Россия: Премьер-лига 2019-2020
ЦСКА Москва
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Стадион: ВЭБ Арена
Сочи
Предыдущие игры
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +10 =3 -7Рубин 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва ЦСКА Москва 2:1 Оренбург Крылья Советов 2:0 ЦСКА Москва
ЦСКА Москва 4:0 Рубин ЦСКА Москва 1:2 Ростов Спартак Москва 3:1 ЦСКА Москва Краснодар 1:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 6:0 Крылья Советов ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Зенит 3:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Динамо Москва Краснодар 2:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Анжи Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:3 Оренбург Спартак Москва 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Уфа Урал 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:0 Рубин
Сочи Последние 20 матчей: +11 =4 -5Сочи 0:0 Уфа Краснодар 3:0 Сочи Сочи 0:2 Зенит Спартак Москва 1:0 Сочи
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|4 - 3
|9
|3.
|Ростов
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 7
|8
|4.
|Краснодар
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|5.
|Урал
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|Рубин
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|8.
|Арсенал Тула
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|9.
|Ахмат
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 5
|6
|10.
|Динамо Москва
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|11.
|Спартак Москва
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|12.
|Уфа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|13.
|Тамбов
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 5
|3
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 7
|3
|15.
|Сочи
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 6
|1
|16.
|Оренбург
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 8
|0
ЦСКА Москва
95% (57)
Ничья
3.3% (2)
Сочи
1.7% (1)
2:0 ЦСКА Москва
60% (36)
3:0 ЦСКА Москва
13.3% (8)
2:1 ЦСКА Москва
11.7% (7)
1:0 ЦСКА Москва
8.3% (5)
1:1 Ничья
3.3% (2)
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