Англия: Премьер-лига 2019-2020
Бёрнли
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Стадион: Терф Мур
Саутгемптон
Предыдущие игры
Бёрнли Последние 20 матчей: +9 =3 -8Бёрнли 2:0 Парма Бёрнли 6:1 Ницца Уиган 2:2 Бёрнли Флитвуд Таун 0:2 Бёрнли
Порт Вейл 1:3 Бёрнли Крю Александра 1:0 Бёрнли Бёрнли 1:3 Арсенал Эвертон 2:0 Бёрнли Бёрнли 0:1 Манчестер Сити Челси 2:2 Бёрнли Бёрнли 2:0 Кардифф Сити Борнмут 1:3 Бёрнли Бёрнли 2:0 Вулверхэмптон Бёрнли 1:2 Лестер Ливерпуль 4:2 Бёрнли Бёрнли 1:3 Кристал Пэлас Ньюкасл 2:0 Бёрнли Бёрнли 2:1 Тоттенхэм Брайтон 1:3 Бёрнли Бёрнли 1:1 Саутгемптон
Саутгемптон Последние 20 матчей: +8 =6 -6Саутгемптон 2:0 Кёльн Фейеноорд 1:3 Саутгемптон Гуанчжоу Фули 0:4 Саутгемптон Престон Норт Энд 1:3 Саутгемптон
Альтах 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Хаддерсфилд Таун Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:3 Борнмут Уотфорд 1:1 Саутгемптон Ньюкасл 3:1 Саутгемптон Саутгемптон 3:1 Вулверхэмптон Саутгемптон 1:3 Ливерпуль Брайтон 0:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:1 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 3:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Фулхэм Арсенал 2:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:2 Кардифф Сити Бёрнли 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Кристал Пэлас
Последние игры между собой
Бёрнли: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 5
Саутгемптон: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 5
Бёрнли 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 3:1 Бёрнли Премьер-лига Саутгемптон 2:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 4:3 Бёрнли Кубок Саутгемптон 2:0 Бёрнли Бёрнли 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:2 Бёрнли Бёрнли 3:2 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Бёрнли Бёрнли 2:3 Саутгемптон
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Уотфорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Бёрнли
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Шеффилд Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Норвич
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Бёрнли
46.7% (21)
Ничья
35.6% (16)
Саутгемптон
17.8% (8)
1:1 Ничья
35.6% (16)
2:1 Бёрнли
24.4% (11)
1:0 Бёрнли
22.2% (10)
1:2 Саутгемптон
15.6% (7)
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