Польша: Экстракласса 2019-2020
5' Желтая карточкаРогне Томас
0:1
6' ПенальтиПих Роберт
1:1
14' ГолЙевтич Дарко
1:2
16' ГолБрозь Лукаш
1:3
26' ГолБрозь Лукаш
65' Желтая карточкаЙевтич Дарко
66' Желтая карточкаГолла Войцех
74' Желтая карточкаМончиньски Кжиштоф
89' Желтая карточкаТиба Педру
90' Желтая карточкаГумни Роберт
90' Вторая желтая карточкаМончиньски Кжиштоф
25
Тиба
Педру
24
Амарал
Жоау
10
Йевтич
Дарко
28
Брозь
Лукаш
14
Голла
Войцех
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
-
24 Амарал ЖоауПолузащитник
-
10 Йевтич ДаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Млечко МилошВратарь
- Защитник
-
19 Цывка ТомашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Jakub Moder
-
Главный тренер: Dariusz Zuraw
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Брозь ЛукашЗащитник
-
14 Голла ВойцехЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Damian GaskaПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Лыщаш АдрианПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Vitezslav Lavicka
Ход матча
5'
6'
0:1
14'
1:1
16'
1:2
26'
65'
66'
89'
90'
Предыдущие игры
Лех Последние 20 матчей: +9 =5 -6ЛКС Лодзь 1:2 Лех Лех 4:0 Висла Плоцк Пяст 1:1 Лех Лех 2:0 Витесс
Шлёнск Последние 20 матчей: +10 =3 -7Легия 0:0 Шлёнск Шлёнск 2:1 Пяст Висла Краков 0:1 Шлёнск Шлёнск 4:0 Арка Гдыня
Медзь 0:2 Шлёнск Шлёнск 2:1 Висла Плоцк Заглембе Сосновец 2:4 Шлёнск Висла Краков 1:1 Шлёнск Шлёнск 1:2 Гурник Забже Корона Кельце 2:0 Шлёнск Шлёнск 0:1 Гурник Забже Висла Плоцк 2:0 Шлёнск Шлёнск 0:0 Медзь Арка Гдыня 0:2 Шлёнск Легия 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:0 Ягеллония Пяст 2:0 Шлёнск Шлёнск 2:0 Заглембе Любин Висла Краков 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:0 Заглембе Сосновец
Последние игры между собой
Лех: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Шлёнск: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Лех 3:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:0 Лех Экстракласса Лех 0:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:1 Лех Экстракласса Лех 3:0 Шлёнск Ekstraklasa Final Round Лех 2:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:1 Лех Экстракласса Лех 2:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 2:0 Лех Экстракласса Шлёнск 1:1 Лех Экстракласса Лех 0:3 Шлёнск Экстракласса Лех 2:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 3:1 Лех Экстракласса Лех 2:2 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:2 Лех Экстракласса Шлёнск 0:3 Лех Экстракласса
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шлёнск
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|2.
|Погонь Щецин
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|Лех
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|4.
|Лехия Гданьск
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|5.
|Ягеллония
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|6.
|Краковия
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|7.
|Легия
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|ЛКС Лодзь
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Гурник Забже
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|10.
|Висла Краков
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|11.
|Корона Кельце
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Ракув
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|13.
|Заглембе Любин
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|14.
|Пяст
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|15.
|Висла Плоцк
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|16.
|Арка Гдыня
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
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