Польша: Экстракласса 2019-2020

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  4. Экстракласса 2019-2020
Лех
1:3
Конец матча

Стадион:
Шлёнск
0'
5' Желтая карточка
Рогне Томас
0:1
6' Пенальти
Пих Роберт
1:1
14' Гол
Йевтич Дарко
1:2
16' Гол
Брозь Лукаш
1:3
26' Гол
Брозь Лукаш
65' Желтая карточка
Йевтич Дарко
66' Желтая карточка
Голла Войцех
74' Желтая карточка
Мончиньски Кжиштоф
89' Желтая карточка
Тиба Педру
90' Желтая карточка
Гумни Роберт
90' Вторая желтая карточка
Мончиньски Кжиштоф
90'+8
1
Ван
дер
Харт
Микки
2
Гумни
Роберт
4
Рогне
Томас
5
Црномаркович
Джордже
22
Костевич
Владимир
6
Karlo
Muhar
25
Тиба
Педру
24
Амарал
Жоау
10
Йевтич
Дарко
7
Юзвяк
Камиль
9
Гюткьяр
Кристиан
1
Путноцки
Матуш
28
Брозь
Лукаш
14
Голла
Войцех
3
Целебан
Пётр
4
Штиглец
Дино
29
Мончиньски
Кжиштоф
21
Jakub
Labojko
18
Мусонда
Лубамба
7
Пих
Роберт
8
Плахета
Пшемыслав
9
Экспозито
Эрик
Лех
4-2-3-1
Шлёнск
4-2-3-1

Ход матча

5'
Рогне Томас
 
6'
0:1
Пих Роберт
14'
Йевтич Дарко
(Karlo Muhar)
1:1
16'
1:2
Брозь Лукаш
(Штиглец Дино)
26'
1:3
Брозь Лукаш
(Мончиньски Кжиштоф)
55'
Пухач Тымотеуш
Амарал Жоау
 
65'
Йевтич Дарко
 
66'
 
Голла Войцех
70'
Макушевски Мацей
Костевич Владимир
 
71'
 
Mateusz Cholewiak
Экспозито Эрик
74'
 
Мончиньски Кжиштоф
80'
Томчик Павел
Karlo Muhar
 
84'
 
Данковски Камиль
Брозь Лукаш
89'
Тиба Педру
 
89'
 
Лыщаш Адриан
Плахета Пшемыслав
90'
Гумни Роберт
 
90'
 
Мончиньски Кжиштоф

Предыдущие игры

Лех Последние 20 матчей: +9 =5 -6
ЛКС Лодзь 1:2 Лех Лех 4:0 Висла Плоцк Пяст 1:1 Лех Лех 2:0 Витесс
Лех 2:1 Митьюлланд Лех 1:0 Брондбю Пяст 1:0 Лех Лех 2:1 Лехия Гданьск Краковия 1:0 Лех Лех 1:1 Заглембе Любин Погонь Щецин 1:1 Лех Лех 1:0 Легия Ягеллония 3:3 Лех Лех 0:2 Ягеллония Лехия Гданьск 1:0 Лех Лех 3:2 Погонь Щецин Корона Кельце 0:0 Лех Лех 0:3 Гурник Забже Медзь 3:2 Лех Лех 1:0 Арка Гдыня
Шлёнск Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Легия 0:0 Шлёнск Шлёнск 2:1 Пяст Висла Краков 0:1 Шлёнск Шлёнск 4:0 Арка Гдыня
Медзь 0:2 Шлёнск Шлёнск 2:1 Висла Плоцк Заглембе Сосновец 2:4 Шлёнск Висла Краков 1:1 Шлёнск Шлёнск 1:2 Гурник Забже Корона Кельце 2:0 Шлёнск Шлёнск 0:1 Гурник Забже Висла Плоцк 2:0 Шлёнск Шлёнск 0:0 Медзь Арка Гдыня 0:2 Шлёнск Легия 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:0 Ягеллония Пяст 2:0 Шлёнск Шлёнск 2:0 Заглембе Любин Висла Краков 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:0 Заглембе Сосновец

Последние игры между собой

Лех: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Шлёнск: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Лех 2:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:1 Лех Экстракласса Лех 2:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 2:0 Лех Экстракласса
Лех 3:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:0 Лех Экстракласса Лех 0:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:1 Лех Экстракласса Лех 3:0 Шлёнск Ekstraklasa Final Round Лех 2:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:1 Лех Экстракласса Лех 2:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 2:0 Лех Экстракласса Шлёнск 1:1 Лех Экстракласса Лех 0:3 Шлёнск Экстракласса Лех 2:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 3:1 Лех Экстракласса Лех 2:2 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:2 Лех Экстракласса Шлёнск 0:3 Лех Экстракласса
Команда И В Н П Г О
1. Шлёнск 4 3 1 0 6 - 2 10
2. Погонь Щецин 3 2 1 0 4 - 1 7
3. Лех 4 2 1 1 8 - 5 7
4. Лехия Гданьск 3 1 2 0 2 - 1 5
5. Ягеллония 3 1 1 1 5 - 3 4
6. Краковия 3 1 1 1 5 - 4 4
7. Легия 3 1 1 1 3 - 3 4
8. ЛКС Лодзь 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Гурник Забже 3 1 1 1 2 - 2 4
10. Висла Краков 3 1 1 1 1 - 1 4
11. Корона Кельце 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Ракув 3 1 0 2 2 - 4 3
13. Заглембе Любин 3 0 2 1 3 - 4 2
14. Пяст 3 0 2 1 2 - 3 2
15. Висла Плоцк 3 0 1 2 2 - 7 1
16. Арка Гдыня 3 0 1 2 1 - 6 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на INEA Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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