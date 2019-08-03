Украина: Премьер-лига 2019-2020

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Десна
1:0
Перерыв

Стадион:
Ворскла
0'
1:0
19' Гол
Калитвинцев Владислав
22' Желтая карточка
Мостовой Андрей Владимирович
31' Желтая карточка
Шехич Эдин
39' Желтая карточка
Пердута Игорь
44
Паст
Евгений
45
Фаворов
Денис
17
Гитченко
Андрей
32
Имереков
Максим
22
Мостовой
Андрей
Владимирович
7
Огиря
Владислав
90
Богданов
Андрей
11
Калитвинцев
Владислав
19
Фаворов
Артём
9
Кузык
Орест
10
Филиппов
Александр
21
Ткаченко
Александр
4
Пердута
Игорь
17
Чеснаков
Владимир
25
Мартыненко
Евгений
50
Кане
Ибрахим
6
Скляр
Александр
94
Todor
Petrovic
9
Шехич
Эдин
8
Габелок
Артём
66
Артур
III
77
Васин
Денис
Десна
Ворскла

Ход матча

19'
Калитвинцев Владислав
(Филиппов Александр)
1:0
22'
Мостовой Андрей Владимирович
 
31'
 
Шехич Эдин
39'
 
Пердута Игорь

Предыдущие игры

Десна Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Десна 1:2 Львов Черноморец Од 3:0 Десна Десна 1:0 Арсенал-Киев Десна 0:1 Ворскла
Карпаты 2:0 Десна Десна 2:1 Олимпик Донецк Десна 2:4 Черноморец Од Арсенал-Киев 2:0 Десна Ворскла 3:3 Десна Десна 2:1 Карпаты Олимпик Донецк 0:2 Десна Десна 0:1 Львов Ворскла 0:0 Десна Десна 1:2 Динамо Киев Арсенал-Киев 0:2 Десна Ольборг 1:0 Десна Олимпик Донецк 1:1 Десна Десна 0:2 Заря Карпаты 0:2 Десна Десна 2:0 Черноморец Од
Ворскла Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Ворскла 0:1 Заря Ворскла 2:2 Олимпик Донецк Ворскла 1:2 Черноморец Од Десна 0:1 Ворскла
Ворскла 2:0 Арсенал-Киев Ворскла 1:1 Карпаты Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Черноморец Од 1:2 Ворскла Ворскла 3:3 Десна Арсенал-Киев 1:0 Ворскла Днепр-1 2:0 Ворскла Карпаты 4:0 Ворскла Арсенал-Киев 2:2 Ворскла Ворскла 0:0 Десна Заря 3:0 Ворскла Ворскла 0:4 Карпаты Спортинг Л 3:0 Ворскла Черноморец Од 0:1 Ворскла Ворскла 0:1 Александрия Ворскла 0:3 Арсенал

Последние игры между собой

Десна: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 4
Ворскла: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 0
Десна 0:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 3:3 Десна Премьер-лига Ворскла 0:0 Десна Премьер-лига Десна 0:2 Ворскла Премьер-лига
Десна 1:2 Ворскла Кубок Десна 1:2 Ворскла Кубок
Команда И В Н П Г О
1. Динамо Киев 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
2. Львов 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Днепр-1 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Шахтёр Донецк 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Колос Ковалёвка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Заря 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Мариуполь 2 1 0 1 3 - 3 3
8. Десна 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Карпаты 1 0 0 1 0 - 2 0
10. Олимпик Донецк 1 0 0 1 0 - 2 0
11. Ворскла 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
12. Александрия 2 0 0 2 2 - 5 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Yuri Gagarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Десна 1:0 Ворскла
Десна
27.1% (42)
Ничья
51% (79)
Ворскла
21.9% (34)
1:1 Ничья
45.2% (70)
2:1 Десна
14.8% (23)
1:2 Ворскла
11.6% (18)
1:0 Десна
9.7% (15)
0:1 Ворскла
7.7% (12)
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