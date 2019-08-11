Дания: Суперлига Дании 2019-2020
33' Желтая карточкаEmmanuel Sabbi
44' Желтая карточкаХерманнссон Хьёртур
0:1
52' ГолВильчек Камиль
60' Желтая карточкаМенса Кевин
0:2
85' ГолВильчек Камиль
90' Вторая желтая карточкаХерманнссон Хьёртур
17
Бабаян
Эдгар
14
Менса
Кевин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бабаян ЭдгарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
21 Yosef Samuel
-
-
-
Главный тренер: Петер Соренсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Менса КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
50 Эрцег АнтеНападающий
- Нападающий
-
11 Уре МикаэльНападающий
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
33'
52'
0:1
60'
85'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
2 Удары по воротам 6
-
7 Удары в створ 3
-
6 Угловые 5
-
4 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
1 Замены 3
-
39 Владение мячом, % 61
Предыдущие игры
Хобро Последние 20 матчей: +6 =9 -5Силькеборг 2:3 Хобро Хобро 2:2 Раннерс Эсбьерг 1:1 Хобро Хобро 1:1 Орхус
Брондбю Последние 20 матчей: +9 =2 -9Брондбю 2:4 Брага Брондбю 1:2 Хорсенс Брондбю 4:1 Лехия Гданьск Брондбю 3:2 Оденсе
Лехия Гданьск 2:1 Брондбю Раннерс 2:2 Брондбю Интер Турку 2:0 Брондбю Брондбю 3:0 Силькеборг Брондбю 4:1 Интер Турку Унион Берлин 2:1 Брондбю Висла Плоцк 1:1 Брондбю Лех 1:0 Брондбю Брондбю 4:2 Раннерс Оденсе 0:2 Брондбю Брондбю 4:1 Митьюлланд Брондбю 1:1 Митьюлланд Брондбю 2:0 Нордшелланн Копенгаген 3:2 Брондбю Брондбю 0:1 Эсбьерг Митьюлланд 1:2 Брондбю
Последние игры между собой
Хобро: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 6
Брондбю: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|5
|5
|0
|0
|11 - 4
|15
|2.
|Митьюлланд
|5
|5
|0
|0
|7 - 1
|15
|3.
|Брондбю
|5
|3
|1
|1
|11 - 6
|10
|4.
|Оденсе
|5
|3
|0
|2
|10 - 7
|9
|5.
|Сённерйюск
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|6.
|Ольборг
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|7.
|Нордшелланн
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|8.
|Хорсенс
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|9.
|Люнгбю
|5
|2
|0
|3
|5 - 10
|6
|10.
|Хобро
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|11.
|Раннерс
|5
|1
|2
|2
|8 - 8
|5
|12.
|Орхус
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|13.
|Эсбьерг
|5
|0
|1
|4
|1 - 9
|1
|14.
|Силькеборг
|5
|0
|1
|4
|5 - 14
|1
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