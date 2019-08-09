Дания: Суперлига Дании 2019-2020
Оденсе
1:0
Конец матча
Стадион: Nature Energy Park Зрители: 6978
Раннерс
5' Желтая карточкаEmil Riis Jakobsen
1:0
49' ГолСвеннсен Сандер
65' Желтая карточкаКадри Башким
73' Желтая карточкаТверсков Йеппе
24
Лунд
Марко
21
Греве
Матиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Лунд МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Греве МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
14 Томасен ЙенсПолузащитник
- Нападающий
-
25 Moses Opondo
-
-
-
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Simon GravesЗащитник
-
11 Марксен ЭрикЗащитник
-
17 Конбой КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
45 Эгхо МарвинНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
25 Jonas Dakir
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
49'
1:0
65'
73'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
6 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 8
-
8 Угловые 3
-
0 Офсайды 5
-
17 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
56 Владение мячом, % 44
Предыдущие игры
Оденсе Последние 20 матчей: +7 =5 -8Эсбьерг 0:1 Оденсе Брондбю 3:2 Оденсе Оденсе 4:1 Люнгбю Оденсе 2:3 Копенгаген
Оденсе 2:0 Роскилле Оденсе 1:1 Хольштайн Киль Оденсе 0:1 Сённерйюск Несбю 0:1 Оденсе Оденсе 0:2 Брондбю Нордшелланн 2:2 Оденсе Оденсе 4:1 Эсбьерг Оденсе 3:1 Митьюлланд Копенгаген 4:0 Оденсе Эсбьерг 0:0 Оденсе Оденсе 2:2 Нордшелланн Митьюлланд 2:0 Оденсе Оденсе 0:1 Копенгаген Митьюлланд 4:0 Оденсе Брондбю 2:2 Оденсе Оденсе 1:0 Раннерс
Раннерс Последние 20 матчей: +8 =8 -4Раннерс 3:1 Нордшелланн Хобро 2:2 Раннерс Раннерс 2:2 Брондбю Сённерйюск 2:1 Раннерс
Раннерс 2:0 Виборг Раннерс 1:1 Орхус Эсбьерг 2:2 Раннерс Брондбю 4:2 Раннерс Орхус 1:1 Раннерс Раннерс 2:1 Орхус Раннерс 4:3 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Раннерс Вендсиссель 0:0 Раннерс Раннерс 0:2 Ольборг Раннерс 1:0 Хобро Хобро 1:2 Раннерс Раннерс 1:1 Вендсиссель Ольборг 1:2 Раннерс Оденсе 1:0 Раннерс Раннерс 2:0 Хорсенс
Последние игры между собой
Оденсе: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Раннерс: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Раннерс 4:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 3:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 2:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 4:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:0 Раннерс Суперлига Дании Оденсе 3:0 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 3:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 1:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:3 Раннерс Суперлига Дании Оденсе 0:2 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 3:0 Оденсе Суперлига Дании Раннерс 0:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 1:1 Оденсе Суперлига Дании
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|5
|5
|0
|0
|11 - 4
|15
|2.
|Митьюлланд
|4
|4
|0
|0
|5 - 1
|12
|3.
|Оденсе
|5
|3
|0
|2
|10 - 7
|9
|4.
|Брондбю
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|5.
|Сённерйюск
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|6.
|Нордшелланн
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|7.
|Хорсенс
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|8.
|Хобро
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|9.
|Люнгбю
|5
|2
|0
|3
|5 - 10
|6
|10.
|Раннерс
|5
|1
|2
|2
|8 - 8
|5
|11.
|Ольборг
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Орхус
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|13.
|Эсбьерг
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|14.
|Силькеборг
|4
|0
|0
|4
|3 - 12
|0
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