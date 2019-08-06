Лига чемпионов АФК 2019

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Аль-Ахли Джидда
1:1
Первый тайм: 25'
Аль-Хиляль Эр-Рияд
0'
2' Желтая карточка
Mohammed Khubrani
1:0
6' Гол
Аль-Фатил Мохаммед
1:1
15' Гол
Гомис Бафетимби
25'
33
Аль-Оваис
Мохаммед
2
Аль-Мовалад
Саид
3
Аль-Фатил
Мохаммед
II
50
Mohammed
Khubrani
24
Hussain
Abdul
Ghani
22
Алексич
Даниел
6
Соуза
Жосеф
10
Асири
Абдулфаттах
7
Аль-Машер
Салман
21
Джанини
Жорже
9
Аль-Фатил
Мохаммед
1
Аль-Майюф
Абдуллах
12
Аль-Шахрани
Ясир
5
Абдулайи
Али
20
Чжан
Хюнь-Су
32
Mohammed
Al-Doseri
29
Аль-Давсари
Салем
8
Отайф
Абдулла
28
Канно
Мохаммед
9
Джовинко
Себастьян
19
Каррильо
Андре
18
Гомис
Бафетимби
Аль-Ахли Джидда
4-4-2
Аль-Хиляль Эр-Рияд
4-3-1-2

Ход матча

2'
Mohammed Khubrani
 
6'
Аль-Фатил Мохаммед
1:0
15'
1:1
Гомис Бафетимби

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Аль-Ахли Джидда Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Аль-Ахли Джидда 2:1 Пахтакор Аль-Ахли Джидда 5:0 Аль-Иттифак Аль-Файсали 1:4 Аль-Ахли Джидда Аль-Садд 2:1 Аль-Ахли Джидда
Аль-Ахли Джидда 2:1 Персеполис Аль-Ахли Джидда 3:2 Аль-Вахда Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Хор Аль-Ахли Джидда 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Персеполис 2:0 Аль-Ахли Джидда Аль-Шабаб Дубай 0:4 Аль-Ахли Джидда Аль-Садд 7:2 Аль-Ахли Джидда Аль-Файха 0:2 Аль-Ахли Джидда Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Араби Аль-Ахли Джидда 4:5 Аль-Раед Бурайда Аль-Ахли Джидда 0:0 Аль-Шахания Пахтакор 1:0 Аль-Ахли Джидда Аль-Кадисия 1:2 Аль-Ахли Джидда Аль-Ахли Джидда 2:0 Аль-Садд Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Иттихад Аль-Духайл 6:0 Аль-Ахли Джидда
Аль-Хиляль Эр-Рияд Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Удинезе 2:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Духайл 2:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:2 Аль-Шабаб Дубай Аль-Иттифак 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:0 Аль-Айн Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Тавун Бурайда Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:0 Эстегляль Тегеран Аль-Ахли Джидда 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Эстегляль Тегеран 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль Хазм 2:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд 3:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:0 Охуд Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:1 Аль-Духайл Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Вахда Аль-Айн 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:1 Аль-Файсали Аль-Иттихад 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:1 Аль-Кадисия Аль-Батин 2:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:1 Аль-Фатех

Последние игры между собой

Аль-Ахли Джидда: победы: 3, ничьи: 9, поражения: 8
Аль-Хиляль Эр-Рияд: победы: 8, ничьи: 9, поражения: 3
Аль-Ахли Джидда 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Премьер-лига Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:3 Аль-Ахли Джидда Премьер-лига Аль-Ахли Джидда 0:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд Премьер-лига Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:0 Аль-Ахли Джидда Премьер-лига
Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:0 Аль-Ахли Джидда Премьер-лига Аль-Ахли Джидда 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд Премьер-лига Аль-Ахли Джидда 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Премьер-лига Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Ахли Джидда Премьер-лига Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Ахли Джидда Лига чемпионов АФК Аль-Ахли Джидда 3:3 Аль-Ахли Джидда Лига чемпионов АФК Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Премьер-лига Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:0 Аль-Ахли Джидда Про-лига Саудовской Аравии Аль-Ахли Джидда 0:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд Лига чемпионов АФК Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:2 Аль-Ахли Джидда Лига чемпионов АФК Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:0 Аль-Ахли Джидда Про-лига Саудовской Аравии Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Про-лига Саудовской Аравии Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Про-лига Саудовской Аравии Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:1 Аль-Ахли Джидда Про-лига Саудовской Аравии Аль-Ахли Джидда 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Saudi League Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:0 Аль-Ахли Джидда Товарищеские матчи
1/8 финала
1 Аль-Наср Эр-Рияд
1 Аль-Вахда
0 Аль-Духайл
0 Аль-Садд
0 Аль-Ахли Джидда
0 Аль-Хиляль Эр-Рияд
2 Аль-Иттихад
1 Зобахан
7 Шанхай СИПГ
5 Чонбук Моторс
4 Урава Редс
2 Ульсан
10 Гуанчжоу Эвергранд
9 Шаньдун Лунэн
3 Касима Антлерс
3 Санфречче Хиросима
1/4 финала
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0 Шанхай СИПГ
0 Урава Редс
0 Гуанчжоу Эвергранд
0 Касима Антлерс
1/2 финала
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