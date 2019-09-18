Польша: Экстракласса 2019-2020

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  4. Экстракласса 2019-2020
Висла Плоцк
1:0
Конец матча

Стадион:
Легия
0'
1:0
40' Гол
Кусвик Гжегож
56' Желтая карточка
Швох Матеуш
71' Желтая карточка
Жезничак Якуб
79' Желтая карточка
Енджейчик Артур
84' Желтая карточка
Меребашвили Георгий
87' Желтая карточка
Томасик Пётр
90'+5
30
Дене
Томас
20
Cezary
Stefanczyk
25
Жезничак
Якуб
18
Alan
Uryga
2
Damian
Michalski
6
Damian
Rasak
8
Фурман
Доминик
44
Сахити
Суад
9
Швох
Матеуш
24
Angel
Garcia
II
11
Кусвик
Гжегож
1
Маецки
Радослав
41
Столярски
Павел
5
Левчук
Игор
55
Енджейчик
Артур
16
Роша
Луис
24
Мартинш
Андре
7
Антолич
Домагой
26
Кафу
Карлуш
8
Гвилия
Валериане
82
Лукинас
11
Jaroslaw
Niezgoda
Висла Плоцк
4-2-3-1
Легия
4-2-3-1

Ход матча

40'
Кусвик Гжегож
1:0
46'
 
Нодь Доминик
Лукинас
46'
 
Новиковас Арвидас
Кафу Карлуш
56'
Швох Матеуш
 
71'
Жезничак Якуб
 
71'
 
Канте Хосе
Антолич Домагой
76'
Меребашвили Георгий
Сахити Суад
 
79'
 
Енджейчик Артур
81'
Maciej Ambrosiewicz
Швох Матеуш
 
84'
Меребашвили Георгий
 
86'
Томасик Пётр
Angel Garcia II
 
87'
Томасик Пётр
 

Предыдущие игры

Висла Плоцк Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Заглембе Любин 5:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:1 ЛКС Лодзь Погонь Щецин 1:2 Висла Плоцк Пяст 1:0 Висла Плоцк
Висла Плоцк 1:2 Лехия Гданьск Лех 4:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Гурник Забже Висла Плоцк 1:1 Брондбю Висла Плоцк 0:0 Заглембе Сосновец Гурник Забже 0:1 Висла Плоцк Шлёнск 2:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Арка Гдыня Медзь 3:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:1 Корона Кельце Висла Краков 2:3 Висла Плоцк Заглембе Сосновец 1:3 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:0 Шлёнск Пяст 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Заглембе Любин Висла Плоцк 0:2 Погонь Щецин
Легия Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Ягеллония 0:0 Легия Легия 3:1 Ракув Глазго Рейнджерс 1:0 Легия ЛКС Лодзь 2:3 Легия
Легия 0:0 Глазго Рейнджерс Легия 1:0 Заглембе Любин Атромитос 0:2 Легия Легия 0:0 Атромитос Легия 0:0 Шлёнск КуПС 0:0 Легия Корона Кельце 1:2 Легия Легия 1:0 КуПС Легия 1:2 Погонь Щецин Легия 3:0 Европа Европа 0:0 Легия Легия 2:2 Заглембе Любин Ягеллония 1:0 Легия Легия 1:1 Погонь Щецин Легия 0:1 Пяст Лехия Гданьск 1:3 Легия

Последние игры между собой

Висла Плоцк: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
Легия: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
Висла Плоцк 0:1 Легия Экстракласса Легия 1:4 Висла Плоцк Экстракласса Легия 3:2 Висла Плоцк Экстракласса Легия 0:2 Висла Плоцк Экстракласса
Висла Плоцк 0:1 Легия Экстракласса Легия 2:2 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 2:3 Легия Экстракласса Висла Плоцк 1:2 Легия Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 8 5 2 1 9 - 4 17
2. Краковия 8 5 1 2 14 - 8 16
3. Шлёнск 8 4 4 0 10 - 5 16
4. Ягеллония 8 4 3 1 14 - 7 15
5. Легия 8 4 2 2 10 - 7 14
6. Лехия Гданьск 8 3 4 1 9 - 7 13
7. Висла Краков 8 3 2 3 12 - 8 11
8. Лех 8 3 2 3 13 - 11 11
9. Гурник Забже 8 3 2 3 7 - 6 11
10. Пяст 8 3 2 3 8 - 7 11
11. Висла Плоцк 8 3 1 4 7 - 15 10
12. Ракув 8 3 0 5 9 - 12 9
13. Заглембе Любин 8 2 2 4 12 - 12 8
14. Корона Кельце 8 1 2 5 4 - 11 5
15. Арка Гдыня 8 1 2 5 3 - 13 5
16. ЛКС Лодзь 8 1 1 6 6 - 14 4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Кусвик Гжегож бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Kazimierz Gorski. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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