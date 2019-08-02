Дания: Суперлига Дании 2019-2020

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Силькеборг
1:1
Перерыв

Стадион:
Хобро
0'
26' Желтая карточка
Christian Cappis
0:1
37' Гол
Rasmus Minor Petersen
1:1
43' Гол
Anders Hagelskjaer
1
Oscar
Hedvall
5
Кроне
Свенн
14
Деннис
Флинта
32
Фредерик
Алвес
Ибсен
25
Anders
Hagelskjaer
22
Valance
Nambishi
23
Лесняк
Филип
21
Mads
Emil
Madsen
17
Mads
Kaalund
III
29
Шварц
Ронни
9
Махолли
Шкодран
1
Jesper
Rask
3
Jesper
Boege
5
Ахмедходжич
Анел
24
Rasmus
Minor
Petersen
27
Mathias
Haarup
20
Тюхосен
Оливер
18
Christian
Cappis
14
Педерсен
Миккель
17
Бабаян
Эдгар
10
Киркеволд
Пол
19
Кристофферсен
Юлиан
Силькеборг
4-4-2
Хобро
4-4-2

Ход матча

26'
 
Christian Cappis
37'
0:1
Rasmus Minor Petersen
(Ахмедходжич Анел)
43'
Anders Hagelskjaer
(Mads Emil Madsen)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Силькеборг Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Ольборг 3:1 Силькеборг Силькеборг 0:3 Хорсенс Брондбю 3:0 Силькеборг Треллеборг 1:2 Силькеборг
Силькеборг 3:0 Вендсиссель Вайле 1:3 Силькеборг Силькеборг 2:0 Нюкёбинг Фремад Амагер 3:4 Силькеборг Силькеборг 2:2 Виборг Силькеборг 5:0 Тистед Фредерисия 0:1 Силькеборг Силькеборг 1:1 Хельсингёр Видовре 0:2 Силькеборг Силькеборг 1:3 Нествед Роскилле 1:2 Силькеборг Силькеборг 4:2 ХБ Кеге Люнгбю 2:0 Силькеборг Силькеборг 2:1 Фредерисия Нествед 0:0 Силькеборг Силькеборг 3:1 Роскилле
Хобро Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Хобро 2:2 Раннерс Эсбьерг 1:1 Хобро Хобро 1:1 Орхус Хобро 0:0 Фредерисия
Хорсенс 1:1 Хобро Виборг 0:2 Хобро Хобро 1:0 Виборг Вайле 0:2 Хобро Хобро 0:1 Вайле Ольборг 1:1 Хобро Хобро 3:2 Вендсиссель Раннерс 1:0 Хобро Хобро 1:2 Раннерс Хобро 1:1 Ольборг Вендсиссель 3:3 Хобро Копенгаген 3:1 Хобро Хобро 1:2 Митьюлланд Ольборг 1:1 Хобро Хобро 2:0 Эсбьерг Нордшелланн 2:1 Хобро

Последние игры между собой

Силькеборг: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
Хобро: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
Силькеборг 2:0 Хобро Суперлига Дании Хобро 1:0 Силькеборг Суперлига Дании Хобро 1:1 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 0:2 Хобро Суперлига Дании
Силькеборг 4:0 Хобро Товарищеские матчи Хобро 2:0 Силькеборг Товарищеские матчи Хобро 2:2 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 0:1 Хобро Суперлига Дании Силькеборг 2:2 Хобро Суперлига Дании Силькеборг 2:1 Хобро Первый дивизион Хобро 0:1 Силькеборг Первый дивизион Хобро 5:0 Силькеборг Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Копенгаген 3 3 0 0 7 - 3 9
2. Митьюлланд 3 3 0 0 4 - 1 9
3. Брондбю 3 2 1 0 8 - 4 7
4. Сённерйюск 3 2 1 0 6 - 2 7
5. Нордшелланн 3 2 0 1 6 - 2 6
6. Ольборг 3 1 1 1 4 - 4 4
7. Хобро 1:1 4 0 4 0 5 - 5 4
8. Оденсе 3 1 0 2 8 - 7 3
9. Хорсенс 3 1 0 2 3 - 5 3
10. Люнгбю 3 1 0 2 3 - 7 3
11. Раннерс 3 0 2 1 5 - 6 2
12. Орхус 3 0 1 2 2 - 4 1
13. Эсбьерг 3 0 1 2 1 - 4 1
14. Силькеборг 1:1 4 0 1 3 2 - 10 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на JYSK Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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