Дания: Суперлига Дании 2019-2020
Копенгаген
0:0
Перерыв
Стадион: Телья Паркен
Люнгбю
26' Желтая карточкаNikolaj Geertsen
42' Желтая карточкаAndre Riel
16
Pep
Mas
33
Фальк
Расмус
23
Винд
Жонас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Pep MasПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Винд ЖонасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Хольсе КарлоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Столе Сольбаккен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Andre RielНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Шиембе КевинЗащитник
-
10 Чорлу РезанПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Christian Nielsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
26'
42'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 1
-
2 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
65 Владение мячом, % 35
Предыдущие игры
Копенгаген Последние 20 матчей: +12 =2 -6Црвена Звезда 1:1 Копенгаген Сённерйюск 1:2 Копенгаген Копенгаген 1:0 Нью-Сейнтс Хорсенс 0:2 Копенгаген
Нью-Сейнтс 0:2 Копенгаген Копенгаген 2:1 Орхус Оденсе 2:3 Копенгаген Осиек 2:0 Копенгаген Шахтёр Донецк 2:1 Копенгаген Копенгаген 0:2 Оренбург Копенгаген 0:0 Фремад Амагер Копенгаген 1:3 Нордшелланн Эсбьерг 4:3 Копенгаген Митьюлланд 4:0 Копенгаген Копенгаген 3:2 Брондбю Копенгаген 4:0 Оденсе Нордшелланн 0:3 Копенгаген Копенгаген 3:0 Митьюлланд Брондбю 1:2 Копенгаген Оденсе 0:1 Копенгаген
Люнгбю Последние 20 матчей: +12 =3 -5Люнгбю 2:1 Орхус Люнгбю 0:3 Сённерйюск Оденсе 4:1 Люнгбю Люнгбю 2:0 Ольборг
Люнгбю 1:0 Хельсингёр Люнгбю 1:0 ХБ Кеге Вендсиссель 2:2 Люнгбю Люнгбю 2:1 Вендсиссель Хельсингёр 1:2 Люнгбю Люнгбю 2:0 Нествед Роскилле 1:2 Люнгбю Фремад Амагер 4:3 Люнгбю Люнгбю 1:1 ХБ Кеге Тистед 2:1 Люнгбю Люнгбю 3:0 Нюкёбинг Люнгбю 1:0 Видовре Фредерисия 0:3 Люнгбю Люнгбю 1:4 Виборг Люнгбю 2:0 Силькеборг Нюкёбинг 1:1 Люнгбю
Последние игры между собой
Копенгаген: победы: 16, ничьи: 0, поражения: 3
Люнгбю: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 16
Копенгаген 3:0 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:0 Люнгбю Суперлига Дании Копенгаген 2:0 Люнгбю Товарищеские матчи Люнгбю 1:2 Копенгаген Кубок Люнгбю 1:3 Копенгаген САС Лигаен Копенгаген 3:0 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 0:1 Копенгаген САС Лигаен Люнгбю 1:2 Копенгаген САС Лигаен Копенгаген 3:2 Люнгбю САС Лигаен Копенгаген 3:0 Люнгбю САС Лигаен Копенгаген 4:0 Люнгбю Товарищеские матчи Люнгбю 0:0 Копенгаген Кубок Копенгаген 3:1 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 1:4 Копенгаген САС Лигаен
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|0:0
|5
|4
|1
|0
|9 - 4
|13
|2.
|Митьюлланд
|4
|4
|0
|0
|5 - 1
|12
|3.
|Брондбю
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|4.
|Сённерйюск
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|5.
|Люнгбю
|0:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|6.
|Оденсе
|4
|2
|0
|2
|9 - 7
|6
|7.
|Нордшелланн
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|8.
|Хорсенс
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|9.
|Хобро
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|10.
|Раннерс
|4
|1
|2
|1
|8 - 7
|5
|11.
|Ольборг
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Орхус
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|13.
|Эсбьерг
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|14.
|Силькеборг
|4
|0
|0
|4
|3 - 12
|0
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