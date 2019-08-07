Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2019-2020
Луч
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Торпедо Москва
Предыдущие игры
Луч Последние 20 матчей: +4 =9 -7Луч 2:4 Спартак-2 Луч 2:1 Шинник Нефтехимик 1:1 Луч Луч 1:1 Томь
Торпедо Москва Последние 20 матчей: +13 =5 -2Торпедо Москва 2:1 Армавир Нижний Новгород 2:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:2 Мордовия СКА-Хабаровск 0:1 Торпедо Москва
Торпедо Москва 2:0 Балтика Факел 0:1 Торпедо Москва Химки-2 1:4 Торпедо Москва Торпедо Москва 4:1 Сатурн Зоркий 1:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 4:0 Ротор-2 Динамо Брянск 3:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:1 Металлург Липецк Химик Новомосковск 2:2 Торпедо Москва Калуга 2:3 Торпедо Москва Квант 1:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:1 Сокол Рязань 0:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:1 Салют Строгино 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:1 Химки-2
Последние игры между собой
Луч: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Торпедо Москва: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химки
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|17 - 4
|14
|2.
|Томь
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 2
|14
|3.
|Чертаново
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|6 - 2
|14
|4.
|Ротор
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|6.
|Спартак-2
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|7.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|8.
|Шинник
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|9.
|Нефтехимик
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|10.
|Луч
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 13
|8
|11.
|Авангард Курск
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 10
|7
|12.
|Чайка
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|1 - 3
|6
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|14.
|Факел
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|15.
|Мордовия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|16.
|Армавир
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|17.
|Нижний Новгород
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|18.
|Текстильщик
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 12
|4
|19.
|Енисей
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|2 - 10
|4
|20.
|Балтика
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 9
|3
Луч
18.5% (10)
Ничья
42.6% (23)
Торпедо Москва
38.9% (21)
1:1 Ничья
37% (20)
1:2 Торпедо Москва
24.1% (13)
0:1 Торпедо Москва
13% (7)
2:1 Луч
11.1% (6)
1:0 Луч
7.4% (4)
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