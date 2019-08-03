Украина: Премьер-лига 2019-2020
Мариуполь
2:1
Конец матча
Стадион: Им. Владимира Бойко
Александрия
11' Желтая карточкаМирошниченко Денис
19' Желтая карточкаВакула Владислав
45' Желтая карточкаБабогло Владислав
56' Желтая карточкаБезбородько Денис
1:0
77' ПенальтиФомин Руслан
79' Желтая карточкаКовалец Кирилл
2:0
83' ГолВакула Владислав
2:1
90' ГолСитало Артём
71
Чех
Максим
86
Фомин
Руслан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
71 Чех МаксимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
86 Фомин РусланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Бабич Александр
- Основной состав
-
79 Панькив ЮрийВратарь
-
20 Пашаев ПавелЗащитник
- Защитник
-
13 Бухал ГлебЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Билык ОлегВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ситало АртёмНападающий
-
Главный тренер: Шаран Владимир
Ход матча
19'
77'
1:0
79'
83'
2:0
90'
2:1
Предыдущие игры
Мариуполь Последние 20 матчей: +7 =5 -8Колос Ковалёвка 2:1 Мариуполь Мариуполь 3:1 Заря Шахтёр Донецк 4:0 Мариуполь Мариуполь 1:1 Александрия
Динамо Киев 2:1 Мариуполь Мариуполь 2:0 Львов Заря 0:1 Мариуполь Мариуполь 0:1 Шахтёр Донецк Александрия 2:1 Мариуполь Мариуполь 0:1 Динамо Киев Львов 2:3 Мариуполь Карпаты 1:1 Мариуполь Мариуполь 0:0 Черноморец Од Александрия 1:1 Мариуполь Мариуполь 2:1 Олимпик Донецк Мариуполь 0:3 Шахтёр Донецк Львов 2:2 Мариуполь Мариуполь 1:0 Ворскла Динамо Киев 4:0 Мариуполь Мариуполь 1:0 Арсенал-Киев
Александрия Последние 20 матчей: +6 =5 -9Александрия 1:3 Шахтёр Донецк Стандард 2:2 Александрия АЗ Алкмаар 0:3 Александрия Андерлехт 1:2 Александрия
Александрия 0:2 Динамо Киев Заря 3:1 Александрия Мариуполь 1:1 Александрия Александрия 0:1 Львов Шахтёр Донецк 2:1 Александрия Динамо Киев 1:1 Александрия Александрия 0:2 Заря Александрия 2:1 Мариуполь Львов 1:2 Александрия Александрия 0:1 Шахтёр Донецк Черноморец Од 0:3 Александрия Александрия 1:1 Олимпик Донецк Александрия 1:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 2:0 Александрия Александрия 1:2 Львов Ворскла 0:1 Александрия
Последние игры между собой
Мариуполь: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Александрия: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|2.
|Львов
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Днепр-1
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Шахтёр Донецк
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Колос Ковалёвка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Заря
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Мариуполь
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Десна
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Карпаты
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|10.
|Олимпик Донецк
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|11.
|Ворскла
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|12.
|Александрия
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
Мариуполь
37.4% (58)
Ничья
37.4% (58)
Александрия
25.2% (39)
1:1 Ничья
33.5% (52)
2:1 Мариуполь
22.6% (35)
1:0 Мариуполь
13.5% (21)
1:2 Александрия
12.9% (20)
0:1 Александрия
9.7% (15)
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