Россия: Премьер-лига 2019-2020

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Оренбург
 
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Стадион:
Тамбов

Предыдущие игры

Оренбург Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Ахмат 2:1 Оренбург Оренбург 0:2 Зенит ЦСКА Москва 2:1 Оренбург Ростов 2:1 Оренбург
Оренбург 2:2 Динамо Загреб Копенгаген 0:2 Оренбург Оренбург 1:0 Краковия Оренбург 1:1 Университатя Крайова Оренбург 0:1 ЧФР Клуж Оренбург 2:0 Спартак Москва Уфа 0:2 Оренбург Оренбург 2:2 Урал Рубин 2:0 Оренбург Оренбург 1:1 Арсенал Тула Енисей 2:1 Оренбург Оренбург 3:0 Ростов ЦСКА Москва 2:3 Оренбург Оренбург 1:3 Ахмат Оренбург 3:1 Крылья Советов Зенит 3:1 Оренбург
Тамбов Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Тамбов 0:1 Арсенал Тула Тамбов 2:0 Спартак Москва Локомотив Москва 2:1 Тамбов Зенит 2:1 Тамбов
Рубин 0:0 Тамбов Белшина 0:2 Тамбов Динамо Минск 2:3 Тамбов Шахтёр Солигорск 1:3 Тамбов Локомотив Гомель 0:1 Тамбов Тамбов 2:1 Зенит-2 Тамбов 1:0 Ротор Химки 2:0 Тамбов Тамбов 0:0 Факел Спартак-2 2:2 Тамбов Тамбов 1:0 Шинник Авангард Курск 0:0 Тамбов Тамбов 0:3 Сочи Томь 1:1 Тамбов Тамбов 2:1 Луч Чертаново 0:1 Тамбов

Последние игры между собой

Оренбург: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Тамбов: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Тамбов 1:1 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 2:1 Тамбов ФНЛ - Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
2. ЦСКА Москва Заявка 4 3 0 1 4 - 3 9
3. Ростов Заявка 4 2 2 0 9 - 7 8
4. Краснодар Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
5. Урал Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
6. Локомотив Москва Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
7. Рубин Заявка 4 2 1 1 3 - 2 7
8. Арсенал Тула Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
9. Ахмат Заявка 4 2 0 2 3 - 5 6
10. Динамо Москва Заявка 4 1 2 1 3 - 2 5
11. Спартак Москва Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
12. Уфа Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
13. Тамбов Заявка 4 1 0 3 4 - 5 3
14. Крылья Советов Заявка 4 1 0 3 6 - 7 3
15. Сочи Заявка 4 0 1 3 0 - 6 1
16. Оренбург Заявка 4 0 0 4 3 - 8 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - Тамбов

    До начала игры, которая состоится 10.08.2019, осталось 2 дня 13 часов 52 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Оренбург - Тамбов
    Оренбург
    79.6% (43)
    Ничья
    14.8% (8)
    Тамбов
    5.6% (3)
    1:0 Оренбург
    37% (20)
    2:1 Оренбург
    33.3% (18)
    1:1 Ничья
    13% (7)
    2:0 Оренбург
    5.6% (3)
    3:1 Оренбург
    3.7% (2)
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