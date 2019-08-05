Англия: Премьер-лига 2019-2020
Вест Хэм
Позже
Стадион: Лондон
Манчестер Сити
Предыдущие игры
Вест Хэм Последние 20 матчей: +9 =4 -7Вест Хэм 2:2 Атлетик Б Герта 3:5 Вест Хэм Фулхэм 0:1 Вест Хэм Ньюкасл 1:0 Вест Хэм
Манчестер Сити 4:1 Вест Хэм Альтах 2:3 Вест Хэм Уотфорд 1:4 Вест Хэм Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 2:2 Лестер Манчестер Юнайтед 2:1 Вест Хэм Челси 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 0:2 Эвертон Вест Хэм 4:3 Хаддерсфилд Таун Кардифф Сити 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Ньюкасл Манчестер Сити 1:0 Вест Хэм Вест Хэм 3:1 Фулхэм Кристал Пэлас 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Ливерпуль
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +18 =0 -2Ливерпуль 1:1 Манчестер Сити Йокогама Маринос 1:3 Манчестер Сити Китчи 1:6 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:0 Манчестер Сити
Манчестер Сити 4:1 Вест Хэм Манчестер Сити 6:0 Уотфорд Брайтон 1:4 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:0 Лестер Бёрнли 0:1 Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм Манчестер Сити 4:3 Тоттенхэм Кристал Пэлас 1:3 Манчестер Сити Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:0 Брайтон Манчестер Сити 2:0 Кардифф Сити Фулхэм 0:2 Манчестер Сити Суонси 2:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 7:0 Шальке 04 Манчестер Сити 3:1 Уотфорд
Последние игры между собой
Вест Хэм: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 16
Манчестер Сити: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 2
Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:3 Манчестер Сити Товарищеские матчи Вест Хэм 0:4 Манчестер Сити Премьер-лига Вест Хэм 0:5 Манчестер Сити Кубок Манчестер Сити 3:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:2 Вест Хэм Премьер-лига Манчестер Сити 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:3 Манчестер Сити Кубок лиги Манчестер Сити 6:0 Вест Хэм Кубок лиги Вест Хэм 1:3 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:0 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Уотфорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Бёрнли
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Шеффилд Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Норвич
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Вест Хэм
1.7% (1)
Ничья
1.7% (1)
Манчестер Сити
96.6% (57)
1:3 Манчестер Сити
35.6% (21)
1:2 Манчестер Сити
33.9% (20)
0:2 Манчестер Сити
11.9% (7)
0:3 Манчестер Сити
8.5% (5)
0:1 Манчестер Сити
6.8% (4)
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