Польша: Экстракласса 2019-2020
Погонь Щецин
1:0
Конец матча
Стадион: Stadion Florian Krygier Зрители: 3974
Висла Краков
39' Желтая карточкаБартковски Якуб
47' Желтая карточкаСавичевич Вукан
1:0
55' ГолТриантафиллопулос Костас
75' Желтая карточкаПодставски Томаш
23
Цех
Бенедикт
18
Букса
Адам
43
Dawid
Szot
23
Брожек
Павел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Букса АдамНападающий
- Запасные игроки
-
55 Ласицки ИгорЗащитник
-
22 David StecЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
43 Dawid SzotПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Брожек ПавелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Чука ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Maciej Stolarczyk
Ход матча
39'
47'
55'
61'
75'
Предыдущие игры
Погонь Щецин Последние 20 матчей: +8 =7 -5Пяст 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:0 Арка Гдыня Легия 1:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:1 Витесс
Краковия 0:3 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:0 Пяст Легия 1:1 Погонь Щецин Ягеллония 4:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Лех Погонь Щецин 3:4 Лехия Гданьск Заглембе Любин 2:3 Погонь Щецин Легия 3:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 3:3 Арка Гдыня Лех 3:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:0 Ягеллония РБ Лейпциг 3:5 Погонь Щецин Висла Плоцк 0:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Висла Краков 2:3 Погонь Щецин Корона Кельце 1:1 Погонь Щецин
Висла Краков Последние 20 матчей: +7 =3 -10Висла Краков 1:0 Гурник Забже Лехия Гданьск 0:0 Висла Краков Висла Краков 0:1 Шлёнск Висла Краков 4:5 Медзь
Арка Гдыня 3:1 Висла Краков Висла Краков 1:0 Корона Кельце Гурник Забже 1:2 Висла Краков Висла Краков 1:1 Шлёнск Заглембе Сосновец 2:1 Висла Краков Висла Краков 2:3 Висла Плоцк Заглембе Любин 3:1 Висла Краков Висла Краков 2:2 Пяст Заглембе Сосновец 4:3 Висла Краков Висла Краков 4:0 Легия Висла Краков 3:2 Краковия Корона Кельце 2:6 Висла Краков Висла Краков 2:3 Погонь Щецин Лехия Гданьск 1:0 Висла Краков Висла Краков 1:0 Шлёнск Гурник Забже 2:0 Висла Краков
Последние игры между собой
Погонь Щецин: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 8
Висла Краков: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 5
Висла Краков 4:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 6:2 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 2:1 Погонь Щецин Экстракласса Висла Краков 0:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 2:2 Погонь Щецин Ekstraklasa Final Round Висла Краков 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:3 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 5:0 Погонь Щецин Экстракласса Висла Краков 2:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 2:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:0 Висла Краков Экстракласса
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|2.
|Шлёнск
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|3.
|Лех
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|4.
|Лехия Гданьск
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|5.
|Заглембе Любин
|1:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|6.
|Ягеллония
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|7.
|Краковия
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|8.
|Легия
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|ЛКС Лодзь
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Гурник Забже
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|11.
|Корона Кельце
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Висла Краков
|4
|1
|1
|2
|1 - 2
|4
|13.
|Ракув
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|14.
|Пяст
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|15.
|Висла Плоцк
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|16.
|Арка Гдыня
|0:1
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
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