Украина: Премьер-лига 2019-2020
Заря
0:1
Перерыв
Стадион: Славутич-Арена
Днепр-1
28' Желтая карточкаВернидуб Виталий
38' Желтая карточкаСафронов Александр
40' Желтая карточкаБатагов Арсений
44' Желтая карточкаНазаренко Александр
45' Желтая карточкаКогут Игорь
28
Громов
Артём
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Громов АртёмНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Лунёв МаксимПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Когут ИгорьПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
69 Вакулко ЮрийЗащитник
- Защитник
-
30 Папа ГуйеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Михайленко Дмитрий
Ход матча
28'
40'
45'
0:1
45'
Предыдущие игры
Заря Последние 20 матчей: +8 =3 -9Заря 1:0 Будучность Ворскла 0:1 Заря Будучность 1:3 Заря Мариуполь 3:1 Заря
Заря 3:1 Александрия Львов 0:0 Заря Заря 0:1 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:1 Заря Заря 0:1 Мариуполь Александрия 0:2 Заря Заря 2:1 Львов Ингулец 2:1 Заря Шахтёр Донецк 3:0 Заря Львов 0:1 Заря Заря 2:3 Динамо Киев Заря 0:1 Шахтёр Донецк Львов 0:0 Заря Заря 3:0 Ворскла Динамо Киев 5:0 Заря Кальмар 1:0 Заря
Днепр-1 Последние 20 матчей: +14 =4 -2Днепр-1 2:0 Олимпик Донецк Николаев 0:2 Днепр-1 Днепр-1 3:1 Колос Ковалёвка Оболонь-Бровар 1:1 Днепр-1
Прикарпатье 4:0 Днепр-1 Днепр-1 3:3 Ингулец Балканы 0:2 Днепр-1 Днепр-1 1:0 Авангард Краматорск Днепр-1 0:2 Шахтёр Донецк Днепр-1 7:0 Сумы Днепр-1 2:0 Ворскла Волынь 1:1 Днепр-1 Днепр-1 4:0 Агробизнес Металлист-1925 1:2 Днепр-1 Днепр-1 4:0 Звезда Кропивницкий Горняк-Спорт 0:3 Днепр-1 Днепр-1 3:0 Рух Винники Калуш 0:3 Днепр-1 Днепр-1 4:0 Николаев Колос Ковалёвка 1:1 Днепр-1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Шахтёр Донецк
|2:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Днепр-1
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|Колос Ковалёвка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Десна
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|6.
|Мариуполь
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|Заря
|0:1
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|Львов
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|9.
|Олимпик Донецк
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|10.
|Александрия
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|11.
|Ворскла
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|12.
|Карпаты
|0:2
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Заря
86.3% (138)
Ничья
12.5% (20)
Днепр-1
1.3% (2)
2:1 Заря
33.1% (53)
1:0 Заря
26.3% (42)
2:0 Заря
21.3% (34)
1:1 Ничья
10.6% (17)
3:0 Заря
2.5% (4)
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