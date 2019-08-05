Предыдущие игры
Барселона Последние 20 матчей: +13 =3 -4Барселона 2:1 Арсенал Виссел Кобе 0:2 Барселона Барселона 1:2 Челси Барселона 1:2 Валенсия
Эйбар 2:2 Барселона Барселона 2:0 Хетафе Ливерпуль 4:0 Барселона Барселона 2:1 Риу-Бранку Сельта 2:0 Барселона Барселона 3:0 Ливерпуль Барселона 1:0 Леванте Алавес 0:2 Барселона Барселона 2:1 Реал Сосьедад Барселона 3:0 Манчестер Юнайтед Уэска 0:0 Барселона Манчестер Юнайтед 0:1 Барселона Барселона 2:0 Атлетико М Вильярреал 4:4 Барселона Барселона 2:0 Эспаньол Бетис 1:4 Барселона
Наполи Последние 20 матчей: +10 =3 -7Марсель 0:1 Наполи Ливерпуль 0:3 Наполи Наполи 3:3 Кремонезе Наполи 5:0 ФералпиСало
Наполи 1:2 Беневенто Болонья 3:2 Наполи Наполи 4:1 Интер Милан СПАЛ 2013 1:2 Наполи Наполи 2:1 Кальяри Фрозиноне 0:2 Наполи Наполи 1:2 Аталанта Наполи 0:1 Арсенал Кьево 1:3 Наполи Арсенал 2:0 Наполи Наполи 1:1 Дженоа Эмполи 2:1 Наполи Рома 1:4 Наполи Наполи 4:2 Удинезе Ред Булл Зальцбург 3:1 Наполи Сассуоло 1:1 Наполи
Последние игры между собой
Барселона: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Наполи: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Барселона
90.1% (64)
Ничья
8.5% (6)
Наполи
1.4% (1)
2:1 Барселона
52.1% (37)
3:1 Барселона
22.5% (16)
2:0 Барселона
9.9% (7)
1:1 Ничья
5.6% (4)
2:2 Ничья
2.8% (2)
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