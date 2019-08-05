Англия: Премьер-лига 2019-2020

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Вест Хэм
 
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Стадион:
Манчестер Сити

Предыдущие игры

Вест Хэм Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Вест Хэм 2:2 Атлетик Б Герта 3:5 Вест Хэм Фулхэм 0:1 Вест Хэм Ньюкасл 1:0 Вест Хэм
Манчестер Сити 4:1 Вест Хэм Альтах 2:3 Вест Хэм Уотфорд 1:4 Вест Хэм Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 2:2 Лестер Манчестер Юнайтед 2:1 Вест Хэм Челси 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 0:2 Эвертон Вест Хэм 4:3 Хаддерсфилд Таун Кардифф Сити 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Ньюкасл Манчестер Сити 1:0 Вест Хэм Вест Хэм 3:1 Фулхэм Кристал Пэлас 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Ливерпуль
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +18 =0 -2
Ливерпуль 1:1 Манчестер Сити Йокогама Маринос 1:3 Манчестер Сити Китчи 1:6 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:0 Манчестер Сити
Манчестер Сити 4:1 Вест Хэм Манчестер Сити 6:0 Уотфорд Брайтон 1:4 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:0 Лестер Бёрнли 0:1 Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм Манчестер Сити 4:3 Тоттенхэм Кристал Пэлас 1:3 Манчестер Сити Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:0 Брайтон Манчестер Сити 2:0 Кардифф Сити Фулхэм 0:2 Манчестер Сити Суонси 2:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 7:0 Шальке 04 Манчестер Сити 3:1 Уотфорд

Последние игры между собой

Вест Хэм: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 16
Манчестер Сити: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 2
Манчестер Сити 4:1 Вест Хэм Премьер-лига Манчестер Сити 1:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:4 Манчестер Сити Премьер-лига Вест Хэм 1:4 Манчестер Сити Премьер-лига
Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:3 Манчестер Сити Товарищеские матчи Вест Хэм 0:4 Манчестер Сити Премьер-лига Вест Хэм 0:5 Манчестер Сити Кубок Манчестер Сити 3:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:2 Вест Хэм Премьер-лига Манчестер Сити 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:3 Манчестер Сити Кубок лиги Манчестер Сити 6:0 Вест Хэм Кубок лиги Вест Хэм 1:3 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:0 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Челси 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Манчестер Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Лестер 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Арсенал 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Ньюкасл 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Астон Вилла 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Тоттенхэм 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Эвертон 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Уотфорд 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Бёрнли 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Борнмут 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Брайтон 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Шеффилд Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Саутгемптон 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Манчестер Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Вест Хэм 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Ливерпуль 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Норвич 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - Манчестер Сити

    До начала игры, которая состоится 10.08.2019, осталось 2 дня 14 часов 21 минуту.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Вест Хэм - Манчестер Сити
    Вест Хэм
    1.7% (1)
    Ничья
    1.7% (1)
    Манчестер Сити
    96.6% (57)
    1:3 Манчестер Сити
    35.6% (21)
    1:2 Манчестер Сити
    33.9% (20)
    0:2 Манчестер Сити
    11.9% (7)
    0:3 Манчестер Сити
    8.5% (5)
    0:1 Манчестер Сити
    6.8% (4)
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