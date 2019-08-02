Дания: Суперлига Дании 2019-2020
Силькеборг
1:1
Перерыв
Стадион: JYSK Park
Хобро
26' Желтая карточкаChristian Cappis
0:1
37' ГолRasmus Minor Petersen
1:1
43' ГолAnders Hagelskjaer
23
Лесняк
Филип
29
Шварц
Ронни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Шварц РонниНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
11 Emil Holten
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бабаян ЭдгарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
21 Yosef Samuel
-
-
-
-
-
Главный тренер: Петер Соренсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
26'
37'
43'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
Силькеборг Последние 20 матчей: +12 =3 -5Ольборг 3:1 Силькеборг Силькеборг 0:3 Хорсенс Брондбю 3:0 Силькеборг Треллеборг 1:2 Силькеборг
Силькеборг 3:0 Вендсиссель Вайле 1:3 Силькеборг Силькеборг 2:0 Нюкёбинг Фремад Амагер 3:4 Силькеборг Силькеборг 2:2 Виборг Силькеборг 5:0 Тистед Фредерисия 0:1 Силькеборг Силькеборг 1:1 Хельсингёр Видовре 0:2 Силькеборг Силькеборг 1:3 Нествед Роскилле 1:2 Силькеборг Силькеборг 4:2 ХБ Кеге Люнгбю 2:0 Силькеборг Силькеборг 2:1 Фредерисия Нествед 0:0 Силькеборг Силькеборг 3:1 Роскилле
Хобро Последние 20 матчей: +5 =9 -6Хобро 2:2 Раннерс Эсбьерг 1:1 Хобро Хобро 1:1 Орхус Хобро 0:0 Фредерисия
Последние игры между собой
Силькеборг: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
Хобро: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
Силькеборг 4:0 Хобро Товарищеские матчи Хобро 2:0 Силькеборг Товарищеские матчи Хобро 2:2 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 0:1 Хобро Суперлига Дании Силькеборг 2:2 Хобро Суперлига Дании Силькеборг 2:1 Хобро Первый дивизион Хобро 0:1 Силькеборг Первый дивизион Хобро 5:0 Силькеборг Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|2.
|Митьюлланд
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|3.
|Брондбю
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|4.
|Сённерйюск
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|5.
|Нордшелланн
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|6.
|Ольборг
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|7.
|Хобро
|1:1
|4
|0
|4
|0
|5 - 5
|4
|8.
|Оденсе
|3
|1
|0
|2
|8 - 7
|3
|9.
|Хорсенс
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|10.
|Люнгбю
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|11.
|Раннерс
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|12.
|Орхус
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|13.
|Эсбьерг
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|14.
|Силькеборг
|1:1
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
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