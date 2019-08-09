Дания: Суперлига Дании 2019-2020

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  4. Суперлига Дании 2019-2020
Оденсе
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 6978
Раннерс
0'
5' Желтая карточка
Emil Riis Jakobsen
1:0
49' Гол
Свеннсен Сандер
65' Желтая карточка
Кадри Башким
73' Желтая карточка
Тверсков Йеппе
90'+4
27
Oliver
Christensen
5
Леувин
Рамон
6
Тверсков
Йеппе
24
Лунд
Марко
4
Лаурсен
Райан
23
Клеве
Троэльс
8
Джанус
Драчманн
21
Греве
Матиас
2
Лунд
Оливер
9
Кадри
Башким
10
Свеннсен
Сандер
1
Карлгрен
Патрик
15
Bjoern
Kopplin
28
Simon
Graves
11
Марксен
Эрик
17
Конбой
Кевин
20
Vito
Hammershoej-Mistrati
5
Matti
Lund
Nielsen
II
6
Рёмер
Андре
23
Лобжанидзе
Саба
9
Emil
Riis
Jakobsen
45
Эгхо
Марвин
Оденсе
3-5-2
Раннерс
4-3-3

Ход матча

5'
 
Emil Riis Jakobsen
49'
Свеннсен Сандер
(Кадри Башким)
1:0
57'
Moses Opondo
Клеве Троэльс
 
62'
 
Лауэнборг Фредерик
Matti Lund Nielsen II
65'
Кадри Башким
 
70'
Томасен Йенс
Греве Матиас
 
73'
Тверсков Йеппе
 
77'
 
Benjamin Stokke
Emil Riis Jakobsen
79'
Джейбали Иссам
Свеннсен Сандер
 
85'
 
Tosin Kehinde
Vito Hammershoej-Mistrati

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 8
  • 8 Угловые 3
  • 0 Офсайды 5
  • 17 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 56 Владение мячом, % 44

Предыдущие игры

Оденсе Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Эсбьерг 0:1 Оденсе Брондбю 3:2 Оденсе Оденсе 4:1 Люнгбю Оденсе 2:3 Копенгаген
Оденсе 2:0 Роскилле Оденсе 1:1 Хольштайн Киль Оденсе 0:1 Сённерйюск Несбю 0:1 Оденсе Оденсе 0:2 Брондбю Нордшелланн 2:2 Оденсе Оденсе 4:1 Эсбьерг Оденсе 3:1 Митьюлланд Копенгаген 4:0 Оденсе Эсбьерг 0:0 Оденсе Оденсе 2:2 Нордшелланн Митьюлланд 2:0 Оденсе Оденсе 0:1 Копенгаген Митьюлланд 4:0 Оденсе Брондбю 2:2 Оденсе Оденсе 1:0 Раннерс
Раннерс Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Раннерс 3:1 Нордшелланн Хобро 2:2 Раннерс Раннерс 2:2 Брондбю Сённерйюск 2:1 Раннерс
Раннерс 2:0 Виборг Раннерс 1:1 Орхус Эсбьерг 2:2 Раннерс Брондбю 4:2 Раннерс Орхус 1:1 Раннерс Раннерс 2:1 Орхус Раннерс 4:3 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Раннерс Вендсиссель 0:0 Раннерс Раннерс 0:2 Ольборг Раннерс 1:0 Хобро Хобро 1:2 Раннерс Раннерс 1:1 Вендсиссель Ольборг 1:2 Раннерс Оденсе 1:0 Раннерс Раннерс 2:0 Хорсенс

Последние игры между собой

Оденсе: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Раннерс: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Оденсе 1:0 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 1:0 Оденсе Суперлига Дании Раннерс 1:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 3:0 Раннерс Суперлига Дании
Раннерс 4:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 3:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 2:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 4:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:0 Раннерс Суперлига Дании Оденсе 3:0 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 3:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 1:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:3 Раннерс Суперлига Дании Оденсе 0:2 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 3:0 Оденсе Суперлига Дании Раннерс 0:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 1:1 Оденсе Суперлига Дании
Команда И В Н П Г О
1. Копенгаген 5 5 0 0 11 - 4 15
2. Митьюлланд 4 4 0 0 5 - 1 12
3. Оденсе 5 3 0 2 10 - 7 9
4. Брондбю 4 2 1 1 9 - 6 7
5. Сённерйюск 4 2 1 1 7 - 4 7
6. Нордшелланн 4 2 0 2 7 - 5 6
7. Хорсенс 4 2 0 2 5 - 6 6
8. Хобро 4 1 3 0 7 - 6 6
9. Люнгбю 5 2 0 3 5 - 10 6
10. Раннерс 5 1 2 2 8 - 8 5
11. Ольборг 4 1 1 2 4 - 5 4
12. Орхус 4 0 1 3 3 - 6 1
13. Эсбьерг 4 0 1 3 1 - 5 1
14. Силькеборг 4 0 0 4 3 - 12 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nature Energy Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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