансен
 
34'
Kasper Enghardt
 
60'
 
Сана Тобиас
Блуме Брор
68'
Йеспер Чристджансен
(Фосгаард Лассе)
1:1
70'
 
Zachary Duncan
Торстейнссон Йон
71'
Гюткьяер Фредерик
(Фосгаард Лассе)
2:1
73'
Чорлу Резан
Andre Riel
 
76'
 
Хелениус Никлас
Мортенсен Патрик
82'
Magnus Westergaard
Нильсен Эмиль
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 6
  • 1 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 44 Владение мячом, % 56

Предыдущие игры

Люнгбю Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Люнгбю 0:3 Сённерйюск Оденсе 4:1 Люнгбю Люнгбю 2:0 Ольборг Люнгбю 1:0 Хельсингёр
Люнгбю 1:0 ХБ Кеге Вендсиссель 2:2 Люнгбю Люнгбю 2:1 Вендсиссель Хельсингёр 1:2 Люнгбю Люнгбю 2:0 Нествед Роскилле 1:2 Люнгбю Фремад Амагер 4:3 Люнгбю Люнгбю 1:1 ХБ Кеге Тистед 2:1 Люнгбю Люнгбю 3:0 Нюкёбинг Люнгбю 1:0 Видовре Фредерисия 0:3 Люнгбю Люнгбю 1:4 Виборг Люнгбю 2:0 Силькеборг Нюкёбинг 1:1 Люнгбю Люнгбю 3:1 Тистед
Орхус Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Орхус 0:1 Митьюлланд Копенгаген 2:1 Орхус Хобро 1:1 Орхус Раннерс 1:1 Орхус
Хорсенс 0:3 Орхус Орхус 1:1 Раннерс Раннерс 2:1 Орхус Орхус 2:0 Ольборг Ольборг 0:1 Орхус Орхус 3:1 Хорсенс Вайле 2:4 Орхус Орхус 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 0:1 Орхус Хорсенс 0:3 Орхус Орхус 2:2 Вайле Ольборг 3:1 Орхус Орхус 1:2 Оденсе Вендсиссель 2:2 Орхус Орхус 1:2 Митьюлланд Сённерйюск 0:2 Орхус

Последние игры между собой

Люнгбю: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 5
Орхус: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 5
Люнгбю 0:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:2 Люнгбю Суперлига Дании Орхус 0:1 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 0:0 Орхус Суперлига Дании
Орхус 1:2 Люнгбю Товарищеские матчи Люнгбю 2:2 Орхус Первый дивизион Орхус 1:0 Люнгбю Первый дивизион Орхус 2:3 Люнгбю Первый дивизион Люнгбю 3:2 Орхус Кубок Орхус 2:1 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 1:1 Орхус САС Лигаен Орхус 2:1 Люнгбю САС Лигаен Орхус 3:1 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 1:3 Орхус САС Лигаен
Команда И В Н П Г О
1. Копенгаген 4 4 0 0 9 - 4 12
2. Митьюлланд 4 4 0 0 5 - 1 12
3. Брондбю 4 2 1 1 9 - 6 7
4. Сённерйюск 4 2 1 1 7 - 4 7
5. Оденсе 4 2 0 2 9 - 7 6
6. Нордшелланн 4 2 0 2 7 - 5 6
7. Хорсенс 4 2 0 2 5 - 6 6
8. Люнгбю 2:1 4 2 0 2 5 - 8 6
9. Хобро 4 1 3 0 7 - 6 6
10. Раннерс 4 1 2 1 8 - 7 5
11. Ольборг 4 1 1 2 4 - 5 4
12. Орхус 1:2 4 0 1 3 3 - 6 1
13. Эсбьерг 4 0 1 3 1 - 5 1
14. Силькеборг 4 0 0 4 3 - 12 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lyngby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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