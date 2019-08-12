Польша: Экстракласса 2019-2020

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  4. Экстракласса 2019-2020
Лехия Гданьск
1:0
Перерыв

Стадион:
Ягеллония
0'
1:0
25' Гол
Собех Артур
12
Куцяк
Душан
19
Фила
Карол
25
Налепа
Михал
26
Августин
Блажей
22
Младенович
Филип
36
Маковский
Томаш
9
Patryk
Lipski
6
Кубицки
Ярослав
28
Пайшау
Флавиу
90
Собех
Артур
21
Пешко
Славомир
96
Венгларз
Дамиан
7
Вуйцицки
Якуб
17
Рунье
Иван
15
Zoran
Arsenic
19
Бедварссон
Бедвар
26
Поспишил
Мартин
11
Имас
Хесус
6
Романчук
Тарас
14
Пржикрыл
Томаш
9
Patryk
Klimala
10
Камара
Хуан
Лехия Гданьск
4-3-3
Ягеллония
4-3-3

Ход матча

25'
Собех Артур
(Младенович Филип)
1:0

Предыдущие игры

Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Висла Плоцк 1:2 Лехия Гданьск Брондбю 4:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:0 Висла Краков Лехия Гданьск 2:1 Брондбю
ЛКС Лодзь 0:0 Лехия Гданьск Пяст 1:3 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Ягеллония Лех 2:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Заглембе Любин Краковия 2:0 Лехия Гданьск Ягеллония 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:3 Легия Погонь Щецин 3:4 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:2 Пяст Краковия 4:2 Лехия Гданьск Ракув 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Лех Арка Гдыня 0:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Пяст Заглембе Сосновец 0:1 Лехия Гданьск
Ягеллония Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Заглембе Любин 2:2 Ягеллония Ягеллония 0:1 Ракув Арка Гдыня 0:3 Ягеллония Лехия Гданьск 2:0 Ягеллония
Ягеллония 1:0 Легия Пяст 2:1 Ягеллония Ягеллония 4:2 Погонь Щецин Ягеллония 0:1 Лехия Гданьск Заглембе Любин 2:0 Ягеллония Краковия 0:1 Ягеллония Ягеллония 3:3 Лех Лех 0:2 Ягеллония Ягеллония 2:1 Медзь Ягеллония 2:1 Заглембе Сосновец Легия 3:0 Ягеллония Погонь Щецин 0:0 Ягеллония Ягеллония 1:3 Корона Кельце Одра Ополе 0:2 Ягеллония Шлёнск 2:0 Ягеллония Ягеллония 2:2 Гурник Забже

Последние игры между собой

Лехия Гданьск: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Ягеллония: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Лехия Гданьск 2:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:1 Лехия Гданьск Кубок Лехия Гданьск 3:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:1 Лехия Гданьск Экстракласса
Ягеллония 4:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:3 Ягеллония Экстракласса Лехия Гданьск 4:0 Ягеллония Экстракласса Лехия Гданьск 3:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 5:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:3 Лехия Гданьск Экстракласса Ягеллония 4:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония Кубок Польши Ягеллония 2:1 Лехия Гданьск Кубок Польши Ягеллония 0:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 2:0 Ягеллония Экстракласса Лехия Гданьск 2:3 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:2 Лехия Гданьск Экстракласса
Команда И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 4 3 1 0 5 - 1 10
2. Шлёнск 4 3 1 0 6 - 2 10
3. Лехия Гданьск 1:0 4 2 2 0 3 - 1 8
4. Лех 4 2 1 1 8 - 5 7
5. Краковия 4 2 1 1 6 - 4 7
6. Гурник Забже 4 2 1 1 3 - 2 7
7. Заглембе Любин 4 1 2 1 5 - 4 5
8. Пяст 4 1 2 1 3 - 3 5
9. Легия 3 1 1 1 3 - 3 4
10. Ягеллония 0:1 4 1 1 2 5 - 4 4
11. ЛКС Лодзь 4 1 1 2 3 - 4 4
12. Висла Краков 4 1 1 2 1 - 2 4
13. Корона Кельце 4 1 1 2 3 - 4 4
14. Ракув 4 1 0 3 2 - 5 3
15. Висла Плоцк 3 0 1 2 2 - 7 1
16. Арка Гдыня 4 0 1 3 1 - 8 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Собех Артур бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Energa Gdansk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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