Россия: Премьер-лига 2019-2020
Динамо Москва
Позже
Стадион: ВТБ Арена
Зенит
Предыдущие игры
Динамо Москва Последние 20 матчей: +6 =10 -4Спартак Москва 0:0 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Урал Динамо Москва 0:1 Рубин Арсенал Тула 1:1 Динамо Москва
Слован Либерец 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:1 Спарта Прага Аполлон 0:2 Динамо Москва Динамо Москва 3:0 Рудар Веленье Динамо Москва 11:0 Дравоград Динамо Москва 3:3 Арсенал Тула Енисей 2:2 Динамо Москва Динамо Москва 0:0 Ростов ЦСКА Москва 2:2 Динамо Москва Динамо Москва 0:0 Ахмат Зенит 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Крылья Советов Динамо Москва 1:1 Краснодар Анжи 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Локомотив Москва Оренбург 1:0 Динамо Москва
Зенит Последние 20 матчей: +14 =3 -3Зенит 1:1 Краснодар Оренбург 0:2 Зенит Сочи 0:2 Зенит Зенит 2:1 Тамбов
Зенит 2:3 Локомотив Москва Црвена Звезда 0:1 Зенит Гонвед 0:3 Зенит Левски София 0:1 Зенит Ваккер Инсбрук 1:6 Зенит Зенит 4:1 Енисей Ростов 1:0 Зенит Зенит 3:1 ЦСКА Москва Ахмат 1:1 Зенит Зенит 4:2 Крылья Советов Зенит 2:0 Динамо Москва Краснодар 2:3 Зенит Зенит 5:0 Анжи Локомотив Москва 1:1 Зенит Зенит 3:1 Оренбург Зенит 0:3 Аустрия Вена
Последние игры между собой
Динамо Москва: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Зенит: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Динамо Москва 0:0 Зенит Премьер-лига Динамо Москва 0:3 Зенит Премьер-лига Зенит 2:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:1 Зенит Премьер-лига Зенит 3:2 Динамо Москва Премьер-лига Зенит 2:4 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Зенит Премьер-лига Динамо Москва 3:0 Зенит Премьер-лига Зенит 2:0 Динамо Москва Премьер-лига Зенит 2:1 Динамо Москва Премьер-лига Зенит 0:1 Динамо Москва Кубок Динамо Москва 1:5 Зенит Премьер-лига Зенит 0:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Зенит Премьер-лига Зенит 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:2 Зенит Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|4 - 3
|9
|3.
|Ростов
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 7
|8
|4.
|Краснодар
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|5.
|Урал
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|Рубин
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|8.
|Арсенал Тула
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|9.
|Ахмат
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 5
|6
|10.
|Динамо Москва
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|11.
|Спартак Москва
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|12.
|Уфа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|13.
|Тамбов
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 5
|3
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 7
|3
|15.
|Сочи
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 6
|1
|16.
|Оренбург
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 8
|0
Динамо Москва
6.7% (3)
Ничья
20% (9)
Зенит
73.3% (33)
1:2 Зенит
26.7% (12)
0:2 Зенит
22.2% (10)
1:1 Ничья
20% (9)
0:1 Зенит
11.1% (5)
1:4 Зенит
6.7% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...