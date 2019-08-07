Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2019-2020

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Торпедо Москва

Предыдущие игры

Луч Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Луч 2:4 Спартак-2 Луч 2:1 Шинник Нефтехимик 1:1 Луч Луч 1:1 Томь
Краснодар-2 1:2 Луч Луч 2:5 Химки Арсенал Тула 0:0 Луч Сочи 2:0 Луч Химки 2:1 Луч Луч 1:0 Факел Луч 2:0 Спартак-2 Луч 0:2 Шинник Авангард Курск 2:2 Луч Луч 0:1 Сочи Томь 0:0 Луч Сибирь 0:0 Луч Луч 0:0 Чертаново Тамбов 2:1 Луч Луч 1:1 Тюмень Мордовия 0:0 Луч
Торпедо Москва Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Торпедо Москва 2:1 Армавир Нижний Новгород 2:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:2 Мордовия СКА-Хабаровск 0:1 Торпедо Москва
Торпедо Москва 2:0 Балтика Факел 0:1 Торпедо Москва Химки-2 1:4 Торпедо Москва Торпедо Москва 4:1 Сатурн Зоркий 1:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 4:0 Ротор-2 Динамо Брянск 3:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:1 Металлург Липецк Химик Новомосковск 2:2 Торпедо Москва Калуга 2:3 Торпедо Москва Квант 1:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:1 Сокол Рязань 0:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:1 Салют Строгино 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:1 Химки-2

Последние игры между собой

Луч: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Торпедо Москва: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Торпедо Москва 2:0 Луч ФНЛ - Первый дивизион Луч 0:0 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 1:0 Луч ФНЛ - Первый дивизион Луч 0:2 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Химки Заявка 6 4 2 0 17 - 4 14
2. Томь Заявка 6 4 2 0 9 - 2 14
3. Чертаново Заявка 6 4 2 0 6 - 2 14
4. Ротор Заявка 6 4 1 1 11 - 4 13
5. Торпедо Москва Заявка 6 4 1 1 9 - 5 13
6. Спартак-2 Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
7. СКА-Хабаровск Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
8. Шинник Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
9. Нефтехимик Заявка 6 2 2 2 6 - 5 8
10. Луч Заявка 6 2 2 2 10 - 13 8
11. Авангард Курск Заявка 6 2 1 3 5 - 10 7
12. Чайка Заявка 6 1 3 2 1 - 3 6
13. Краснодар-2 Заявка 6 1 2 3 5 - 7 5
14. Факел Заявка 6 1 2 3 3 - 5 5
15. Мордовия Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
16. Армавир Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
17. Нижний Новгород Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
18. Текстильщик Заявка 6 1 1 4 7 - 12 4
19. Енисей Заявка 6 1 1 4 2 - 10 4
20. Балтика Заявка 6 1 0 5 3 - 9 3
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Луч - Торпедо Москва

    До начала игры, которая состоится 10.08.2019, осталось 2 дня 9 часов 52 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Луч - Торпедо Москва
    Луч
    18.5% (10)
    Ничья
    42.6% (23)
    Торпедо Москва
    38.9% (21)
    1:1 Ничья
    37% (20)
    1:2 Торпедо Москва
    24.1% (13)
    0:1 Торпедо Москва
    13% (7)
    2:1 Луч
    11.1% (6)
    1:0 Луч
    7.4% (4)
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