Польша: Экстракласса 2019-2020
Гурник Забже
0:0
Первый тайм: 39'
Стадион: Эрнест Поль
Ракув
28' Желтая карточкаБохневич Павел
84
Чуды
Мартин
64
Янжа
Эрик
17
Igor
Angulo
17
Petr
Schwarz
10
Сапала
Игор
23
Кун
Патрик
91
Форбс
Браун
- Основной состав
-
84 Чуды МартинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
64 Янжа ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Igor AnguloНападающий
- Запасные игроки
-
77 Кудла ДавидВратарь
- Защитник
-
14 Michal KojЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Marcin Brosz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Petr SchwarzПолузащитник
-
10 Сапала ИгорПолузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Форбс БраунНападающий
- Запасные игроки
-
29 Шумски ЯкубВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Бартл ДаниэлНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Marek Papszun
Ход матча
28'
Предыдущие игры
Гурник Забже Последние 20 матчей: +9 =3 -8Висла Краков 1:0 Гурник Забже Гурник Забже 1:0 Заглембе Любин Висла Плоцк 1:1 Гурник Забже Корона Кельце 0:3 Гурник Забже
Гурник Забже 0:1 Висла Плоцк Медзь 0:1 Гурник Забже Гурник Забже 1:2 Висла Краков Гурник Забже 4:0 Заглембе Сосновец Шлёнск 1:2 Гурник Забже Гурник Забже 1:0 Арка Гдыня Шлёнск 0:1 Гурник Забже Гурник Забже 1:2 Легия Заглембе Любин 1:1 Гурник Забже Гурник Забже 0:1 Краковия Лех 0:3 Гурник Забже Гурник Забже 0:2 Пяст Ягеллония 2:2 Гурник Забже Гурник Забже 1:2 Лехия Гданьск Гурник Забже 2:1 Заглембе Сосновец Погонь Щецин 3:1 Гурник Забже
Ракув Последние 20 матчей: +10 =4 -6Ракув 1:3 Краковия Ягеллония 0:1 Ракув Ракув 0:1 Корона Кельце Ракув 1:2 Вигры Сувалки
Сандецья 2:2 Ракув Ракув 0:0 Тыхы ЛКС Лодзь 2:0 Ракув Ракув 2:0 Подбескидзе Бытовия 2:2 Ракув Ракув 3:0 Варта Познань Ракув 0:1 Лехия Гданьск Сталь Мелец 3:1 Ракув Ракув 1:0 Гарбарния Краков Стомил Ольштын 1:1 Ракув Ракув 1:0 Нецеча Ракув 2:1 Легия ГКС Катовице 0:3 Ракув Ракув 1:0 Хробры Вигры Сувалки 0:3 Ракув Одра Ополе 0:2 Ракув
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|2.
|Шлёнск
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|3.
|Лех
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|4.
|Лехия Гданьск
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|5.
|Заглембе Любин
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|6.
|Гурник Забже
|0:0
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|7.
|Ягеллония
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|8.
|Краковия
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|9.
|Легия
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|ЛКС Лодзь
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Корона Кельце
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Висла Краков
|4
|1
|1
|2
|1 - 2
|4
|13.
|Ракув
|0:0
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|14.
|Пяст
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|15.
|Висла Плоцк
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|16.
|Арка Гдыня
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
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