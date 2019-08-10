Польша: Экстракласса 2019-2020

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  4. Экстракласса 2019-2020
Погонь Щецин
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 3974
Висла Краков
0'
39' Желтая карточка
Бартковски Якуб
47' Желтая карточка
Савичевич Вукан
1:0
55' Гол
Триантафиллопулос Костас
75' Желтая карточка
Подставски Томаш
90'+5
1
Стипица
Данте
2
Бартковски
Якуб
13
Триантафиллопулос
Костас
23
Цех
Бенедикт
77
Ricardo
Nunes
III
28
Подставски
Томаш
27
Sebastian
Kowalczyk
17
Кожуль
Звонимир
29
Листковски
Марчин
34
Гуаррочена
Икер
18
Букса
Адам
22
Michal
Buchalik
2
Яницки
Рафал
4
Садлок
Мацей
5
Lukas
Klemenz
19
David
Niepsuj
15
Салес
Жеан
Карлос
43
Dawid
Szot
9
Богуски
Рафал
28
Савичевич
Вукан
7
Мак
Михал
23
Брожек
Павел
Погонь Щецин
4-1-4-1
Висла Краков
4-2-3-1

Ход матча

39'
Бартковски Якуб
 
45'
Santeri Hostikka
Гуаррочена Икер
 
47'
 
Савичевич Вукан
55'
Триантафиллопулос Костас
(Ricardo Nunes III)
1:0
61'
 
Чука Виктор
Мак Михал
71'
 
Блащиковский Якуб
Салес Жеан Карлос
74'
Беньямина Суфиан
Букса Адам
 
75'
Подставски Томаш
 
79'
Спиридонович Срдан
Листковски Марчин
 
81'
 
Krzysztof Drzazga
Богуски Рафал

Предыдущие игры

Погонь Щецин Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Пяст 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:0 Арка Гдыня Легия 1:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:1 Витесс
Краковия 0:3 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:0 Пяст Легия 1:1 Погонь Щецин Ягеллония 4:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Лех Погонь Щецин 3:4 Лехия Гданьск Заглембе Любин 2:3 Погонь Щецин Легия 3:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 3:3 Арка Гдыня Лех 3:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:0 Ягеллония РБ Лейпциг 3:5 Погонь Щецин Висла Плоцк 0:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Висла Краков 2:3 Погонь Щецин Корона Кельце 1:1 Погонь Щецин
Висла Краков Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Висла Краков 1:0 Гурник Забже Лехия Гданьск 0:0 Висла Краков Висла Краков 0:1 Шлёнск Висла Краков 4:5 Медзь
Арка Гдыня 3:1 Висла Краков Висла Краков 1:0 Корона Кельце Гурник Забже 1:2 Висла Краков Висла Краков 1:1 Шлёнск Заглембе Сосновец 2:1 Висла Краков Висла Краков 2:3 Висла Плоцк Заглембе Любин 3:1 Висла Краков Висла Краков 2:2 Пяст Заглембе Сосновец 4:3 Висла Краков Висла Краков 4:0 Легия Висла Краков 3:2 Краковия Корона Кельце 2:6 Висла Краков Висла Краков 2:3 Погонь Щецин Лехия Гданьск 1:0 Висла Краков Висла Краков 1:0 Шлёнск Гурник Забже 2:0 Висла Краков

Последние игры между собой

Погонь Щецин: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 8
Висла Краков: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 5
Висла Краков 2:3 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:1 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:2 Висла Краков Экстракласса
Висла Краков 4:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 6:2 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 2:1 Погонь Щецин Экстракласса Висла Краков 0:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 2:2 Погонь Щецин Ekstraklasa Final Round Висла Краков 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:3 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 5:0 Погонь Щецин Экстракласса Висла Краков 2:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 2:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:0 Висла Краков Экстракласса
Команда И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 4 3 1 0 5 - 1 10
2. Шлёнск 4 3 1 0 6 - 2 10
3. Лех 4 2 1 1 8 - 5 7
4. Лехия Гданьск 3 1 2 0 2 - 1 5
5. Заглембе Любин 1:0 4 1 2 1 4 - 4 5
6. Ягеллония 3 1 1 1 5 - 3 4
7. Краковия 3 1 1 1 5 - 4 4
8. Легия 3 1 1 1 3 - 3 4
9. ЛКС Лодзь 3 1 1 1 3 - 3 4
10. Гурник Забже 3 1 1 1 2 - 2 4
11. Корона Кельце 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Висла Краков 4 1 1 2 1 - 2 4
13. Ракув 3 1 0 2 2 - 4 3
14. Пяст 3 0 2 1 2 - 3 2
15. Висла Плоцк 3 0 1 2 2 - 7 1
16. Арка Гдыня 0:1 4 0 1 3 1 - 7 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Florian Krygier. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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