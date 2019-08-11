Польша: Экстракласса 2019-2020
ЛКС Лодзь
0:0
Первый тайм: 7'
Стадион: Stadion LKS
Пяст
25
Michal
Kolba
21
Jan
Grzesik
20
Pirulo
II
11
Dani
Ramirez
88
Rafal
Kujawa
23
Гук
Томаш
11
Феликс
Хорхе
- Основной состав
-
25 Michal KolbaВратарь
-
21 Jan GrzesikЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Pirulo IIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Dani RamirezПолузащитник
-
88 Rafal KujawaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
14 Guima II
-
Главный тренер: Kazimierz Moskal
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Гук ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Феликс ХорхеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
88 Корун УрошЗащитник
-
22 Моква ТомашЗащитник
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
- Полузащитник
-
21 Бадиа ЖерарПолузащитник
-
77 Гойко ДенисПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
Предыдущие игры
ЛКС Лодзь Последние 20 матчей: +12 =6 -2ЛКС Лодзь 1:2 Лех Краковия 1:2 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:0 Лехия Гданьск Одра Ополе 3:3 ЛКС Лодзь
ЛКС Лодзь 2:0 Хойничанка ГКС Ястшембе 0:2 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:0 Ракув Вигры Сувалки 1:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:0 Сандецья Тыхы 0:2 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:1 Пуща Неполомице Бытовия 0:2 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 3:0 Подбескидзе ЛКС Лодзь 3:0 Варта Познань Сталь Мелец 0:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 3:0 Гарбарния Краков Стомил Ольштын 2:2 ЛКС Лодзь ГКС Катовице 1:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 1:1 Нецеча ЛКС Лодзь 2:0 Хробры
Пяст Последние 20 матчей: +10 =5 -5Пяст 0:0 Погонь Щецин Рига 2:1 Пяст Шлёнск 2:1 Пяст Пяст 3:2 Рига
Пяст 1:1 Лех Пяст 1:2 БАТЭ Пяст 1:3 Лехия Гданьск БАТЭ 1:1 Пяст Пяст 1:0 Лех Погонь Щецин 0:0 Пяст Пяст 2:1 Ягеллония Легия 0:1 Пяст Пяст 3:1 Краковия Пяст 1:0 Заглембе Любин Лехия Гданьск 0:2 Пяст Пяст 4:0 Корона Кельце Висла Краков 2:2 Пяст Пяст 1:0 Висла Плоцк Лехия Гданьск 2:0 Пяст Пяст 2:1 Медзь
Последние игры между собой
ЛКС Лодзь: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Пяст: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|2.
|Шлёнск
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|3.
|Лех
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|4.
|Гурник Забже
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|5.
|Лехия Гданьск
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|6.
|Заглембе Любин
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|7.
|Ягеллония
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|8.
|Краковия
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|9.
|Легия
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|ЛКС Лодзь
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Корона Кельце
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Висла Краков
|4
|1
|1
|2
|1 - 2
|4
|13.
|Ракув
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|14.
|Пяст
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|15.
|Висла Плоцк
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|16.
|Арка Гдыня
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
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