Польша: Экстракласса 2019-2020
Висла Плоцк
1:0
Конец матча
Стадион: Казимеж Гурски
Легия
1:0
40' ГолКусвик Гжегож
56' Желтая карточкаШвох Матеуш
71' Желтая карточкаЖезничак Якуб
79' Желтая карточкаЕнджейчик Артур
84' Желтая карточкаМеребашвили Георгий
87' Желтая карточкаТомасик Пётр
30
Дене
Томас
18
Alan
Uryga
44
Сахити
Суад
16
Роша
Луис
26
Кафу
Карлуш
82
Лукинас
- Основной состав
-
30 Дене ТомасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Alan UrygaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Сахити СуадПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Врабель ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Завада ОскарНападающий
-
88 Olaf Nowak
-
Главный тренер: Radoslaw Sobolewski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Роша ЛуисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Кафу КарлушПолузащитник
- Полузащитник
-
82 ЛукинасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Нодь ДоминикПолузащитник
-
20 Канте ХосеНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Aleksandar Vukovic
Ход матча
40'
1:0
46'
56'
71'
79'
87'
Предыдущие игры
Висла Плоцк Последние 20 матчей: +7 =4 -9Заглембе Любин 5:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:1 ЛКС Лодзь Погонь Щецин 1:2 Висла Плоцк Пяст 1:0 Висла Плоцк
Висла Плоцк 1:2 Лехия Гданьск Лех 4:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Гурник Забже Висла Плоцк 1:1 Брондбю Висла Плоцк 0:0 Заглембе Сосновец Гурник Забже 0:1 Висла Плоцк Шлёнск 2:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Арка Гдыня Медзь 3:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:1 Корона Кельце Висла Краков 2:3 Висла Плоцк Заглембе Сосновец 1:3 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:0 Шлёнск Пяст 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Заглембе Любин Висла Плоцк 0:2 Погонь Щецин
Легия Последние 20 матчей: +8 =8 -4Ягеллония 0:0 Легия Легия 3:1 Ракув Глазго Рейнджерс 1:0 Легия ЛКС Лодзь 2:3 Легия
Легия 0:0 Глазго Рейнджерс Легия 1:0 Заглембе Любин Атромитос 0:2 Легия Легия 0:0 Атромитос Легия 0:0 Шлёнск КуПС 0:0 Легия Корона Кельце 1:2 Легия Легия 1:0 КуПС Легия 1:2 Погонь Щецин Легия 3:0 Европа Европа 0:0 Легия Легия 2:2 Заглембе Любин Ягеллония 1:0 Легия Легия 1:1 Погонь Щецин Легия 0:1 Пяст Лехия Гданьск 1:3 Легия
Последние игры между собой
Висла Плоцк: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
Легия: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|8
|5
|2
|1
|9 - 4
|17
|2.
|Краковия
|8
|5
|1
|2
|14 - 8
|16
|3.
|Шлёнск
|8
|4
|4
|0
|10 - 5
|16
|4.
|Ягеллония
|8
|4
|3
|1
|14 - 7
|15
|5.
|Легия
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|6.
|Лехия Гданьск
|8
|3
|4
|1
|9 - 7
|13
|7.
|Висла Краков
|8
|3
|2
|3
|12 - 8
|11
|8.
|Лех
|8
|3
|2
|3
|13 - 11
|11
|9.
|Гурник Забже
|8
|3
|2
|3
|7 - 6
|11
|10.
|Пяст
|8
|3
|2
|3
|8 - 7
|11
|11.
|Висла Плоцк
|8
|3
|1
|4
|7 - 15
|10
|12.
|Ракув
|8
|3
|0
|5
|9 - 12
|9
|13.
|Заглембе Любин
|8
|2
|2
|4
|12 - 12
|8
|14.
|Корона Кельце
|8
|1
|2
|5
|4 - 11
|5
|15.
|Арка Гдыня
|8
|1
|2
|5
|3 - 13
|5
|16.
|ЛКС Лодзь
|8
|1
|1
|6
|6 - 14
|4
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