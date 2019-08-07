Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2019-2020

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СКА-Хабаровск
 
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Чертаново

Предыдущие игры

СКА-Хабаровск Последние 20 матчей: +11 =2 -7
СКА-Хабаровск 2:0 Балтика СКА-Хабаровск 1:0 Факел Чайка 0:2 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 0:1 Торпедо Москва
Спартак-2 2:2 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 1:2 Шинник Армавир 2:0 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 1:0 Нижний Новгород Балтика 1:0 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 3:1 Зенит-2 Ротор 2:2 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 0:1 Химки Факел 1:3 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 1:0 Спартак-2 СКА-Хабаровск 1:0 Шинник СКА-Хабаровск 1:0 Авангард Курск Сочи 2:0 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 1:0 Томь Луч 0:2 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 1:3 Чертаново
Чертаново Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Чертаново 0:0 Химки Балтика 1:2 Чертаново Чертаново 1:0 Ротор Факел 0:0 Чертаново
Чертаново 2:1 Енисей Чайка 0:1 Чертаново РОССИЯ 6:0 Чертаново Ротор 1:2 Чертаново Чертаново 2:1 Химки Факел 1:1 Чертаново Чертаново 1:0 Спартак-2 Шинник 3:3 Чертаново Чертаново 3:2 Авангард Курск Сочи 2:1 Чертаново Чертаново 1:1 Томь Луч 0:0 Чертаново Сибирь 1:2 Чертаново Чертаново 0:1 Тамбов Тюмень 1:1 Чертаново Чертаново 0:2 Мордовия

Последние игры между собой

СКА-Хабаровск: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Чертаново: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
СКА-Хабаровск 1:3 Чертаново ФНЛ - Первый дивизион Чертаново 2:2 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Химки Заявка 6 4 2 0 17 - 4 14
2. Томь Заявка 6 4 2 0 9 - 2 14
3. Чертаново Заявка 6 4 2 0 6 - 2 14
4. Ротор Заявка 6 4 1 1 11 - 4 13
5. Торпедо Москва Заявка 6 4 1 1 9 - 5 13
6. Спартак-2 Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
7. СКА-Хабаровск Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
8. Шинник Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
9. Нефтехимик Заявка 6 2 2 2 6 - 5 8
10. Луч Заявка 6 2 2 2 10 - 13 8
11. Авангард Курск Заявка 6 2 1 3 5 - 10 7
12. Чайка Заявка 6 1 3 2 1 - 3 6
13. Краснодар-2 Заявка 6 1 2 3 5 - 7 5
14. Факел Заявка 6 1 2 3 3 - 5 5
15. Мордовия Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
16. Армавир Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
17. Нижний Новгород Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
18. Текстильщик Заявка 6 1 1 4 7 - 12 4
19. Енисей Заявка 6 1 1 4 2 - 10 4
20. Балтика Заявка 6 1 0 5 3 - 9 3
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча СКА-Хабаровск - Чертаново

    До начала игры, которая состоится 10.08.2019, осталось 2 дня 9 часов 52 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч СКА-Хабаровск - Чертаново
    СКА-Хабаровск
    45.3% (24)
    Ничья
    37.7% (20)
    Чертаново
    17% (9)
    1:1 Ничья
    37.7% (20)
    2:1 СКА-Хабаровск
    22.6% (12)
    1:0 СКА-Хабаровск
    17% (9)
    1:2 Чертаново
    15.1% (8)
    2:0 СКА-Хабаровск
    5.7% (3)
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