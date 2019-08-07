Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2019-2020
Предыдущие игры
Томь Последние 20 матчей: +9 =6 -5Томь 0:0 Енисей Томь 2:1 Текстильщик Томь 2:0 Авангард Курск Луч 1:1 Томь
Ротор Последние 20 матчей: +10 =5 -5Краснодар-2 0:1 Ротор Ротор 1:1 Химки Чертаново 1:0 Ротор Енисей 0:3 Ротор
Ротор 3:2 Текстильщик Авангард Курск 0:3 Ротор Ротор 1:2 Чертаново Тамбов 1:0 Ротор Ротор 2:1 Тюмень Мордовия 1:0 Ротор Ротор 2:2 СКА-Хабаровск Краснодар-2 0:0 Ротор Ротор 0:1 Армавир Нижний Новгород 1:3 Ротор Ротор 1:0 Балтика Зенит-2 0:1 Ротор Ротор 2:0 Сибирь Ротор 1:0 Химки Факел 0:0 Ротор Ротор 0:0 Спартак-2
Последние игры между собой
Томь: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Ротор: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химки
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|17 - 4
|14
|2.
|Томь
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 2
|14
|3.
|Чертаново
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|6 - 2
|14
|4.
|Ротор
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|6.
|Спартак-2
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|7.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|8.
|Шинник
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|9.
|Нефтехимик
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|10.
|Луч
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 13
|8
|11.
|Авангард Курск
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 10
|7
|12.
|Чайка
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|1 - 3
|6
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|14.
|Факел
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|15.
|Мордовия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|16.
|Армавир
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|17.
|Нижний Новгород
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|18.
|Текстильщик
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 12
|4
|19.
|Енисей
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|2 - 10
|4
|20.
|Балтика
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 9
|3
Томь
71.2% (37)
Ничья
21.2% (11)
Ротор
7.7% (4)
2:1 Томь
36.5% (19)
1:0 Томь
23.1% (12)
1:1 Ничья
17.3% (9)
2:0 Томь
9.6% (5)
0:1 Ротор
5.8% (3)
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