Лига чемпионов АФК 2019
Аль-Ахли Джидда
1:1
Первый тайм: 25'
Аль-Хиляль Эр-Рияд
2' Желтая карточкаMohammed Khubrani
1:0
6' ГолАль-Фатил Мохаммед
1:1
15' ГолГомис Бафетимби
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
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Главный тренер: Гросс Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
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20 Чжан Хюнь-СуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Кадеш ХасанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
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Главный тренер: Камбуаре Антуан
Ход матча
6'
15'
1:1
Статистика матча
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0 Удары по воротам 0
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0 Удары в створ 0
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0 Угловые 0
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0 Офсайды 0
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0 Нарушения правил 0
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1 Жёлтые карточки 0
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0 Красные карточки 0
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0 Замены 0
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0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Аль-Ахли Джидда Последние 20 матчей: +10 =3 -7Аль-Ахли Джидда 2:1 Пахтакор Аль-Ахли Джидда 5:0 Аль-Иттифак Аль-Файсали 1:4 Аль-Ахли Джидда Аль-Садд 2:1 Аль-Ахли Джидда
Аль-Ахли Джидда 2:1 Персеполис Аль-Ахли Джидда 3:2 Аль-Вахда Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Хор Аль-Ахли Джидда 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Персеполис 2:0 Аль-Ахли Джидда Аль-Шабаб Дубай 0:4 Аль-Ахли Джидда Аль-Садд 7:2 Аль-Ахли Джидда Аль-Файха 0:2 Аль-Ахли Джидда Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Араби Аль-Ахли Джидда 4:5 Аль-Раед Бурайда Аль-Ахли Джидда 0:0 Аль-Шахания Пахтакор 1:0 Аль-Ахли Джидда Аль-Кадисия 1:2 Аль-Ахли Джидда Аль-Ахли Джидда 2:0 Аль-Садд Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Иттихад Аль-Духайл 6:0 Аль-Ахли Джидда
Аль-Хиляль Эр-Рияд Последние 20 матчей: +14 =3 -3Удинезе 2:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Духайл 2:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:2 Аль-Шабаб Дубай Аль-Иттифак 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:0 Аль-Айн Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Тавун Бурайда Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:0 Эстегляль Тегеран Аль-Ахли Джидда 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Эстегляль Тегеран 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль Хазм 2:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд 3:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:0 Охуд Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:1 Аль-Духайл Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Вахда Аль-Айн 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:1 Аль-Файсали Аль-Иттихад 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:1 Аль-Кадисия Аль-Батин 2:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:1 Аль-Фатех
Последние игры между собой
Аль-Ахли Джидда: победы: 3, ничьи: 9, поражения: 8
Аль-Хиляль Эр-Рияд: победы: 8, ничьи: 9, поражения: 3
Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:0 Аль-Ахли Джидда Премьер-лига Аль-Ахли Джидда 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд Премьер-лига Аль-Ахли Джидда 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Премьер-лига Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Ахли Джидда Премьер-лига Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Ахли Джидда Лига чемпионов АФК Аль-Ахли Джидда 3:3 Аль-Ахли Джидда Лига чемпионов АФК Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Премьер-лига Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:0 Аль-Ахли Джидда Про-лига Саудовской Аравии Аль-Ахли Джидда 0:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд Лига чемпионов АФК Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:2 Аль-Ахли Джидда Лига чемпионов АФК Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:0 Аль-Ахли Джидда Про-лига Саудовской Аравии Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Про-лига Саудовской Аравии Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Про-лига Саудовской Аравии Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:1 Аль-Ахли Джидда Про-лига Саудовской Аравии Аль-Ахли Джидда 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Saudi League Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:0 Аль-Ахли Джидда Товарищеские матчи
1/8 финала
1/4 финала
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