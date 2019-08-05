Англия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Бёрнли
 
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Стадион:
Саутгемптон

Предыдущие игры

Бёрнли Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Бёрнли 2:0 Парма Бёрнли 6:1 Ницца Уиган 2:2 Бёрнли Флитвуд Таун 0:2 Бёрнли
Порт Вейл 1:3 Бёрнли Крю Александра 1:0 Бёрнли Бёрнли 1:3 Арсенал Эвертон 2:0 Бёрнли Бёрнли 0:1 Манчестер Сити Челси 2:2 Бёрнли Бёрнли 2:0 Кардифф Сити Борнмут 1:3 Бёрнли Бёрнли 2:0 Вулверхэмптон Бёрнли 1:2 Лестер Ливерпуль 4:2 Бёрнли Бёрнли 1:3 Кристал Пэлас Ньюкасл 2:0 Бёрнли Бёрнли 2:1 Тоттенхэм Брайтон 1:3 Бёрнли Бёрнли 1:1 Саутгемптон
Саутгемптон Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Саутгемптон 2:0 Кёльн Фейеноорд 1:3 Саутгемптон Гуанчжоу Фули 0:4 Саутгемптон Престон Норт Энд 1:3 Саутгемптон
Альтах 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Хаддерсфилд Таун Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:3 Борнмут Уотфорд 1:1 Саутгемптон Ньюкасл 3:1 Саутгемптон Саутгемптон 3:1 Вулверхэмптон Саутгемптон 1:3 Ливерпуль Брайтон 0:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:1 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 3:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Фулхэм Арсенал 2:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:2 Кардифф Сити Бёрнли 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Кристал Пэлас

Последние игры между собой

Бёрнли: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 5
Саутгемптон: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 5
Бёрнли 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:1 Бёрнли Премьер-лига
Бёрнли 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 3:1 Бёрнли Премьер-лига Саутгемптон 2:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 4:3 Бёрнли Кубок Саутгемптон 2:0 Бёрнли Бёрнли 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:2 Бёрнли Бёрнли 3:2 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Бёрнли Бёрнли 2:3 Саутгемптон
Команда И В Н П Г О
1. Челси 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Манчестер Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Лестер 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Арсенал 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Ньюкасл 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Астон Вилла 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Тоттенхэм 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Эвертон 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Уотфорд 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Бёрнли 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Борнмут 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Брайтон 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Шеффилд Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Саутгемптон 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Манчестер Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Вест Хэм 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Ливерпуль 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Норвич 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Бёрнли - Саутгемптон

    До начала игры, которая состоится 10.08.2019, осталось 2 дня 16 часов 52 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Бёрнли - Саутгемптон
    Бёрнли
    46.7% (21)
    Ничья
    35.6% (16)
    Саутгемптон
    17.8% (8)
    1:1 Ничья
    35.6% (16)
    2:1 Бёрнли
    24.4% (11)
    1:0 Бёрнли
    22.2% (10)
    1:2 Саутгемптон
    15.6% (7)
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