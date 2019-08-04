Украина: Премьер-лига 2019-2020

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Заря
0:1
Перерыв

Стадион:
Днепр-1
0'
28' Желтая карточка
Вернидуб Виталий
38' Желтая карточка
Сафронов Александр
40' Желтая карточка
Батагов Арсений
44' Желтая карточка
Назаренко Александр
0:1
45' Гол
45' Желтая карточка
Когут Игорь
30
Шевченко
Никита
18
Тымчик
Александр
15
Вернидуб
Виталий
98
Чеберко
Евгений
14
Михайличенко
Богдан
10
Хомченовский
Дмитрий
80
Юрченко
Владлен
21
Иванисеня
Дмитрий
7
Кочергин
Владислав
11
Будковский
Филипп
28
Громов
Артём
31
Клищук
Андрей
3
Сафронов
Александр
15
Логинов
Сергей
71
Лопырёнок
Максим
8
Полевой
Владимир
29
Назаренко
Александр
44
Батагов
Арсений
25
Когут
Игорь
77
Чичиков
Алексей
89
Супряга
Владислав
10
Булеца
Сергей
Заря
Днепр-1

Ход матча

28'
Вернидуб Виталий
 
38'
 
Сафронов Александр
40'
 
Батагов Арсений
44'
 
Назаренко Александр
45'
0:1
45'
 
Когут Игорь

Предыдущие игры

Заря Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Заря 1:0 Будучность Ворскла 0:1 Заря Будучность 1:3 Заря Мариуполь 3:1 Заря
Заря 3:1 Александрия Львов 0:0 Заря Заря 0:1 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:1 Заря Заря 0:1 Мариуполь Александрия 0:2 Заря Заря 2:1 Львов Ингулец 2:1 Заря Шахтёр Донецк 3:0 Заря Львов 0:1 Заря Заря 2:3 Динамо Киев Заря 0:1 Шахтёр Донецк Львов 0:0 Заря Заря 3:0 Ворскла Динамо Киев 5:0 Заря Кальмар 1:0 Заря
Днепр-1 Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Днепр-1 2:0 Олимпик Донецк Николаев 0:2 Днепр-1 Днепр-1 3:1 Колос Ковалёвка Оболонь-Бровар 1:1 Днепр-1
Прикарпатье 4:0 Днепр-1 Днепр-1 3:3 Ингулец Балканы 0:2 Днепр-1 Днепр-1 1:0 Авангард Краматорск Днепр-1 0:2 Шахтёр Донецк Днепр-1 7:0 Сумы Днепр-1 2:0 Ворскла Волынь 1:1 Днепр-1 Днепр-1 4:0 Агробизнес Металлист-1925 1:2 Днепр-1 Днепр-1 4:0 Звезда Кропивницкий Горняк-Спорт 0:3 Днепр-1 Днепр-1 3:0 Рух Винники Калуш 0:3 Днепр-1 Днепр-1 4:0 Николаев Колос Ковалёвка 1:1 Днепр-1
Команда И В Н П Г О
1. Динамо Киев 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Шахтёр Донецк 2:0 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Днепр-1 1:0 2 2 0 0 3 - 0 6
4. Колос Ковалёвка 2 2 0 0 3 - 1 6
5. Десна 2 1 0 1 3 - 2 3
6. Мариуполь 2 1 0 1 3 - 3 3
7. Заря 0:1 2 1 0 1 1 - 1 3
8. Львов 2 1 0 1 2 - 4 3
9. Олимпик Донецк 2 0 0 2 0 - 3 0
10. Александрия 2 0 0 2 2 - 5 0
11. Ворскла 2 0 0 2 0 - 3 0
12. Карпаты 0:2 2 0 0 2 0 - 4 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Когут Игорь получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Желтая карточка
    44'
    Oleksandr Nazarenko получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    40'
    Arseniy Batahov получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Сафронов Александр получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Вернидуб Виталий получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Slavutych Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Заря 0:1 Днепр-1
Заря
86.3% (138)
Ничья
12.5% (20)
Днепр-1
1.3% (2)
2:1 Заря
33.1% (53)
1:0 Заря
26.3% (42)
2:0 Заря
21.3% (34)
1:1 Ничья
10.6% (17)
3:0 Заря
2.5% (4)
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