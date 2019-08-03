Украина: Премьер-лига 2019-2020
Десна
1:0
Перерыв
Стадион: им. Юрия Гагарина (Чернигов)
Ворскла
1:0
19' ГолКалитвинцев Владислав
22' Желтая карточкаМостовой Андрей Владимирович
31' Желтая карточкаШехич Эдин
39' Желтая карточкаПердута Игорь
44
Паст
Евгений
50
Кане
Ибрахим
66
Артур
III
77
Васин
Денис
- Основной состав
-
44 Паст ЕвгенийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Рябоконь Александр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
50 Кане ИбрахимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
66 Артур IIIПолузащитник
-
77 Васин ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Сакив ТарасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
47 Artem Bilyi
-
-
Главный тренер: Косовский Виталий
Ход матча
19'
31'
39'
Предыдущие игры
Десна Последние 20 матчей: +7 =3 -10Десна 1:2 Львов Черноморец Од 3:0 Десна Десна 1:0 Арсенал-Киев Десна 0:1 Ворскла
Карпаты 2:0 Десна Десна 2:1 Олимпик Донецк Десна 2:4 Черноморец Од Арсенал-Киев 2:0 Десна Ворскла 3:3 Десна Десна 2:1 Карпаты Олимпик Донецк 0:2 Десна Десна 0:1 Львов Ворскла 0:0 Десна Десна 1:2 Динамо Киев Арсенал-Киев 0:2 Десна Ольборг 1:0 Десна Олимпик Донецк 1:1 Десна Десна 0:2 Заря Карпаты 0:2 Десна Десна 2:0 Черноморец Од
Ворскла Последние 20 матчей: +4 =6 -10Ворскла 0:1 Заря Ворскла 2:2 Олимпик Донецк Ворскла 1:2 Черноморец Од Десна 0:1 Ворскла
Ворскла 2:0 Арсенал-Киев Ворскла 1:1 Карпаты Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Черноморец Од 1:2 Ворскла Ворскла 3:3 Десна Арсенал-Киев 1:0 Ворскла Днепр-1 2:0 Ворскла Карпаты 4:0 Ворскла Арсенал-Киев 2:2 Ворскла Ворскла 0:0 Десна Заря 3:0 Ворскла Ворскла 0:4 Карпаты Спортинг Л 3:0 Ворскла Черноморец Од 0:1 Ворскла Ворскла 0:1 Александрия Ворскла 0:3 Арсенал
Последние игры между собой
Десна: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 4
Ворскла: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|2.
|Львов
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Днепр-1
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Шахтёр Донецк
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Колос Ковалёвка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Заря
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Мариуполь
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Десна
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Карпаты
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|10.
|Олимпик Донецк
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|11.
|Ворскла
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|12.
|Александрия
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
Десна
27.1% (42)
Ничья
51% (79)
Ворскла
21.9% (34)
1:1 Ничья
45.2% (70)
2:1 Десна
14.8% (23)
1:2 Ворскла
11.6% (18)
1:0 Десна
9.7% (15)
0:1 Ворскла
7.7% (12)
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