Россия: Премьер-лига 2019-2020
Ростов
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Стадион: Ростов Арена
Крылья Советов
Предыдущие игры
Ростов Последние 20 матчей: +7 =6 -7Урал 2:2 Ростов Арсенал Тула 2:3 Ростов Ростов 2:2 Спартак Москва Ростов 2:1 Оренбург
Ганновер 96 2:1 Ростов ЦСКА Москва 1:2 Ростов Краснодар 3:0 Ростов Ростов 2:0 Спартак Москва Ахмат 1:0 Ростов Ростов 1:0 Зенит Ростов 0:2 Локомотив Москва Динамо Москва 0:0 Ростов Ростов 1:1 Краснодар Анжи 1:1 Ростов Ростов 1:2 Локомотив Москва Оренбург 3:0 Ростов Ростов 2:1 Спартак Москва Уфа 1:0 Ростов Локомотив Москва 2:2 Ростов Ростов 2:1 Урал
Крылья Советов Последние 20 матчей: +5 =1 -14Крылья Советов 1:2 Локомотив Москва Уфа 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:3 Арсенал Тула Крылья Советов 2:0 ЦСКА Москва
Крылья Советов 2:1 Краснодар Крылья Советов 2:1 Целе Крылья Советов 1:2 Хайдук Крылья Советов 0:1 Баник Острава Крылья Советов 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:3 Крылья Советов ЦСКА Москва 6:0 Крылья Советов Крылья Советов 1:2 Спартак Москва Ахмат 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 1:1 Уфа Зенит 4:2 Крылья Советов Крылья Советов 0:1 Урал Динамо Москва 1:0 Крылья Советов Крылья Советов 1:0 Рубин Краснодар 1:0 Крылья Советов Оренбург 3:1 Крылья Советов
Последние игры между собой
Ростов: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 6
Крылья Советов: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 7
Крылья Советов 0:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:2 Ростов Премьер-лига Ростов 1:2 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:2 Ростов Премьер-лига Ростов 1:2 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Крылья Советов Премьер-лига Ростов 1:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 2:2 Ростов Премьер-лига Ростов 1:2 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:2 Ростов Премьер-лига Крылья Советов 2:2 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Крылья Советов Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|4 - 3
|9
|3.
|Ростов
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 7
|8
|4.
|Краснодар
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|5.
|Урал
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|Рубин
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|8.
|Арсенал Тула
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|9.
|Ахмат
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 5
|6
|10.
|Динамо Москва
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|11.
|Спартак Москва
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|12.
|Уфа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|13.
|Тамбов
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 5
|3
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 7
|3
|15.
|Сочи
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 6
|1
|16.
|Оренбург
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 8
|0
Ростов
92% (69)
Ничья
6.7% (5)
Крылья Советов
1.3% (1)
2:1 Ростов
33.3% (25)
2:0 Ростов
26.7% (20)
1:0 Ростов
20% (15)
3:1 Ростов
9.3% (7)
1:1 Ничья
5.3% (4)
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