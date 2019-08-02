Россия: Премьер-лига 2019-2020

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Краснодар
 
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Стадион:
Рубин

Предыдущие игры

Краснодар Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Краснодар 0:1 Порту Зенит 1:1 Краснодар Краснодар 3:0 Сочи Уфа 2:3 Краснодар
Ахмат 1:0 Краснодар Крылья Советов 2:1 Краснодар Краснодар 0:2 Урал Спартак Москва 1:2 Краснодар Триглав 2:2 Краснодар Краснодар 3:0 Ростов Краснодар 1:0 ЦСКА Москва Краснодар 2:2 Чайка Краснодар 1:0 Рубин Арсенал Тула 0:3 Краснодар Енисей 0:4 Краснодар Ростов 1:1 Краснодар Краснодар 2:0 ЦСКА Москва Ахмат 1:1 Краснодар Краснодар 2:3 Зенит Динамо Москва 1:1 Краснодар
Рубин Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Рубин 0:1 ЦСКА Москва Рубин 1:0 Ахмат Динамо Москва 0:1 Рубин Локомотив Москва 1:1 Рубин
ЦСКА Москва 4:0 Рубин Рубин 0:0 Тамбов Рубин 0:1 Нижний Новгород Рубин 4:1 Мордовия Рубин 1:2 Нефтехимик Краснодар 1:0 Рубин Рубин 0:0 Анжи Локомотив Москва 4:0 Рубин Рубин 2:0 Оренбург Спартак Москва 1:1 Рубин Рубин 1:1 Уфа Урал 2:1 Рубин Крылья Советов 1:0 Рубин Рубин 0:0 Арсенал Тула Енисей 1:1 Рубин Рубин 0:2 Ростов

Последние игры между собой

Краснодар: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 3
Рубин: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 11
Краснодар 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 2:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:1 Рубин Премьер-лига Рубин 1:2 Краснодар Премьер-лига
Рубин 0:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 1:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:1 Рубин Премьер-лига Рубин 1:2 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:0 Рубин Премьер-лига Рубин 0:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 2:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:1 Рубин Премьер-лига Краснодар 3:1 Рубин Премьер-лига Рубин 2:1 Краснодар Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
2. ЦСКА Москва Заявка 4 3 0 1 4 - 3 9
3. Ростов Заявка 4 2 2 0 9 - 7 8
4. Краснодар Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
5. Урал Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
6. Локомотив Москва Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
7. Рубин Заявка 4 2 1 1 3 - 2 7
8. Арсенал Тула Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
9. Ахмат Заявка 4 2 0 2 3 - 5 6
10. Динамо Москва Заявка 4 1 2 1 3 - 2 5
11. Спартак Москва Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
12. Уфа Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
13. Тамбов Заявка 4 1 0 3 4 - 5 3
14. Крылья Советов Заявка 4 1 0 3 6 - 7 3
15. Сочи Заявка 4 0 1 3 0 - 6 1
16. Оренбург Заявка 4 0 0 4 3 - 8 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар - Рубин

    До начала игры, которая состоится 10.08.2019, осталось 2 дня 18 часов 51 минуту.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Краснодар - Рубин
    Краснодар
    97.7% (42)
    Ничья
    0% (0)
    Рубин
    2.3% (1)
    2:0 Krasnodar
    39.5% (17)
    2:1 Krasnodar
    37.2% (16)
    1:0 Krasnodar
    18.6% (8)
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