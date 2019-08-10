Польша: Экстракласса 2019-2020

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Гурник Забже
0:0
Первый тайм: 39'

Стадион:
Ракув
0'
28' Желтая карточка
Бохневич Павел
39'
84
Чуды
Мартин
3
Секулич
Борис
2
Przemyslaw
Wisniewski
5
Бохневич
Павел
64
Янжа
Эрик
7
Копач
Давид
44
Баинович
Филип
23
Матрас
Матеуш
9
Jesus
Jimenez
10
Lukasz
Wolsztynski
17
Igor
Angulo
1
Michal
Gliwa
77
Шимонович
Давид
2
Tomas
Petrasek
28
Arkadiusz
Kasperkiewicz
8
Лукович
Андрия
17
Petr
Schwarz
10
Сапала
Игор
23
Кун
Патрик
5
Emir
Azemovic
30
Щепаньски
Милош
91
Форбс
Браун
Гурник Забже
4-4-2
Ракув
3-4-2-1

Ход матча

28'
Бохневич Павел
 

Предыдущие игры

Гурник Забже Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Висла Краков 1:0 Гурник Забже Гурник Забже 1:0 Заглембе Любин Висла Плоцк 1:1 Гурник Забже Корона Кельце 0:3 Гурник Забже
Гурник Забже 0:1 Висла Плоцк Медзь 0:1 Гурник Забже Гурник Забже 1:2 Висла Краков Гурник Забже 4:0 Заглембе Сосновец Шлёнск 1:2 Гурник Забже Гурник Забже 1:0 Арка Гдыня Шлёнск 0:1 Гурник Забже Гурник Забже 1:2 Легия Заглембе Любин 1:1 Гурник Забже Гурник Забже 0:1 Краковия Лех 0:3 Гурник Забже Гурник Забже 0:2 Пяст Ягеллония 2:2 Гурник Забже Гурник Забже 1:2 Лехия Гданьск Гурник Забже 2:1 Заглембе Сосновец Погонь Щецин 3:1 Гурник Забже
Ракув Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Ракув 1:3 Краковия Ягеллония 0:1 Ракув Ракув 0:1 Корона Кельце Ракув 1:2 Вигры Сувалки
Сандецья 2:2 Ракув Ракув 0:0 Тыхы ЛКС Лодзь 2:0 Ракув Ракув 2:0 Подбескидзе Бытовия 2:2 Ракув Ракув 3:0 Варта Познань Ракув 0:1 Лехия Гданьск Сталь Мелец 3:1 Ракув Ракув 1:0 Гарбарния Краков Стомил Ольштын 1:1 Ракув Ракув 1:0 Нецеча Ракув 2:1 Легия ГКС Катовице 0:3 Ракув Ракув 1:0 Хробры Вигры Сувалки 0:3 Ракув Одра Ополе 0:2 Ракув
Команда И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 4 3 1 0 5 - 1 10
2. Шлёнск 4 3 1 0 6 - 2 10
3. Лех 4 2 1 1 8 - 5 7
4. Лехия Гданьск 3 1 2 0 2 - 1 5
5. Заглембе Любин 4 1 2 1 5 - 4 5
6. Гурник Забже 0:0 4 1 2 1 2 - 2 5
7. Ягеллония 3 1 1 1 5 - 3 4
8. Краковия 3 1 1 1 5 - 4 4
9. Легия 3 1 1 1 3 - 3 4
10. ЛКС Лодзь 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Корона Кельце 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Висла Краков 4 1 1 2 1 - 2 4
13. Ракув 0:0 4 1 1 2 2 - 4 4
14. Пяст 3 0 2 1 2 - 3 2
15. Висла Плоцк 3 0 1 2 2 - 7 1
16. Арка Гдыня 4 0 1 3 1 - 8 1
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    28'
    Бохневич Павел получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion im. Ernesta Pohla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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