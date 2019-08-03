Украина: Премьер-лига 2019-2020

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Мариуполь
2:1
Конец матча

Стадион:
Александрия
0'
11' Желтая карточка
Мирошниченко Денис
19' Желтая карточка
Вакула Владислав
45' Желтая карточка
Бабогло Владислав
56' Желтая карточка
Безбородько Денис
1:0
77' Пенальти
Фомин Руслан
79' Желтая карточка
Ковалец Кирилл
2:0
83' Гол
Вакула Владислав
2:1
90' Гол
Ситало Артём
90'+11
12
Худжамов
Рустам
29
Кирюханцев
Игорь
4
Чоботенко
Сергей
13
Яворский
Сергей
2
Быков
Алексей
11
Чурко
Вячеслав
71
Чех
Максим
25
Федорчук
Валерий
9
Мишнёв
Дмитрий
99
Вакула
Владислав
86
Фомин
Руслан
79
Панькив
Юрий
20
Пашаев
Павел
4
Бабогло
Владислав
13
Бухал
Глеб
11
Мирошниченко
Денис
17
Лучкевич
Валерий
44
Банада
Евгений
6
Ковалец
Кирилл
27
Гречишкин
Дмитрий
10
Третьяков
Максим
9
Безбородько
Денис
Мариуполь
Александрия

Ход матча

11'
 
Мирошниченко Денис
19'
Вакула Владислав
 
43'
 
Шастал Дмитрий
Третьяков Максим
45'
 
Бабогло Владислав
56'
 
Безбородько Денис
75'
Топалов Дмитрий
Мишнёв Дмитрий
 
77'
Фомин Руслан
1:0
79'
 
Ковалец Кирилл
80'
 
Ситало Артём
Лучкевич Валерий
81'
Кащук Алексей
Фомин Руслан
 
83'
Вакула Владислав
2:0
85'
Дава Джойским
Чурко Вячеслав
 
90'
2:1
Ситало Артём

Предыдущие игры

Мариуполь Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Колос Ковалёвка 2:1 Мариуполь Мариуполь 3:1 Заря Шахтёр Донецк 4:0 Мариуполь Мариуполь 1:1 Александрия
Динамо Киев 2:1 Мариуполь Мариуполь 2:0 Львов Заря 0:1 Мариуполь Мариуполь 0:1 Шахтёр Донецк Александрия 2:1 Мариуполь Мариуполь 0:1 Динамо Киев Львов 2:3 Мариуполь Карпаты 1:1 Мариуполь Мариуполь 0:0 Черноморец Од Александрия 1:1 Мариуполь Мариуполь 2:1 Олимпик Донецк Мариуполь 0:3 Шахтёр Донецк Львов 2:2 Мариуполь Мариуполь 1:0 Ворскла Динамо Киев 4:0 Мариуполь Мариуполь 1:0 Арсенал-Киев
Александрия Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Александрия 1:3 Шахтёр Донецк Стандард 2:2 Александрия АЗ Алкмаар 0:3 Александрия Андерлехт 1:2 Александрия
Александрия 0:2 Динамо Киев Заря 3:1 Александрия Мариуполь 1:1 Александрия Александрия 0:1 Львов Шахтёр Донецк 2:1 Александрия Динамо Киев 1:1 Александрия Александрия 0:2 Заря Александрия 2:1 Мариуполь Львов 1:2 Александрия Александрия 0:1 Шахтёр Донецк Черноморец Од 0:3 Александрия Александрия 1:1 Олимпик Донецк Александрия 1:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 2:0 Александрия Александрия 1:2 Львов Ворскла 0:1 Александрия

Последние игры между собой

Мариуполь: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Александрия: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Мариуполь 1:1 Александрия Премьер-лига Александрия 2:1 Мариуполь Премьер-лига Александрия 1:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:0 Александрия Премьер-лига
Александрия 1:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:1 Александрия Премьер-лига Мариуполь 2:0 Александрия Премьер-лига Александрия 1:2 Мариуполь Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Динамо Киев 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
2. Львов 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Днепр-1 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Шахтёр Донецк 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Колос Ковалёвка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Заря 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Мариуполь 2 1 0 1 3 - 3 3
8. Десна 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Карпаты 1 0 0 1 0 - 2 0
10. Олимпик Донецк 1 0 0 1 0 - 2 0
11. Ворскла 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
12. Александрия 2 0 0 2 2 - 5 0
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volodymyr Boiko Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Мариуполь 2:1 Александрия
Мариуполь
37.4% (58)
Ничья
37.4% (58)
Александрия
25.2% (39)
1:1 Ничья
33.5% (52)
2:1 Мариуполь
22.6% (35)
1:0 Мариуполь
13.5% (21)
1:2 Александрия
12.9% (20)
0:1 Александрия
9.7% (15)
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