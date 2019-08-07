Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2019-2020

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Томь
 
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Ротор

Предыдущие игры

Томь Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Томь 0:0 Енисей Томь 2:1 Текстильщик Томь 2:0 Авангард Курск Луч 1:1 Томь
Томь 2:0 Армавир Нижний Новгород 0:2 Томь Томь 1:0 Уфа Уфа 2:0 Томь Факел 0:0 Томь Томь 2:1 Спартак-2 Шинник 1:0 Томь Томь 1:0 Авангард Курск Сочи 3:1 Томь Сибирь 1:0 Томь Томь 0:0 Луч Чертаново 1:1 Томь Томь 1:1 Тамбов Тюмень 1:2 Томь Томь 1:0 Мордовия СКА-Хабаровск 1:0 Томь
Ротор Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Краснодар-2 0:1 Ротор Ротор 1:1 Химки Чертаново 1:0 Ротор Енисей 0:3 Ротор
Ротор 3:2 Текстильщик Авангард Курск 0:3 Ротор Ротор 1:2 Чертаново Тамбов 1:0 Ротор Ротор 2:1 Тюмень Мордовия 1:0 Ротор Ротор 2:2 СКА-Хабаровск Краснодар-2 0:0 Ротор Ротор 0:1 Армавир Нижний Новгород 1:3 Ротор Ротор 1:0 Балтика Зенит-2 0:1 Ротор Ротор 2:0 Сибирь Ротор 1:0 Химки Факел 0:0 Ротор Ротор 0:0 Спартак-2

Последние игры между собой

Томь: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Ротор: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Ротор 0:0 Томь ФНЛ - Первый дивизион Томь 2:0 Ротор ФНЛ - Первый дивизион Томь 1:0 Ротор ФНЛ - Первый дивизион Ротор 2:0 Томь ФНЛ - Первый дивизион
Томь 3:0 Ротор ФНЛ - Первый дивизион Ротор 1:0 Томь ФНЛ - Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Химки Заявка 6 4 2 0 17 - 4 14
2. Томь Заявка 6 4 2 0 9 - 2 14
3. Чертаново Заявка 6 4 2 0 6 - 2 14
4. Ротор Заявка 6 4 1 1 11 - 4 13
5. Торпедо Москва Заявка 6 4 1 1 9 - 5 13
6. Спартак-2 Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
7. СКА-Хабаровск Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
8. Шинник Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
9. Нефтехимик Заявка 6 2 2 2 6 - 5 8
10. Луч Заявка 6 2 2 2 10 - 13 8
11. Авангард Курск Заявка 6 2 1 3 5 - 10 7
12. Чайка Заявка 6 1 3 2 1 - 3 6
13. Краснодар-2 Заявка 6 1 2 3 5 - 7 5
14. Факел Заявка 6 1 2 3 3 - 5 5
15. Мордовия Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
16. Армавир Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
17. Нижний Новгород Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
18. Текстильщик Заявка 6 1 1 4 7 - 12 4
19. Енисей Заявка 6 1 1 4 2 - 10 4
20. Балтика Заявка 6 1 0 5 3 - 9 3
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Томь - Ротор

    До начала игры, которая состоится 10.08.2019, осталось 2 дня 14 часов 53 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Томь - Ротор
    Томь
    71.2% (37)
    Ничья
    21.2% (11)
    Ротор
    7.7% (4)
    2:1 Томь
    36.5% (19)
    1:0 Томь
    23.1% (12)
    1:1 Ничья
    17.3% (9)
    2:0 Томь
    9.6% (5)
    0:1 Ротор
    5.8% (3)
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