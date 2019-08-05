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Барселона
 
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Предыдущие игры

Барселона Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Барселона 2:1 Арсенал Виссел Кобе 0:2 Барселона Барселона 1:2 Челси Барселона 1:2 Валенсия
Эйбар 2:2 Барселона Барселона 2:0 Хетафе Ливерпуль 4:0 Барселона Барселона 2:1 Риу-Бранку Сельта 2:0 Барселона Барселона 3:0 Ливерпуль Барселона 1:0 Леванте Алавес 0:2 Барселона Барселона 2:1 Реал Сосьедад Барселона 3:0 Манчестер Юнайтед Уэска 0:0 Барселона Манчестер Юнайтед 0:1 Барселона Барселона 2:0 Атлетико М Вильярреал 4:4 Барселона Барселона 2:0 Эспаньол Бетис 1:4 Барселона
Наполи Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Марсель 0:1 Наполи Ливерпуль 0:3 Наполи Наполи 3:3 Кремонезе Наполи 5:0 ФералпиСало
Наполи 1:2 Беневенто Болонья 3:2 Наполи Наполи 4:1 Интер Милан СПАЛ 2013 1:2 Наполи Наполи 2:1 Кальяри Фрозиноне 0:2 Наполи Наполи 1:2 Аталанта Наполи 0:1 Арсенал Кьево 1:3 Наполи Арсенал 2:0 Наполи Наполи 1:1 Дженоа Эмполи 2:1 Наполи Рома 1:4 Наполи Наполи 4:2 Удинезе Ред Булл Зальцбург 3:1 Наполи Сассуоло 1:1 Наполи

Последние игры между собой

Барселона: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Наполи: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Барселона 0:1 Наполи Товарищеские матчи Барселона 5:0 Наполи Товарищеские матчи
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Наполи

    До начала игры, которая состоится 08.08.2019, осталось 1 день 23 часа 57 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Барселона - Наполи
    Барселона
    90.1% (64)
    Ничья
    8.5% (6)
    Наполи
    1.4% (1)
    2:1 Барселона
    52.1% (37)
    3:1 Барселона
    22.5% (16)
    2:0 Барселона
    9.9% (7)
    1:1 Ничья
    5.6% (4)
    2:2 Ничья
    2.8% (2)
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