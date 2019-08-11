Дания: Суперлига Дании 2019-2020

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  4. Суперлига Дании 2019-2020
Хобро
0:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 4186
Брондбю
0'
33' Желтая карточка
Emmanuel Sabbi
44' Желтая карточка
Херманнссон Хьёртур
0:1
52' Гол
Вильчек Камиль
60' Желтая карточка
Менса Кевин
0:2
85' Гол
Вильчек Камиль
90' Вторая желтая карточка
Херманнссон Хьёртур
90'+5
1
Jesper
Rask
3
Jesper
Boege
5
Ахмедходжич
Анел
24
Rasmus
Minor
Petersen
27
Mathias
Haarup
11
Emmanuel
Sabbi
14
Педерсен
Миккель
18
Christian
Cappis
17
Бабаян
Эдгар
19
Кристофферсен
Юлиан
10
Киркеволд
Пол
1
Швебе
Марвин
14
Менса
Кевин
6
Херманнссон
Хьёртур
28
Anton
Skipper
3
Юнг
Антони
8
Фискер
Каспер
22
Радошевич
Йосип
7
Кайзер
Доминик
27
Хедлунд
Симон
20
Вильчек
Камиль
12
Тибблинг
Симон
Хобро
4-4-2
Брондбю
4-3-3

Ход матча

33'
Emmanuel Sabbi
 
44'
 
Херманнссон Хьёртур
52'
0:1
Вильчек Камиль
(Хедлунд Симон)
60'
 
Менса Кевин
60'
 
Уре Микаэль
Фискер Каспер
69'
 
Бёркеейет Тобиас
Тибблинг Симон
75'
Тюхосен Оливер
Кристофферсен Юлиан
 
85'
0:2
Вильчек Камиль
(Радошевич Йосип)
87'
 
Линнстрем Йеспер
Хедлунд Симон
90'
 
Херманнссон Хьёртур

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 6
  • 7 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 5
  • 4 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 1 Замены 3
  • 39 Владение мячом, % 61

Предыдущие игры

Хобро Последние 20 матчей: +6 =9 -5
Силькеборг 2:3 Хобро Хобро 2:2 Раннерс Эсбьерг 1:1 Хобро Хобро 1:1 Орхус
Хобро 0:0 Фредерисия Хорсенс 1:1 Хобро Виборг 0:2 Хобро Хобро 1:0 Виборг Вайле 0:2 Хобро Хобро 0:1 Вайле Ольборг 1:1 Хобро Хобро 3:2 Вендсиссель Раннерс 1:0 Хобро Хобро 1:2 Раннерс Хобро 1:1 Ольборг Вендсиссель 3:3 Хобро Копенгаген 3:1 Хобро Хобро 1:2 Митьюлланд Ольборг 1:1 Хобро Хобро 2:0 Эсбьерг
Брондбю Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Брондбю 2:4 Брага Брондбю 1:2 Хорсенс Брондбю 4:1 Лехия Гданьск Брондбю 3:2 Оденсе
Лехия Гданьск 2:1 Брондбю Раннерс 2:2 Брондбю Интер Турку 2:0 Брондбю Брондбю 3:0 Силькеборг Брондбю 4:1 Интер Турку Унион Берлин 2:1 Брондбю Висла Плоцк 1:1 Брондбю Лех 1:0 Брондбю Брондбю 4:2 Раннерс Оденсе 0:2 Брондбю Брондбю 4:1 Митьюлланд Брондбю 1:1 Митьюлланд Брондбю 2:0 Нордшелланн Копенгаген 3:2 Брондбю Брондбю 0:1 Эсбьерг Митьюлланд 1:2 Брондбю

Последние игры между собой

Хобро: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 6
Брондбю: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 4
Брондбю 1:0 Хобро Суперлига Дании Хобро 1:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:1 Хобро Суперлига Дании Хобро 1:2 Брондбю Суперлига Дании
Хобро 0:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:0 Хобро Суперлига Дании Брондбю 0:2 Хобро Суперлига Дании Брондбю 0:1 Хобро Суперлига Дании Хобро 3:0 Брондбю Суперлига Дании Хобро 2:0 Брондбю Суперлига Дании
Команда И В Н П Г О
1. Копенгаген 5 5 0 0 11 - 4 15
2. Митьюлланд 5 5 0 0 7 - 1 15
3. Брондбю 5 3 1 1 11 - 6 10
4. Оденсе 5 3 0 2 10 - 7 9
5. Сённерйюск 4 2 1 1 7 - 4 7
6. Ольборг 5 2 1 2 8 - 5 7
7. Нордшелланн 5 2 1 2 9 - 7 7
8. Хорсенс 5 2 0 3 5 - 8 6
9. Люнгбю 5 2 0 3 5 - 10 6
10. Хобро 5 1 3 1 7 - 8 6
11. Раннерс 5 1 2 2 8 - 8 5
12. Орхус 4 0 1 3 3 - 6 1
13. Эсбьерг 5 0 1 4 1 - 9 1
14. Силькеборг 5 0 1 4 5 - 14 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на DS Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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