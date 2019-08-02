Россия: Премьер-лига 2019-2020

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Ростов
 
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Стадион:
Крылья Советов

Предыдущие игры

Ростов Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Урал 2:2 Ростов Арсенал Тула 2:3 Ростов Ростов 2:2 Спартак Москва Ростов 2:1 Оренбург
Ганновер 96 2:1 Ростов ЦСКА Москва 1:2 Ростов Краснодар 3:0 Ростов Ростов 2:0 Спартак Москва Ахмат 1:0 Ростов Ростов 1:0 Зенит Ростов 0:2 Локомотив Москва Динамо Москва 0:0 Ростов Ростов 1:1 Краснодар Анжи 1:1 Ростов Ростов 1:2 Локомотив Москва Оренбург 3:0 Ростов Ростов 2:1 Спартак Москва Уфа 1:0 Ростов Локомотив Москва 2:2 Ростов Ростов 2:1 Урал
Крылья Советов Последние 20 матчей: +5 =1 -14
Крылья Советов 1:2 Локомотив Москва Уфа 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:3 Арсенал Тула Крылья Советов 2:0 ЦСКА Москва
Крылья Советов 2:1 Краснодар Крылья Советов 2:1 Целе Крылья Советов 1:2 Хайдук Крылья Советов 0:1 Баник Острава Крылья Советов 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:3 Крылья Советов ЦСКА Москва 6:0 Крылья Советов Крылья Советов 1:2 Спартак Москва Ахмат 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 1:1 Уфа Зенит 4:2 Крылья Советов Крылья Советов 0:1 Урал Динамо Москва 1:0 Крылья Советов Крылья Советов 1:0 Рубин Краснодар 1:0 Крылья Советов Оренбург 3:1 Крылья Советов

Последние игры между собой

Ростов: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 6
Крылья Советов: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 7
Крылья Советов 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 0:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:0 Ростов Премьер-лига Ростов 2:1 Крылья Советов Премьер-лига
Крылья Советов 0:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:2 Ростов Премьер-лига Ростов 1:2 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:2 Ростов Премьер-лига Ростов 1:2 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Крылья Советов Премьер-лига Ростов 1:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 2:2 Ростов Премьер-лига Ростов 1:2 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:2 Ростов Премьер-лига Крылья Советов 2:2 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Крылья Советов Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
2. ЦСКА Москва Заявка 4 3 0 1 4 - 3 9
3. Ростов Заявка 4 2 2 0 9 - 7 8
4. Краснодар Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
5. Урал Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
6. Локомотив Москва Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
7. Рубин Заявка 4 2 1 1 3 - 2 7
8. Арсенал Тула Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
9. Ахмат Заявка 4 2 0 2 3 - 5 6
10. Динамо Москва Заявка 4 1 2 1 3 - 2 5
11. Спартак Москва Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
12. Уфа Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
13. Тамбов Заявка 4 1 0 3 4 - 5 3
14. Крылья Советов Заявка 4 1 0 3 6 - 7 3
15. Сочи Заявка 4 0 1 3 0 - 6 1
16. Оренбург Заявка 4 0 0 4 3 - 8 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - Крылья Советов

    До начала игры, которая состоится 12.08.2019, осталось 2 дня 18 часов 27 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Ростов - Крылья Советов
    Ростов
    92% (69)
    Ничья
    6.7% (5)
    Крылья Советов
    1.3% (1)
    2:1 Ростов
    33.3% (25)
    2:0 Ростов
    26.7% (20)
    1:0 Ростов
    20% (15)
    3:1 Ростов
    9.3% (7)
    1:1 Ничья
    5.3% (4)
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