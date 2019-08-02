Россия: Премьер-лига 2019-2020
Предыдущие игры
Оренбург Последние 20 матчей: +7 =4 -9Ахмат 2:1 Оренбург Оренбург 0:2 Зенит ЦСКА Москва 2:1 Оренбург Ростов 2:1 Оренбург
Оренбург 2:2 Динамо Загреб Копенгаген 0:2 Оренбург Оренбург 1:0 Краковия Оренбург 1:1 Университатя Крайова Оренбург 0:1 ЧФР Клуж Оренбург 2:0 Спартак Москва Уфа 0:2 Оренбург Оренбург 2:2 Урал Рубин 2:0 Оренбург Оренбург 1:1 Арсенал Тула Енисей 2:1 Оренбург Оренбург 3:0 Ростов ЦСКА Москва 2:3 Оренбург Оренбург 1:3 Ахмат Оренбург 3:1 Крылья Советов Зенит 3:1 Оренбург
Тамбов Последние 20 матчей: +10 =5 -5Тамбов 0:1 Арсенал Тула Тамбов 2:0 Спартак Москва Локомотив Москва 2:1 Тамбов Зенит 2:1 Тамбов
Рубин 0:0 Тамбов Белшина 0:2 Тамбов Динамо Минск 2:3 Тамбов Шахтёр Солигорск 1:3 Тамбов Локомотив Гомель 0:1 Тамбов Тамбов 2:1 Зенит-2 Тамбов 1:0 Ротор Химки 2:0 Тамбов Тамбов 0:0 Факел Спартак-2 2:2 Тамбов Тамбов 1:0 Шинник Авангард Курск 0:0 Тамбов Тамбов 0:3 Сочи Томь 1:1 Тамбов Тамбов 2:1 Луч Чертаново 0:1 Тамбов
Последние игры между собой
Оренбург: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Тамбов: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|4 - 3
|9
|3.
|Ростов
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 7
|8
|4.
|Краснодар
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|5.
|Урал
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|Рубин
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|8.
|Арсенал Тула
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|9.
|Ахмат
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 5
|6
|10.
|Динамо Москва
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|11.
|Спартак Москва
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|12.
|Уфа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|13.
|Тамбов
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 5
|3
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 7
|3
|15.
|Сочи
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 6
|1
|16.
|Оренбург
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 8
|0
Оренбург
79.6% (43)
Ничья
14.8% (8)
Тамбов
5.6% (3)
1:0 Оренбург
37% (20)
2:1 Оренбург
33.3% (18)
1:1 Ничья
13% (7)
2:0 Оренбург
5.6% (3)
3:1 Оренбург
3.7% (2)
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