Дания: Суперлига Дании 2019-2020

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  4. Суперлига Дании 2019-2020
Копенгаген
0:0
Перерыв

Стадион:
Люнгбю
0'
26' Желтая карточка
Nikolaj Geertsen
42' Желтая карточка
Andre Riel
21
Йонссон
Карл-Йохан
17
Бартолец
Карло
4
Папаяннопулос
Сотирис
25
Нельссон
Виктор
19
Овьедо
Брайан
16
Pep
Mas
8
Томсен
Николай
33
Фальк
Расмус
7
Фишер
Виктор
23
Винд
Жонас
9
Сотириу
Пиерос
31
Thomas
Mikkelsen
III
21
Kasper
Enghardt
14
Nikolaj
Geertsen
6
Frederik
Winther
9
Фосгаард
Лассе
5
Эрнсков
Мартин
7
Йеспер
Чристджансен
4
Да
Силва
Патрик
16
Нильсен
Эмиль
26
Гюткьяер
Фредерик
11
Andre
Riel
Копенгаген
4-4-2
Люнгбю
3-4-3

Ход матча

26'
 
Nikolaj Geertsen
42'
 
Andre Riel

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Предыдущие игры

Копенгаген Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Црвена Звезда 1:1 Копенгаген Сённерйюск 1:2 Копенгаген Копенгаген 1:0 Нью-Сейнтс Хорсенс 0:2 Копенгаген
Нью-Сейнтс 0:2 Копенгаген Копенгаген 2:1 Орхус Оденсе 2:3 Копенгаген Осиек 2:0 Копенгаген Шахтёр Донецк 2:1 Копенгаген Копенгаген 0:2 Оренбург Копенгаген 0:0 Фремад Амагер Копенгаген 1:3 Нордшелланн Эсбьерг 4:3 Копенгаген Митьюлланд 4:0 Копенгаген Копенгаген 3:2 Брондбю Копенгаген 4:0 Оденсе Нордшелланн 0:3 Копенгаген Копенгаген 3:0 Митьюлланд Брондбю 1:2 Копенгаген Оденсе 0:1 Копенгаген
Люнгбю Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Люнгбю 2:1 Орхус Люнгбю 0:3 Сённерйюск Оденсе 4:1 Люнгбю Люнгбю 2:0 Ольборг
Люнгбю 1:0 Хельсингёр Люнгбю 1:0 ХБ Кеге Вендсиссель 2:2 Люнгбю Люнгбю 2:1 Вендсиссель Хельсингёр 1:2 Люнгбю Люнгбю 2:0 Нествед Роскилле 1:2 Люнгбю Фремад Амагер 4:3 Люнгбю Люнгбю 1:1 ХБ Кеге Тистед 2:1 Люнгбю Люнгбю 3:0 Нюкёбинг Люнгбю 1:0 Видовре Фредерисия 0:3 Люнгбю Люнгбю 1:4 Виборг Люнгбю 2:0 Силькеборг Нюкёбинг 1:1 Люнгбю

Последние игры между собой

Копенгаген: победы: 16, ничьи: 0, поражения: 3
Люнгбю: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 16
Копенгаген 2:3 Люнгбю Товарищеские матчи Копенгаген 5:1 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 3:1 Копенгаген Суперлига Дании Люнгбю 3:1 Копенгаген Суперлига Дании
Копенгаген 3:0 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:0 Люнгбю Суперлига Дании Копенгаген 2:0 Люнгбю Товарищеские матчи Люнгбю 1:2 Копенгаген Кубок Люнгбю 1:3 Копенгаген САС Лигаен Копенгаген 3:0 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 0:1 Копенгаген САС Лигаен Люнгбю 1:2 Копенгаген САС Лигаен Копенгаген 3:2 Люнгбю САС Лигаен Копенгаген 3:0 Люнгбю САС Лигаен Копенгаген 4:0 Люнгбю Товарищеские матчи Люнгбю 0:0 Копенгаген Кубок Копенгаген 3:1 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 1:4 Копенгаген САС Лигаен
Команда И В Н П Г О
1. Копенгаген 0:0 5 4 1 0 9 - 4 13
2. Митьюлланд 4 4 0 0 5 - 1 12
3. Брондбю 4 2 1 1 9 - 6 7
4. Сённерйюск 4 2 1 1 7 - 4 7
5. Люнгбю 0:0 5 2 1 2 5 - 8 7
6. Оденсе 4 2 0 2 9 - 7 6
7. Нордшелланн 4 2 0 2 7 - 5 6
8. Хорсенс 4 2 0 2 5 - 6 6
9. Хобро 4 1 3 0 7 - 6 6
10. Раннерс 4 1 2 1 8 - 7 5
11. Ольборг 4 1 1 2 4 - 5 4
12. Орхус 4 0 1 3 3 - 6 1
13. Эсбьерг 4 0 1 3 1 - 5 1
14. Силькеборг 4 0 0 4 3 - 12 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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