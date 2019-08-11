Польша: Экстракласса 2019-2020

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ЛКС Лодзь
0:0
Первый тайм: 7'

Стадион:
Пяст
0' 7'
25
Michal
Kolba
21
Jan
Grzesik
29
Maksymilian
Rozwandowicz
2
Собоциньский
Ян
4
Artur
Bogusz
9
Лучак
Войцех
20
Pirulo
II
28
Пионтек
Лукаш
6
Maciej
Wolski
11
Dani
Ramirez
88
Rafal
Kujawa
26
Плах
Франтишек
28
Рыманяк
Бартош
23
Гук
Томаш
4
Червински
Якуб
2
Киркесков
Миккель
19
Sebastian
Milewski
6
Хэйтли
Том
20
Кончковски
Мартин
18
Соколовски
Патрик
11
Феликс
Хорхе
9
Пажишек
Пётр
ЛКС Лодзь
4-1-4-1
Пяст
4-2-3-1

Предыдущие игры

ЛКС Лодзь Последние 20 матчей: +12 =6 -2
ЛКС Лодзь 1:2 Лех Краковия 1:2 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:0 Лехия Гданьск Одра Ополе 3:3 ЛКС Лодзь
ЛКС Лодзь 2:0 Хойничанка ГКС Ястшембе 0:2 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:0 Ракув Вигры Сувалки 1:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:0 Сандецья Тыхы 0:2 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:1 Пуща Неполомице Бытовия 0:2 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 3:0 Подбескидзе ЛКС Лодзь 3:0 Варта Познань Сталь Мелец 0:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 3:0 Гарбарния Краков Стомил Ольштын 2:2 ЛКС Лодзь ГКС Катовице 1:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 1:1 Нецеча ЛКС Лодзь 2:0 Хробры
Пяст Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Пяст 0:0 Погонь Щецин Рига 2:1 Пяст Шлёнск 2:1 Пяст Пяст 3:2 Рига
Пяст 1:1 Лех Пяст 1:2 БАТЭ Пяст 1:3 Лехия Гданьск БАТЭ 1:1 Пяст Пяст 1:0 Лех Погонь Щецин 0:0 Пяст Пяст 2:1 Ягеллония Легия 0:1 Пяст Пяст 3:1 Краковия Пяст 1:0 Заглембе Любин Лехия Гданьск 0:2 Пяст Пяст 4:0 Корона Кельце Висла Краков 2:2 Пяст Пяст 1:0 Висла Плоцк Лехия Гданьск 2:0 Пяст Пяст 2:1 Медзь

Последние игры между собой

ЛКС Лодзь: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Пяст: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Пяст 2:2 ЛКС Лодзь First League ЛКС Лодзь 2:2 Пяст First League ЛКС Лодзь 0:1 Пяст Orange Ekstraklasa Пяст 2:1 ЛКС Лодзь Orange Ekstraklasa
Команда И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 4 3 1 0 5 - 1 10
2. Шлёнск 4 3 1 0 6 - 2 10
3. Лех 4 2 1 1 8 - 5 7
4. Гурник Забже 4 2 1 1 3 - 2 7
5. Лехия Гданьск 3 1 2 0 2 - 1 5
6. Заглембе Любин 4 1 2 1 5 - 4 5
7. Ягеллония 3 1 1 1 5 - 3 4
8. Краковия 3 1 1 1 5 - 4 4
9. Легия 3 1 1 1 3 - 3 4
10. ЛКС Лодзь 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Корона Кельце 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Висла Краков 4 1 1 2 1 - 2 4
13. Ракув 4 1 0 3 2 - 5 3
14. Пяст 3 0 2 1 2 - 3 2
15. Висла Плоцк 3 0 1 2 2 - 7 1
16. Арка Гдыня 4 0 1 3 1 - 8 1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion LKS. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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