Россия: Премьер-лига 2019-2020

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ЦСКА Москва
 
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Стадион:
Сочи

Предыдущие игры

ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Рубин 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва ЦСКА Москва 2:1 Оренбург Крылья Советов 2:0 ЦСКА Москва
ЦСКА Москва 4:0 Рубин ЦСКА Москва 1:2 Ростов Спартак Москва 3:1 ЦСКА Москва Краснодар 1:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 6:0 Крылья Советов ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Зенит 3:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Динамо Москва Краснодар 2:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Анжи Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:3 Оренбург Спартак Москва 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Уфа Урал 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:0 Рубин
Сочи Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Сочи 0:0 Уфа Краснодар 3:0 Сочи Сочи 0:2 Зенит Спартак Москва 1:0 Сочи
Риека 1:2 Сочи Сочи 2:0 Раднички Ниш Спартак Москва 7:1 Сочи Сочи 2:0 Луч Спартак-2 1:1 Сочи Сочи 0:0 Шинник Авангард Курск 2:1 Сочи Сибирь 0:1 Сочи Сочи 3:1 Томь Луч 0:1 Сочи Сочи 2:1 Чертаново Тамбов 0:3 Сочи Сочи 1:1 Тюмень Мордовия 0:2 Сочи Сочи 2:0 СКА-Хабаровск Краснодар-2 0:2 Сочи
Команда И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
2. ЦСКА Москва Заявка 4 3 0 1 4 - 3 9
3. Ростов Заявка 4 2 2 0 9 - 7 8
4. Краснодар Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
5. Урал Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
6. Локомотив Москва Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
7. Рубин Заявка 4 2 1 1 3 - 2 7
8. Арсенал Тула Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
9. Ахмат Заявка 4 2 0 2 3 - 5 6
10. Динамо Москва Заявка 4 1 2 1 3 - 2 5
11. Спартак Москва Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
12. Уфа Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
13. Тамбов Заявка 4 1 0 3 4 - 5 3
14. Крылья Советов Заявка 4 1 0 3 6 - 7 3
15. Сочи Заявка 4 0 1 3 0 - 6 1
16. Оренбург Заявка 4 0 0 4 3 - 8 0
Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Сочи
ЦСКА Москва
95% (57)
Ничья
3.3% (2)
Сочи
1.7% (1)
2:0 ЦСКА Москва
60% (36)
3:0 ЦСКА Москва
13.3% (8)
2:1 ЦСКА Москва
11.7% (7)
1:0 ЦСКА Москва
8.3% (5)
1:1 Ничья
3.3% (2)
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