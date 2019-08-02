Россия: Премьер-лига 2019-2020

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Динамо Москва
 
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Стадион:
Зенит

Предыдущие игры

Динамо Москва Последние 20 матчей: +6 =10 -4
Спартак Москва 0:0 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Урал Динамо Москва 0:1 Рубин Арсенал Тула 1:1 Динамо Москва
Слован Либерец 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:1 Спарта Прага Аполлон 0:2 Динамо Москва Динамо Москва 3:0 Рудар Веленье Динамо Москва 11:0 Дравоград Динамо Москва 3:3 Арсенал Тула Енисей 2:2 Динамо Москва Динамо Москва 0:0 Ростов ЦСКА Москва 2:2 Динамо Москва Динамо Москва 0:0 Ахмат Зенит 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Крылья Советов Динамо Москва 1:1 Краснодар Анжи 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Локомотив Москва Оренбург 1:0 Динамо Москва
Зенит Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Зенит 1:1 Краснодар Оренбург 0:2 Зенит Сочи 0:2 Зенит Зенит 2:1 Тамбов
Зенит 2:3 Локомотив Москва Црвена Звезда 0:1 Зенит Гонвед 0:3 Зенит Левски София 0:1 Зенит Ваккер Инсбрук 1:6 Зенит Зенит 4:1 Енисей Ростов 1:0 Зенит Зенит 3:1 ЦСКА Москва Ахмат 1:1 Зенит Зенит 4:2 Крылья Советов Зенит 2:0 Динамо Москва Краснодар 2:3 Зенит Зенит 5:0 Анжи Локомотив Москва 1:1 Зенит Зенит 3:1 Оренбург Зенит 0:3 Аустрия Вена

Последние игры между собой

Динамо Москва: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Зенит: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Зенит 2:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:0 Зенит Премьер-лига Зенит 5:0 Динамо Москва Товарищеские матчи Зенит 2:1 Динамо Москва Премьер-лига
Динамо Москва 0:0 Зенит Премьер-лига Динамо Москва 0:3 Зенит Премьер-лига Зенит 2:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:1 Зенит Премьер-лига Зенит 3:2 Динамо Москва Премьер-лига Зенит 2:4 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Зенит Премьер-лига Динамо Москва 3:0 Зенит Премьер-лига Зенит 2:0 Динамо Москва Премьер-лига Зенит 2:1 Динамо Москва Премьер-лига Зенит 0:1 Динамо Москва Кубок Динамо Москва 1:5 Зенит Премьер-лига Зенит 0:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Зенит Премьер-лига Зенит 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:2 Зенит Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
2. ЦСКА Москва Заявка 4 3 0 1 4 - 3 9
3. Ростов Заявка 4 2 2 0 9 - 7 8
4. Краснодар Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
5. Урал Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
6. Локомотив Москва Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
7. Рубин Заявка 4 2 1 1 3 - 2 7
8. Арсенал Тула Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
9. Ахмат Заявка 4 2 0 2 3 - 5 6
10. Динамо Москва Заявка 4 1 2 1 3 - 2 5
11. Спартак Москва Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
12. Уфа Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
13. Тамбов Заявка 4 1 0 3 4 - 5 3
14. Крылья Советов Заявка 4 1 0 3 6 - 7 3
15. Сочи Заявка 4 0 1 3 0 - 6 1
16. Оренбург Заявка 4 0 0 4 3 - 8 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - Зенит

    До начала игры, которая состоится 10.08.2019, осталось 2 дня 18 часов 51 минуту.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Динамо Москва - Зенит
    Динамо Москва
    6.7% (3)
    Ничья
    20% (9)
    Зенит
    73.3% (33)
    1:2 Зенит
    26.7% (12)
    0:2 Зенит
    22.2% (10)
    1:1 Ничья
    20% (9)
    0:1 Зенит
    11.1% (5)
    1:4 Зенит
    6.7% (3)
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