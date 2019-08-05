Англия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Лестер
 
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Стадион:
Вулверхэмптон

Предыдущие игры

Лестер Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Лестер 2:1 Аталанта Ротерхэм 2:2 Лестер Сток Сити 1:2 Лестер Кембридж Юнайтед 0:3 Лестер
Челтенем 1:2 Лестер Сканторп 0:1 Лестер Лестер 0:0 Челси Манчестер Сити 1:0 Лестер Лестер 3:0 Арсенал Вест Хэм 2:2 Лестер Лестер 0:1 Ньюкасл Хаддерсфилд Таун 1:4 Лестер Лестер 2:0 Борнмут Бёрнли 1:2 Лестер Лестер 3:1 Фулхэм Уотфорд 2:1 Лестер Лестер 2:1 Брайтон Лестер 1:4 Кристал Пэлас Тоттенхэм 3:1 Лестер Лестер 0:1 Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Пюник 0:4 Вулверхэмптон Крузейдерс 1:4 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Крузейдерс Вулверхэмптон 0:0 Манчестер Сити
Ньюкасл 0:4 Вулверхэмптон Ливерпуль 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Уотфорд 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:1 Арсенал Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Саутгемптон 3:1 Вулверхэмптон Уотфорд 3:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Юнайтед Бёрнли 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Юнайтед Челси 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кардифф Сити Хаддерсфилд Таун 1:0 Вулверхэмптон Борнмут 1:1 Вулверхэмптон Бристоль Сити 0:1 Вулверхэмптон

Последние игры между собой

Лестер: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Вулверхэмптон: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Вулверхэмптон 4:3 Лестер Премьер-лига Вулверхэмптон 0:0 Лестер Кубок лиги Лестер 2:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 1:0 Лестер Товарищеские матчи
Лестер 2:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Лестер Вулверхэмптон 1:1 Лестер
Команда И В Н П Г О
1. Челси 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Манчестер Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Лестер 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Арсенал 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Ньюкасл 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Астон Вилла 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Тоттенхэм 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Эвертон 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Уотфорд 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Бёрнли 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Борнмут 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Брайтон 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Шеффилд Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Саутгемптон 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Манчестер Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Вест Хэм 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Ливерпуль 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Норвич 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Лестер - Вулверхэмптон

    До начала игры, которая состоится 11.08.2019, осталось 2 дня 13 часов 23 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Лестер - Вулверхэмптон
    Лестер
    87.7% (50)
    Ничья
    10.5% (6)
    Вулверхэмптон
    1.8% (1)
    2:1 Лестер
    43.9% (25)
    1:0 Лестер
    29.8% (17)
    2:0 Лестер
    12.3% (7)
    1:1 Ничья
    8.8% (5)
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