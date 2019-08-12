Польша: Экстракласса 2019-2020
Лехия Гданьск
1:0
Перерыв
Стадион: Stadion Energa Gdansk
Ягеллония
1:0
25' ГолСобех Артур
12
Куцяк
Душан
19
Фила
Карол
25
Налепа
Михал
90
Собех
Артур
17
Рунье
Иван
11
Имас
Хесус
10
Камара
Хуан
- Основной состав
-
12 Куцяк ДушанВратарь
-
19 Фила КаролЗащитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Собех АртурНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Egi Vikri
-
-
77 Rafal Kobryn
-
-
Главный тренер: Piotr Stokowiec
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Рунье ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Камара ХуанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Bartosz Bida
-
-
Главный тренер: Мамрот Иренеуш
Ход матча
25'
1:0
Предыдущие игры
Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +10 =4 -6Висла Плоцк 1:2 Лехия Гданьск Брондбю 4:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:0 Висла Краков Лехия Гданьск 2:1 Брондбю
ЛКС Лодзь 0:0 Лехия Гданьск Пяст 1:3 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Ягеллония Лех 2:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Заглембе Любин Краковия 2:0 Лехия Гданьск Ягеллония 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:3 Легия Погонь Щецин 3:4 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:2 Пяст Краковия 4:2 Лехия Гданьск Ракув 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Лех Арка Гдыня 0:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Пяст Заглембе Сосновец 0:1 Лехия Гданьск
Ягеллония Последние 20 матчей: +8 =4 -8Заглембе Любин 2:2 Ягеллония Ягеллония 0:1 Ракув Арка Гдыня 0:3 Ягеллония Лехия Гданьск 2:0 Ягеллония
Ягеллония 1:0 Легия Пяст 2:1 Ягеллония Ягеллония 4:2 Погонь Щецин Ягеллония 0:1 Лехия Гданьск Заглембе Любин 2:0 Ягеллония Краковия 0:1 Ягеллония Ягеллония 3:3 Лех Лех 0:2 Ягеллония Ягеллония 2:1 Медзь Ягеллония 2:1 Заглембе Сосновец Легия 3:0 Ягеллония Погонь Щецин 0:0 Ягеллония Ягеллония 1:3 Корона Кельце Одра Ополе 0:2 Ягеллония Шлёнск 2:0 Ягеллония Ягеллония 2:2 Гурник Забже
Последние игры между собой
Лехия Гданьск: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Ягеллония: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Ягеллония 4:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:3 Ягеллония Экстракласса Лехия Гданьск 4:0 Ягеллония Экстракласса Лехия Гданьск 3:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 5:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:3 Лехия Гданьск Экстракласса Ягеллония 4:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония Кубок Польши Ягеллония 2:1 Лехия Гданьск Кубок Польши Ягеллония 0:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 2:0 Ягеллония Экстракласса Лехия Гданьск 2:3 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:2 Лехия Гданьск Экстракласса
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|2.
|Шлёнск
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|3.
|Лехия Гданьск
|1:0
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|4.
|Лех
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|5.
|Краковия
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|Гурник Забже
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|7.
|Заглембе Любин
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|8.
|Пяст
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|9.
|Легия
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Ягеллония
|0:1
|4
|1
|1
|2
|5 - 4
|4
|11.
|ЛКС Лодзь
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|12.
|Висла Краков
|4
|1
|1
|2
|1 - 2
|4
|13.
|Корона Кельце
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|14.
|Ракув
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|15.
|Висла Плоцк
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|16.
|Арка Гдыня
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
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