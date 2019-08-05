Англия: Премьер-лига 2019-2020
Лестер
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Стадион: Кинг Пауэр
Вулверхэмптон
Предыдущие игры
Лестер Последние 20 матчей: +11 =3 -6Лестер 2:1 Аталанта Ротерхэм 2:2 Лестер Сток Сити 1:2 Лестер Кембридж Юнайтед 0:3 Лестер
Челтенем 1:2 Лестер Сканторп 0:1 Лестер Лестер 0:0 Челси Манчестер Сити 1:0 Лестер Лестер 3:0 Арсенал Вест Хэм 2:2 Лестер Лестер 0:1 Ньюкасл Хаддерсфилд Таун 1:4 Лестер Лестер 2:0 Борнмут Бёрнли 1:2 Лестер Лестер 3:1 Фулхэм Уотфорд 2:1 Лестер Лестер 2:1 Брайтон Лестер 1:4 Кристал Пэлас Тоттенхэм 3:1 Лестер Лестер 0:1 Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +12 =3 -5Пюник 0:4 Вулверхэмптон Крузейдерс 1:4 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Крузейдерс Вулверхэмптон 0:0 Манчестер Сити
Ньюкасл 0:4 Вулверхэмптон Ливерпуль 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Уотфорд 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:1 Арсенал Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Саутгемптон 3:1 Вулверхэмптон Уотфорд 3:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Юнайтед Бёрнли 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Юнайтед Челси 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кардифф Сити Хаддерсфилд Таун 1:0 Вулверхэмптон Борнмут 1:1 Вулверхэмптон Бристоль Сити 0:1 Вулверхэмптон
Последние игры между собой
Лестер: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Вулверхэмптон: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Уотфорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Бёрнли
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Шеффилд Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Норвич
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Лестер
87.7% (50)
Ничья
10.5% (6)
Вулверхэмптон
1.8% (1)
2:1 Лестер
43.9% (25)
1:0 Лестер
29.8% (17)
2:0 Лестер
12.3% (7)
1:1 Ничья
8.8% (5)
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