Украина: Премьер-лига 2019-2020
Львов
Позже
Стадион: Арена Львов
Динамо Киев
Предыдущие игры
Львов Последние 20 матчей: +5 =5 -10Десна 1:2 Львов Львов 0:3 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:1 Львов Львов 0:0 Заря
Александрия 0:1 Львов Мариуполь 2:0 Львов Шахтёр Донецк 5:0 Львов Львов 0:1 Динамо Киев Заря 2:1 Львов Львов 1:2 Александрия Львов 0:1 Заря Львов 2:3 Мариуполь Десна 0:1 Львов Львов 0:0 Заря Карпаты 0:1 Львов Львов 0:1 Черноморец Од Александрия 1:2 Львов Львов 2:2 Мариуполь Шахтёр Донецк 0:0 Львов Львов 1:1 Олимпик Донецк
Динамо Киев Последние 20 матчей: +12 =5 -3Карпаты 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк Брентфорд 0:0 Динамо Киев Александрия 0:2 Динамо Киев
Динамо Киев 2:1 Львов Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Мариуполь Динамо Киев 1:1 Заря Динамо Киев 1:1 Александрия Львов 0:1 Динамо Киев Динамо Киев 0:0 Шахтёр Донецк Мариуполь 0:1 Динамо Киев Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев Заря 2:3 Динамо Киев Олимпик Донецк 1:2 Динамо Киев Динамо Киев 0:5 Челси Динамо Киев 4:0 Арсенал-Киев Челси 3:0 Динамо Киев Десна 1:2 Динамо Киев Динамо Киев 5:0 Заря
Последние игры между собой
Львов: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 5
Динамо Киев: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Днепр-1
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Шахтёр Донецк
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Колос Ковалёвка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Львов
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Заря
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Мариуполь
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|8.
|Десна
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|9.
|Ворскла
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Карпаты
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|11.
|Олимпик Донецк
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|12.
|Александрия
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Львов
0% (0)
Ничья
9.1% (5)
Динамо Киев
90.9% (50)
0:2 Dynamo Kiev
41.8% (23)
0:1 Dynamo Kiev
20% (11)
1:2 Dynamo Kiev
18.2% (10)
1:3 Dynamo Kiev
5.5% (3)
1:1 Draw
3.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...