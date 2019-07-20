Украина: Премьер-лига 2019-2020

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Львов
 
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Стадион:
Динамо Киев

Предыдущие игры

Львов Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Десна 1:2 Львов Львов 0:3 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:1 Львов Львов 0:0 Заря
Александрия 0:1 Львов Мариуполь 2:0 Львов Шахтёр Донецк 5:0 Львов Львов 0:1 Динамо Киев Заря 2:1 Львов Львов 1:2 Александрия Львов 0:1 Заря Львов 2:3 Мариуполь Десна 0:1 Львов Львов 0:0 Заря Карпаты 0:1 Львов Львов 0:1 Черноморец Од Александрия 1:2 Львов Львов 2:2 Мариуполь Шахтёр Донецк 0:0 Львов Львов 1:1 Олимпик Донецк
Динамо Киев Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Карпаты 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк Брентфорд 0:0 Динамо Киев Александрия 0:2 Динамо Киев
Динамо Киев 2:1 Львов Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Мариуполь Динамо Киев 1:1 Заря Динамо Киев 1:1 Александрия Львов 0:1 Динамо Киев Динамо Киев 0:0 Шахтёр Донецк Мариуполь 0:1 Динамо Киев Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев Заря 2:3 Динамо Киев Олимпик Донецк 1:2 Динамо Киев Динамо Киев 0:5 Челси Динамо Киев 4:0 Арсенал-Киев Челси 3:0 Динамо Киев Десна 1:2 Динамо Киев Динамо Киев 5:0 Заря

Последние игры между собой

Львов: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 5
Динамо Киев: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 1
Динамо Киев 2:1 Львов Премьер-лига Львов 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 0:1 Львов Премьер-лига Львов 0:1 Динамо Киев Премьер-лига
Львов 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Львов Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Динамо Киев 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Днепр-1 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Шахтёр Донецк 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Колос Ковалёвка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Львов 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Заря 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Мариуполь 1 0 0 1 1 - 2 0
8. Десна 1 0 0 1 1 - 2 0
9. Ворскла 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Карпаты 1 0 0 1 0 - 2 0
11. Олимпик Донецк 1 0 0 1 0 - 2 0
12. Александрия 1 0 0 1 1 - 3 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Львов - Динамо Киев

    До начала игры, которая состоится 03.08.2019, осталось 2 дня 19 часов 21 минуту.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Львов - Динамо Киев
    Львов
    0% (0)
    Ничья
    9.1% (5)
    Динамо Киев
    90.9% (50)
    0:2 Dynamo Kiev
    41.8% (23)
    0:1 Dynamo Kiev
    20% (11)
    1:2 Dynamo Kiev
    18.2% (10)
    1:3 Dynamo Kiev
    5.5% (3)
    1:1 Draw
    3.6% (2)
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