Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2019-2020
СКА-Хабаровск
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Чертаново
Предыдущие игры
СКА-Хабаровск Последние 20 матчей: +11 =2 -7СКА-Хабаровск 2:0 Балтика СКА-Хабаровск 1:0 Факел Чайка 0:2 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 0:1 Торпедо Москва
Спартак-2 2:2 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 1:2 Шинник Армавир 2:0 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 1:0 Нижний Новгород Балтика 1:0 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 3:1 Зенит-2 Ротор 2:2 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 0:1 Химки Факел 1:3 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 1:0 Спартак-2 СКА-Хабаровск 1:0 Шинник СКА-Хабаровск 1:0 Авангард Курск Сочи 2:0 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 1:0 Томь Луч 0:2 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 1:3 Чертаново
Чертаново Последние 20 матчей: +9 =7 -4Чертаново 0:0 Химки Балтика 1:2 Чертаново Чертаново 1:0 Ротор Факел 0:0 Чертаново
Чертаново 2:1 Енисей Чайка 0:1 Чертаново РОССИЯ 6:0 Чертаново Ротор 1:2 Чертаново Чертаново 2:1 Химки Факел 1:1 Чертаново Чертаново 1:0 Спартак-2 Шинник 3:3 Чертаново Чертаново 3:2 Авангард Курск Сочи 2:1 Чертаново Чертаново 1:1 Томь Луч 0:0 Чертаново Сибирь 1:2 Чертаново Чертаново 0:1 Тамбов Тюмень 1:1 Чертаново Чертаново 0:2 Мордовия
Последние игры между собой
СКА-Хабаровск: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Чертаново: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химки
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|17 - 4
|14
|2.
|Томь
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 2
|14
|3.
|Чертаново
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|6 - 2
|14
|4.
|Ротор
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|6.
|Спартак-2
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|7.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|8.
|Шинник
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|9.
|Нефтехимик
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|10.
|Луч
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 13
|8
|11.
|Авангард Курск
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 10
|7
|12.
|Чайка
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|1 - 3
|6
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|14.
|Факел
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|15.
|Мордовия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|16.
|Армавир
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|17.
|Нижний Новгород
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|18.
|Текстильщик
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 12
|4
|19.
|Енисей
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|2 - 10
|4
|20.
|Балтика
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 9
|3
СКА-Хабаровск
45.3% (24)
Ничья
37.7% (20)
Чертаново
17% (9)
1:1 Ничья
37.7% (20)
2:1 СКА-Хабаровск
22.6% (12)
1:0 СКА-Хабаровск
17% (9)
1:2 Чертаново
15.1% (8)
2:0 СКА-Хабаровск
5.7% (3)
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