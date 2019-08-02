Россия: Премьер-лига 2019-2020
Предыдущие игры
Краснодар Последние 20 матчей: +9 =6 -5Краснодар 0:1 Порту Зенит 1:1 Краснодар Краснодар 3:0 Сочи Уфа 2:3 Краснодар
Ахмат 1:0 Краснодар Крылья Советов 2:1 Краснодар Краснодар 0:2 Урал Спартак Москва 1:2 Краснодар Триглав 2:2 Краснодар Краснодар 3:0 Ростов Краснодар 1:0 ЦСКА Москва Краснодар 2:2 Чайка Краснодар 1:0 Рубин Арсенал Тула 0:3 Краснодар Енисей 0:4 Краснодар Ростов 1:1 Краснодар Краснодар 2:0 ЦСКА Москва Ахмат 1:1 Краснодар Краснодар 2:3 Зенит Динамо Москва 1:1 Краснодар
Рубин Последние 20 матчей: +4 =7 -9Рубин 0:1 ЦСКА Москва Рубин 1:0 Ахмат Динамо Москва 0:1 Рубин Локомотив Москва 1:1 Рубин
ЦСКА Москва 4:0 Рубин Рубин 0:0 Тамбов Рубин 0:1 Нижний Новгород Рубин 4:1 Мордовия Рубин 1:2 Нефтехимик Краснодар 1:0 Рубин Рубин 0:0 Анжи Локомотив Москва 4:0 Рубин Рубин 2:0 Оренбург Спартак Москва 1:1 Рубин Рубин 1:1 Уфа Урал 2:1 Рубин Крылья Советов 1:0 Рубин Рубин 0:0 Арсенал Тула Енисей 1:1 Рубин Рубин 0:2 Ростов
Последние игры между собой
Краснодар: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 3
Рубин: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 11
Рубин 0:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 1:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:1 Рубин Премьер-лига Рубин 1:2 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:0 Рубин Премьер-лига Рубин 0:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 2:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:1 Рубин Премьер-лига Краснодар 3:1 Рубин Премьер-лига Рубин 2:1 Краснодар Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|4 - 3
|9
|3.
|Ростов
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 7
|8
|4.
|Краснодар
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|5.
|Урал
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|Рубин
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|8.
|Арсенал Тула
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|9.
|Ахмат
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 5
|6
|10.
|Динамо Москва
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|11.
|Спартак Москва
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|12.
|Уфа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|13.
|Тамбов
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 5
|3
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 7
|3
|15.
|Сочи
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 6
|1
|16.
|Оренбург
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 8
|0
Краснодар
97.7% (42)
Ничья
0% (0)
Рубин
2.3% (1)
2:0 Krasnodar
39.5% (17)
2:1 Krasnodar
37.2% (16)
1:0 Krasnodar
18.6% (8)
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