Англия: Премьер-лига 2019-2020

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Ливерпуль
 
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Стадион:
Норвич

Предыдущие игры

Ливерпуль Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Ливерпуль 1:1 Манчестер Сити Ливерпуль 3:1 Лион Ливерпуль 0:3 Наполи Спортинг Л 2:2 Ливерпуль
Севилья 2:1 Ливерпуль Боруссия Д 3:2 Ливерпуль Брэдфорд Сити 1:3 Ливерпуль Транмер 0:6 Ливерпуль Тоттенхэм 0:2 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 4:0 Барселона Ньюкасл 2:3 Ливерпуль Бостон Ривер 0:4 Ливерпуль Барселона 3:0 Ливерпуль Ливерпуль 5:0 Хаддерсфилд Таун Ливерпуль 1:1 Расинг Монтевидео Кардифф Сити 0:2 Ливерпуль Порту 1:4 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Челси Монтевидео Уондерерс 2:1 Ливерпуль
Норвич Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Норвич 1:0 Тулуза Норвич 1:4 Аталанта Лутон Таун 1:5 Норвич Норвич 1:3 Брентфорд
Шальке 04 1:2 Норвич Арминия 2:2 Норвич Астон Вилла 1:2 Норвич Норвич 2:1 Блэкберн Сток Сити 2:2 Норвич Норвич 2:2 Шеффилд Уэнсдей Уиган 1:1 Норвич Норвич 2:2 Рединг Норвич 4:0 КПР Мидлсбро 0:1 Норвич Ротерхэм 1:2 Норвич Норвич 3:2 Халл Сити Норвич 1:0 Суонси Миллуолл 1:3 Норвич Норвич 3:2 Бристоль Сити Болтон 0:4 Норвич

Последние игры между собой

Ливерпуль: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 0
Норвич: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 6
Норвич 4:5 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Норвич Премьер-лига Норвич 2:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 5:1 Норвич Премьер-лига
Ливерпуль 5:0 Норвич Премьер-лига Норвич 2:5 Ливерпуль Премьер-лига Норвич 0:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Норвич Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Челси 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Манчестер Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Лестер 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Арсенал 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Ньюкасл 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Астон Вилла 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Тоттенхэм 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Эвертон 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Уотфорд 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Бёрнли 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Борнмут 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Брайтон 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Шеффилд Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Саутгемптон 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Манчестер Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Вест Хэм 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Ливерпуль 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Норвич 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Норвич

    До начала игры, которая состоится 09.08.2019, осталось 2 дня 20 часов 49 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Ливерпуль - Норвич
    Ливерпуль
    98.4% (61)
    Ничья
    1.6% (1)
    Норвич
    0% (0)
    2:0 Ливерпуль
    40.3% (25)
    3:0 Ливерпуль
    29% (18)
    3:1 Ливерпуль
    12.9% (8)
    2:1 Ливерпуль
    6.5% (4)
    4:1 Ливерпуль
    3.2% (2)
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